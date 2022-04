Premiers mégawattheures pour SSM1&2, le plus grand projet solaire de Voltalia, situé dans le complexe de Serra Branca au Brésil

English French

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce aujourd’hui la mise en service progressive de SSM1&2, un projet de 320 mégawatts dans le complexe de Serra Branca au Brésil.

“Nous sommes très heureux d’annoncer le début de la mise en service de SSM1&2, notre plus grand projet solaire à ce jour d’une capacité de 320 mégawatts. Notre objectif a été tenu avec un démarrage de la production plus tôt qu’initialement prévu. SSM1&2 est situé dans le plus grand complexe éolien et solaire du monde, Serra Branca, un site de 2,4 gigawatts entièrement développé par Voltalia", déclare Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.

SSM1&2 a débuté sa mise en service début avril 2022. A aujourd’hui, 31 000 panneaux photovoltaïques sont en opération pour une capacité de 18 mégawatts. La capacité totale de 320 mégawatts sera atteinte d’ici le 30 juin prochain.

Dans la lignée de sa stratégie de développer ses projets pour son compte ou en s’alliant avec des partenaires, en mars 2022, STOA1, fonds d’investissements dédié aux projets d’infrastructure dans les pays émergents, a pris une participation minoritaire de 33% dans la centrale solaire de SSM1&2 en mars 2022. Il s’agit du troisième investissement de STOA au Brésil après l’acquisition en 2020 de participations minoritaires dans le parc éolien de VSM3, également développé par Voltalia.

Le c omplexe de Serra Branca en détail aujou rd ’hui :

Propriété Technologie Statut Capacité (en MW) Développé et appartenant à Voltalia Solaire Exploitation 18 Développé et appartenant à Voltalia Eolien Exploitation 644 Développé et vendu par Voltalia Eolien Exploitation 555 Sub total 1 217 Développé et appartenant à Voltalia Solaire Construction 562 Développé et vendu par Voltalia Eolien Construction 206 Sub total 768 En développement par Voltalia Solaire & Eolien En développement ~500 Grand Total ~2,400

La construction du projet solaire et éolien SSM1&2 a été lancé en septembre 20212. Il est adossé à cinq contrats long-terme de vente d’électricité dont la durée moyenne atteint 16 ans pour une capacité totale de 320 mégawatts. D’une capacité initiale de 32 mégawatts, la taille du projet a été décuplée grâce à de nouveaux contrats à long terme signés avec une série d'acheteurs, dont un Corporate PPA avec Braskem, une société pétrochimique, un PPA de service public avec Copel, un partenaire à long terme de Voltalia qui a investi dans notre parc éolien SMG depuis 2015 et qui s’est engagé en mai 2021 à acquérir les parcs éoliens de VSM2 et VSM43 développés et construits par Voltalia.

SSM1&2, qui fait partie du complexe de Serra Branca, situé dans l'État brésilien du Rio Grande do Norte, est désormais le plus grand projet solaire de Voltalia dans le monde. Ce complexe hybride qui combine à la fois éolien et solaire, bénéficiant d'infrastructures communes et de synergies opérationnelles dispose désormais de 1 217 mégawatts en exploitation. Voltalia reste propriétaire d'une partie importante du site de 2,4 gigawatts et vend l'autre partie à des partenaires qui achètent également nos services de construction et de maintenance.

Voltalia a lancé la construction des projets solaires SSM3-64 le 28 mars dernier pour une capacité de 260 mégawatts supplémentaires. Voltalia est désormais à 2 gigawatts en exploitation et en construction, ce qui le rapproche de son objectif de 2,6 gigawatts d'ici à fin 2023.

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 2 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 11,1 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de plus de 1 300 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables. Loan Duong, Directrice Communications & Relations investisseurs

