極淨星球與祺鯤科技攜手合作啟動全球首創全數位化互動樞紐 為碳資產交易與管理帶來獨一無二的有效性、及時性、詳盡度、可溯度

English Chinese (Traditional)

中國香港, April 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 極淨星球公司 (Very Clean Planet) 今日宣佈啟動全數位化、全球性碳資產互動樞紐，並經由其平台完成河北建設投資集團有限責任公司與華美宏道香港有限公司之間的首宗 I-REC（國際再生能源憑證 ─ 簡稱綠證）臨櫃 (over-the-counter ─ OTC) 交易。



極淨星球是全球第一個以區塊鏈為核心的碳資產平台，對其所列每個碳綠證都可提供端對端的追本溯源，徹底解決目前市場上難以驗證的詐騙產品或重複計算等嚴重問題。具體來說，極淨星球平台能以更精細的解析度深入洞察每個I-REC，包括其來源、流程、季節性、與許多其他相關環境屬性，確保本平台組織成員得以用最高效、負責、及時的方式貫徹企業「環保與社會責任自治」（Environmental & Social Governance ─ 簡稱ESG）各項規範之達標。

極淨星球總經理徐允平表示︰「跨境碳資產透明度不足及往來雙方缺乏互信的市場現象，對尋求在其所有生產與運營區域碳中和達標的跨國企業及力圖將其碳資產數位化以期進軍國際市場的各地再生能源生產商均造成嚴峻挑戰。極淨星球是完全為全球碳市場的數位轉型所打造的平台，不僅可以引領我們組織成員突破這些挑戰，更能為其碳資產管理與交易提供卓越的效率與價值。」

「我們很榮幸能與極淨星球攜手合作推出與我們以區塊鏈為基礎的企業碳資產管理系統無縫整合的I-REC平台。」祺鯤科技執行長朱紹康指出，「這讓極淨星球成為全球唯一能對每個I-REC的完整生命週期提供深度透視的平台，為所有參與者帶來更大程度的信任以及更及時的決策。」

「作為可持續發展與氣候變化專業服務的全球領導者，德勤致力於透過與河北建設投資集團有限責任公司和祺鯤科技等戰略合作夥伴的密切合作，利用技術與數據協助客戶進行業務轉型。」德勤中國氣候變化與可持續發展主管合夥人謝安解釋道，「今天河北建設投資集團有限責任公司與華美宏道香港有限公司在極淨星球上的首次I-REC交易象徵著一個勢將蓬勃發展的閉環式數位化碳資產生態系統已然應運而生。我們期待與合作夥伴和客戶共同開發擴展這個生態系統，以建立可永續發展的未來。」

「落實一個功能完備、可擴展、全數位化、且普及全球的碳資產平台是履行《巴黎協議》世界零碳承諾的關鍵。」柏克萊加州大學可持續發展特聘教授、美國政府針對氣候變化跨部會特別委員會（IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change）總結報告（IPCC憑此報告贏得2007年諾貝爾和平獎）領銜撰述人丹尼爾・卡門博士 (Dr. Daniel Kammen) 表示︰「我們極端讚賞極淨星球與祺鯤科技的遠見和努力，透過一勞永逸地解決真實性、及時性、可溯性等關鍵問題，發展出此開創性平台且完成河北建設投資集團有限責任公司與華美宏道香港有限公司的首次跨境I-REC交易，並藉由有力的經濟誘因，強化國際動力與相互信任，走向更環保的未來。」

中國國家電網公司全資子公司英大證券有限公司執行長陳愷先生提到︰「英大證券作為中國碳資產管理的先驅者，我們非常重視碳經濟體系的數位轉型，並相信如同極淨星球等創舉，將會對全球企業實現ESG達標帶來正面積極的影響。」

河北建設投資集團有限責任公司全資子公司河北建投能源投資股份有限公司董事長王雙海先生表示︰「為履行中國政府的＂雙碳＂使命，河北建設投資集團有限責任公司帶領能源產業進行數位轉型，透過採用如祺鯤科技的區塊鏈／物聯網平台解決方案等尖端技術，將我們的碳資產以最盡責的方式數位元化與智慧化，以加速該資產在國際市場上流通，發揮其最大價值。我們誠摯邀請並歡迎全球所有相關組織加入我們的碳中和運動，將我們的地球轉化成極為乾淨的星球。」

關於極淨星球 (Very Clean Planet)

極淨星球 (Very Clean Planet) 是個彙集並促進各類碳資產流通與交易的全球性、全數位化互動樞紐。我們的平台提供獨一無二的真實性、透明度、解析度、及時性與流通性。我們致力為全球碳中和達標推動創新模式，透過數位轉型協助組織成員提前達到其強制或自願「環保與社會責任自治」（Environmental & Social Governance ─ 簡稱ESG）規範的目標。有意加入成為極淨星球的組織成員，請造訪 www.verycleanplanet.com ，以便瞭解更多資訊。

關於祺鯤科技 (BravoWhale Technology)

祺鯤科技總部位於上海浦東自貿區，是一家獨步業界的平台解決方案供應商，透過數位轉型幫助企業釋放並最大化其內在資產價值，在企業金融、稅務、碳資產管理等領域擁有成熟的用例與有力的成功案例。通過整合區塊鏈、大數據、人工智慧和物聯網於一個全方位雲平台，並依據實際業務場景進行優化，我們的解決方案協助企業將其現金流或碳信用等核心資產轉化成數位化、透明化、不可篡改的數據及時記錄於安全的私有區塊鏈上，使交易雙方能以更高效率和更大互信開展業務，從而充分發揮此類資產的最大價值。瞭解更多資訊，請造訪 www.bravowhale.com 。