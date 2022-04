ALSTOM SA: Alstom et ses partenaires de consortium ont été sélectionnés pour le projet GO Expansion visant à transformer la mobilité collective à Toronto, au Canada

English French

Alstom et ses partenaires de consortium ont été sélectionnés pour le projet GO Expansion visant à transformer la mobilité collective à Toronto, au Canada

Le consortium ONxpress Transportation Partners signe un accord avec Metrolinx pour le projet de travaux sur le corridor ferroviaire, d’une valeur de plusieurs milliards de dollars, visant à transformer la mobilité collective dans la Région du Grand Toronto et de Hamilton (RGTH).

Le projet vise à améliorer l'empreinte environnementale de la mobilité dans la RGTH, en la rendant plus rapide, plus fiable et plus durable.

Phase de développement collaborative de deux ans entre ONxpress Transportation Partners et Metrolinx

Alstom va recruter et embaucher 300 professionnels et ingénieurs dans la RGTH

19 avril 2022 – Alstom annonce que ONxpress Transportation Partners, un consortium composé d'Alstom, d'Aecon Group Inc., de Deutsche Bahn International Operations GmbH et de FCC Construcción S.A., a signé un accord pour le projet de travaux dans le corridor ferroviaire du programme d'expansion du système ferroviaire GO à la suite d'un appel d’offres mené par Metrolinx et Infrastructure Ontario. Le projet de travaux dans le corridor, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, transformera la mobilité collective dans la Région du Grand Toronto et de Hamilton (RGTH), en la rendant plus rapide, plus fiable et plus durable.

Le champ d'application d'Alstom au sein du consortium devrait comprendre la fourniture de nouvelles locomotives électriques, de systèmes de contrôle des trains, d'un nouveau système d'alimentation de traction et de l'électrification du réseau via un système de caténaire, ainsi que son intégration. Alstom mettra également à niveau le matériel roulant double niveau existant de GO Transit, les systèmes de signalisation, les systèmes de télécommunications et d’autres équipements numériques, et assurera la maintenance des nouvelles locomotives et du système de signalisation pendant une période de 25 ans. L'approche clé en main et l'offre intégrée d'Alstom capitalisent sur sa connaissance des systèmes mondiaux et son portefeuille de solutions pour proposer des solutions de pointe, comme le système de contrôle des trains ERTMS1 d'Alstom, qui sera introduit pour la première fois sur le marché nord-américain.

L’expansion de GO transformera le réseau ferroviaire, qui passera d'un service périurbain à un système rapide toute la journée. Le réseau passera d'un chemin de fer de banlieue fonctionnant au diesel à un système express régional principalement électrique et comprendra des améliorations à l'échelle du système, afin d'offrir un service toute la journée, toutes les 15 minutes, sur le réseau ferroviaire principal. Le projet de travaux dans le corridor, le plus grand projet d'infrastructure de l'Ontario, est un contrat innovant et entièrement intégré qui permettra non seulement d'offrir des services ferroviaires rapides, plus fréquents et améliorés dans la Région du Grand Toronto et de Hamilton, mais aussi un service plus propre et plus respectueux de l'environnement.

« Cet accord renforce la contribution d'Alstom en tant que principal partenaire ferroviaire dans la région en pleine croissance du Grand Toronto et d'Hamilton et nous tenons à remercier Metrolinx et l'Ontario pour leur confiance continue en Alstom. Nous sommes extrêmement fiers d'avoir participé à ce projet avec ONxpress Transportation Partners pendant plus de quatre ans et nous confirmons notre engagement envers les habitants de la RGTH grâce à un projet qui permettra non seulement d'offrir un service plus rapide, plus fréquent et de classe mondiale toute la journée, mais qui constitue également une étape majeure vers la mobilité zéro émission dans la région », a déclaré Michael Keroullé, président d'Alstom Americas.

D’une valeur de plusieurs milliards de dollars, ce projet de travaux dans le corridor ferroviaire commence par un lot de travaux de mise à niveau de la signalisation de sécurité et une phase de développement collaboratif de deux ans entre les partenaires de transport ONxpress et Metrolinx pour affiner la portée, progresser dans la conception et planifier les améliorations opérationnelles du système2. L'étendue des travaux et la valeur contractuelle correspondante seront finalisées entre ONxpress Transportation Partners et Metrolinx à la fin de la phase de développement.

Le projet devrait générer d'importantes opportunités d'emploi dans la RGTH pendant les phases de conception et de construction. Certifié meilleur employeur du Canada deux années de suite, Alstom emploie actuellement plus de 4 200 personnes dans tout le pays, dont plus de 2 300 en Ontario. Des centaines d'employés seront recrutés par Alstom dans la RGTH pour le projet de travaux sur le corridor, dont plus de 300 postes de professionnels et d’ingénieurs hautement qualifiés à pourvoir au cours de la seule première année.

Alstom est présent au Canada depuis 80 ans et est un partenaire de longue date et engagé dans le développement du transport public dans le pays. Alstom conçoit, construit et modernise des trains au Canada pour des villes comme la RGTH, Montréal, Edmonton, Ottawa et Vancouver. L'entreprise conçoit et fournit également des solutions intégrées de signalisation et de centres de contrôle pour les corridors ferroviaires, les plaques tournantes et les agences les plus fréquentés du Canada, notamment le corridor ferroviaire de la gare Union de Toronto, Metrolinx, la Société de transport de Montréal et la Toronto Transit Commission, exploite des trains et des réseaux ferroviaires pour exo à Montréal, et UP Express et Metrolinx à Toronto, et livre actuellement un système de métro léger automatique et sans conducteur clé en main pour Réseau express métropolitain (REM) à Montréal.

