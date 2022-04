MARE NOSTRUM

Acquisition de l’Agence Unique confirmée

Grenoble, le 19 avril 2022 – 18h. Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, confirme la finalisation de l’acquisition de 76% du capital de la société l’Agence Unique, spécialisée dans le recrutement de talents dans l’Évènementiel, la Culture et les Entreprises. Cette prise de participation majoritaire va permettre au Groupe de compléter et diversifier son offre de services auprès de ses clients et d’initier de nouveaux secteurs porteurs.

L’Agence Unique a la particularité de proposer à ses clients une gestion RH complète de leurs évènements, recrutement des talents qui participent à l’évènement (montage, technique, accueil, animation, restauration…) et gestion des aspects administratifs de ces derniers.

Résilience et rentabilité du modèle

Avec un portefeuille de plus de 7 300 talents et un large réseau d’institutions et d’entreprises, l’Agence enregistre depuis sa création une croissance rentable et s’est développée uniquement sur le bouche à oreille pour s’approcher du million d’euros de chiffre d’affaires avant l’arrivée de la pandémie. Bénéficiant d’un portefeuille de clients fidèles et de contrats annuels avec des établissements culturels, l’Agence a démontré la résilience de son modèle en retrouvant le chemin de la croissance dès la levée des restrictions sanitaires en mai 2021. Ce relationnel et cette proximité clients lui ont permis, en seulement 10 mois d’activité, de se rapprocher de ses meilleurs niveaux avec un chiffre d’affaires avoisinant les 700 k€ sur l’exercice 2021/20221. Cette acquisition a été en partie payée en actions Mare Nostrum (19%) et le solde en numéraire sur les fonds propres du Groupe.

A l’image des précédentes, cette nouvelle opération de croissance externe, d’ores et déjà relutive, vient consolider le portefeuille d’activités de Mare Nostrum et lui ouvre de belles opportunités de développement sur de nouveaux secteurs tels que l’évènementiel et la culture. Fort d’une offre renforcée, le Groupe confirme son ambition de devenir un acteur incontournable des RH pour les PME/ETI.

Plus d’informations sur www.mare-nostrum.eu

Prochain RDV :

28 avril 2022 : Résultats annuels 2021 et chiffre d’affaires 1er trimestre 2022

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 17 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance dynamique. Il s’appuie sur plus de 390 collaborateurs permanents, plus de 10 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

A propos de l’Agence Unique :

Forte d’un savoir-faire reconnu et de valeurs humaines fortes, l’Agence Unique est devenu un acteur reconnu en France dans le recrutement et le suivi de talents dans la culture, l’évènementiel et l’entreprise. Proche de ses partenaires et de ses équipes, la satisfaction des salariés et des clients est au cœur de ses occupations. L’Agence Unique a un seul objectif : être source d’optimisme collectif.

1 Chiffre non audité - La société clôture son exercice au 31 mars 2022

