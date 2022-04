English French

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

MAISONS DU MONDE :

INFORMATION RELATIVE A LA MISE À DISPOSITION

DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

Nantes - 19 avril 2022 - Maisons du Monde (Euronext Paris : MDM, Code ISIN : FR0013153541), annonce la publication de son Document d’Enregistrement Universel 2021.

Le Document d’Enregistrement Universel 2021 a été déposé en format ESEF auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 15 avril 2022, sous le numéro D.22-0300.

Ce document, tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, est disponible sur le site internet de la Société en version française, à l’adresse suivante : https://corporate.maisonsdumonde.com/fr/finance/rapports-financiers, ainsi que sur le site de l’Autorité des Marché Financiers à l’adresse suivante : https://www.amf-france.org/.

Le Document d’Enregistrement Universel 2021 comprend notamment

Le r apport financier annuel ;

Le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ;

La d éclaration de p erformance extra-financière ;

Les rapports des Commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires ;

Le descriptif du programme de rachat d’actions propres.





***

À propos de Maisons du Monde

Maisons du Monde, une marque au positionnement unique et très apprécié dans toute l'Europe, est le leader européen de la maison inspirante et accessible. L’enseigne propose une gamme riche et constamment renouvelée de meubles et d'accessoires de décoration dans une multiplicité de styles. La créativité, l'inspiration et l'engagement sont les piliers de la marque. S'appuyant sur un modèle omnicanal hautement performant et un accès direct aux consommateurs, le Groupe réalise plus de 50 % de son chiffre d'affaires de manière digitale, à travers sa plateforme en ligne et ses ventes numériques en magasin, et exploite 350 magasins dans 9 pays européens. Fin 2020, il a lancé une marketplace sélective pour compléter son offre et devenir le lieu de destination immanquable de la maison inspirante et accessible. En novembre 2021, Maisons du Monde a dévoilé sa raison d'être : « Inspirer à chacun l’envie de s'ouvrir au monde, pour créer ensemble des lieux de vie uniques, chaleureux et durables. »

corporate.maisonsdumonde.com

***

Contacts

Relations Investisseurs Relations Presse Clémence Mignot-Dupeyrot



Tel : (+33) 6 20 36 93 58 Pierre Barbe



Tel : +33 6 23 23 08 51 cmignot@maisonsdumonde.com pbarbe@maisonsdumonde.com





Pièce jointe