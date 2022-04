Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

GlobeNewswire

Faaborg, den 19. april 2022

Selskabsmeddelelse nr. 4/2022



Meddelelse om forløb af ordinær generalforsamling i SKAKO A/S

SKAKO A/S har den 19. april 2022 afholdt ordinær generalforsamling med dagsorden i henhold til indkaldelse af 29. marts 2022.

Bestyrelsen gav i sin beretning en orientering om udviklingen for koncernen som helhed samt for de

enkelte forretningssegmenter. Beretningen kan læses på selskabets hjemmeside www.skako.com under punktet generalforsamling.

Årsrapporten for 2021 samt vederlagsrapport for 2021 blev godkendt.

Bestyrelsens foreslog i årsrapporten for 2021 at udbetale et udbytte på 4 kr. pr. aktie. Forslaget blev godkendt.

Alle 5 medlemmer af den siddende bestyrelse genvalgtes.

Selskabets revisor, PriceWaterhouseCoopers statsautoriseret revisionspartnerselskab, genvalgtes.

Følgende forslag fra bestyrelsen blev vedtaget på generalforsamlingen:

Selskabets bestyrelse bemyndiges til, i tiden indtil 31. marts 2023 og inden for 10% af aktiekapitalen på erhvervelsestidspunktet at erhverve aktier udstedt af selskabet til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på 10%.





Selskabets bestyrelse bemyndiges til i perioden frem til 1. april 2027 at udstede i alt 30.000 warrants (aktietegningsretter) uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, som giver indehaverne af disse warrants ret til at tegne aktier op til en nominel værdi af i alt DKK 300.000. I den forbindelse bemærkes, at den på den ekstraordinære generalforsamling den 8. januar 2021 meddelte bemyndigelse udløb den 1. maj 2021 og at selskabet siden har ansat ny CFO, hvorfor der er behov for en ny bemyndigelse.





På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Jens Wittrup Willumsen som formand og Lars Tveen som næstformand.

Carsten Krogsgaard Thomsen blev valgt som formand for revisionsudvalget, og Jens Wittrup Willumsen blev valgt som medlem af revisionsudvalget.

Faaborg, den 19. april 2022

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand