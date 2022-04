Maha Energy: Uppdatering kring borrningen av Tie-5-brunnen och produktionsrekord för Q1

English Swedish

Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) meddelar att borrningen av oljeproduktionsbrunnen Tie-5 nu har gått in i den horisontella fasen. Sju tums foderrör har cementerats i hålet på 2 277 meters djup, i en 80-gradig vinkel. Under första kvartalet, 2022 producerade Maha i snitt 4 580 fat oljeekvivalenter1, vilket är den högsta kvartalsproduktionen i Bolagets korta historia.

Borrningen av den horisontella produktionsbrunnen Tie-5 går för närvarande in i den sex tums horisontella sektionen av Aqua Grande (AG) reservoaren. 9-5/8 tums foderrör cementerades vid ett djup av 1 987 meter och 8-1/2 tums hålet penetrerade AG-reservoaren som förväntat vid ett djup på 2 265 meter. Sju tums foderrör cementerades i hålet på 2 277 meters djup. En 80 meter rak sektion borrades i förberedelse av att brunnen ska färdigställas med en nedsänkbar elektrisk pump.

Jonas Lindvall, VD på Maha kommenterar: ”Vi är mycket nöjda med hur vårt borrteam i Brasilien slutligen lyckats borra och sätta foderrör i den besvärliga schifferformationen L. Candeais. Vi är nu redo att borra det cirka 600 meter långa horisontala hålet med en sex tums borr, vilket förväntas vara enklare än den överliggande, och mycket problematiska, schifferformationen. Vi ser nu fram emot att färdigställa vår första horisontalbrunn på Tiefältet.

Illinois Basin

I Illinois Basin har Glaze 11-5 färdigställts på rekordtid och tillför nu produktionsvolym till Bolaget.

Produktion under första kvartalet

Bolagets snittproduktion för första kvartalet blev 4 580 fat oljeekvivalenter (BOEPD). Snittpriset för Brentoljan var 100,87 USD per fat under kvartalet.

Guidningen om en årlig genomsnittlig produktion för 2022 om 4 000–5 000 BOEPD kvarstår.

1 Oljeekvivalenter (BOEPD) inkluderar och konverterar gas volymer som omhändertagits i förhållandet 1fat = 6 000 kubikfot gas volym.

Övrigt

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2022, kl.18:00 CET.

För mer information, kontakta:

Jonas Lindvall (VD)

Tel: +46 8 611 05 11

jonas@mahaenergy.ca



Victoria Berg (Investor Relations)

Tel: +46 8 611 05 11

victoria@mahaenergy.ca



