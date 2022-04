Esker : Activité commerciale du 1er trimestre 2022

Lyon, le 19 avril 2022

Activité commerciale du 1er trimestre 2022

Nouveau trimestre record : +18% en taux courant

Chiffre d’affaires en M€

(non audité) T1

2022 T1

2021



Variation

à t.c.c (4)



SaaS (1) 29,3 23,9 +19% Services d’implémentation (2) 5,8 5,3 +4% Produits historiques (3) 1,4 1,8 -23% TOTAL 36,5 31,0 +14% Prise de commandes (5) 3,64 3,28 +11%

Abonnements et facturations au document Consulting et Services Professionnels Esker DeliveryWare, Produits serveurs de Fax et Host Access Variation à taux de change constant : Taux de change 2022 appliqué au chiffre d’affaires 2021 Exprimée en chiffre d’affaires récurrent annuel (ARR). Cet indicateur correspond à la valeur moyenne annuelle des abonnements que les clients s’engagent à verser sur la durée totale d’un contrat. Le chiffre d’affaires provenant des transactions sur la plateforme n’est pas inclus car incertain par nature. Celui-ci dépend des consommations effectives des clients, non connues à la date de signature du contrat. Le revenu de service n’est pas non plus compris dans l’ARR car non récurrent.

Trimestre record

Le chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre de l’année 2022 s’établit à 36,5 M€, en croissance de +18% en données publiées et de +14% à taux de change constant par rapport au même trimestre de l’exercice précédent. En dépit de l’accumulation des incertitudes, Esker réalise à nouveau le meilleur trimestre de son histoire.

Malgré une légère érosion des volumes traités au tout début de l’année en raison du pic épidémique, le chiffre d’affaires SaaS (+23% en publié et +19% à taux de change constant) porte la croissance du Groupe pour représenter 84% de toute l’activité. Cette excellente performance est le fruit des nombreux contrats clients signés au cours de l’année 2021 qui entrent progressivement en production.

Les services d’implémentation progressent plus modestement (+8% en publié et +4% à taux de change constant). Cette croissance modérée est principalement liée au pic épidémique de début d'année et aux nombreux problèmes de disponibilités qui en ont résulté, autant dans nos équipes que dans celles de nos clients.

Enfin, les produits historiques (4% du chiffre d’affaires) déclinent fortement comme c’est toujours le cas lorsque les conditions économiques se resserrent ou deviennent incertaines.

Deuxième meilleur trimestre en prises de commandes

Esker a de nouveau enregistré de très nombreuses signatures en ce début d’année. La valeur annuelle récurrente (ARR) des nouveaux contrats signés au cours du premier trimestre 2022 progresse de +11% par rapport au premier trimestre 2021 pour atteindre 3,64 M€ (13,3 M€ ou +23% sur la durée totale des contrats). Le rythme des signatures a été très dynamique sur ce trimestre en France, aux États-Unis et en Australie ce qui en fait le deuxième meilleur trimestre en termes de prises de commandes après le T4 2020.





Une structure financière solide

Au 31 mars 2022, la trésorerie du Groupe s’établit à 46,2 M€ après souscription d’un emprunt de 5 M€. Avec une trésorerie nette de 41,2 M€ (contre 34,9 M€ au 31 mars 2021) et près de 140 000 titres détenus en autocontrôle, Esker dispose d’une grande autonomie financière pour exécuter sa stratégie axée sur l’accélération de sa croissance organique complétée par des opérations de croissance externe ciblées visant à intégrer des solutions connexes pour augmenter la valeur délivrée à ses clients.

Tendances pour 2022

Compte tenu de la bonne performance du premier trimestre 2022 et malgré l’accumulation d’incertitudes économiques, Esker maintient sa prévision de croissance organique pour l’ensemble de l’année de 15% à 16%. À ce niveau de croissance, la profitabilité devrait s’établir entre 12 et 15%.

