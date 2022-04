Coop Pank 2022. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

English Estonian

2022. aasta I kvartali lõpu seisuga oli Coop Pangal 122 400 klienti, klientide arv kasvas kvartaliga 7800 kliendi võrra (+7%). Arveldavaid klientide oli pangal 54 200, kvartaliga kasvas arveldavate klientide arv 3200 võrra (+6%).

Coop Panga hoiuste maht kasvas 2022. aasta I kvartalis 50 miljoni euro võrra (+5%), ulatudes 1,15 miljardi euroni. Kiireimat kasvu näitas äriklientide hoiuste portfell, mille maht kasvas 78 miljoni võrra, millest 42 miljonit olid nõudmiseni hoiused ja 36 miljonit tähtajalised hoiused. Eraklientide hoiuste maht kasvas 11 miljoni euro võrra, nõudmiseni hoiused kasvasid 15 miljoni euro võrra ja tähtajalised hoiused kahanesid 4 miljoni euro võrra. Rahvusvahelise hoiuste kaasamise platvormi Raisin hoiused ja muu finantseering vähenes 39 miljoni euro võrra. Võrreldes 2021. aasta I kvartaliga on Coop Panga hoiuste maht kasvanud 300 miljoni euro võrra (+35%). Aastases võrdluses on panga nõudmiseni hoiuste osakaal kõigist hoiustest tõusnud 39% pealt 50% peale. 2022. I kvartalis oli finantseerimiskulu 0,5%, eelmisel aastal samal ajal 0,8%.

2022. aasta I kvartalis kasvas Coop Panga neto laenuportfell 87 miljoni euro võrra (+9%), ulatudes 1,04 miljardi euroni. Kiireimat kasvu näitas ärilaenude portfell, mille maht kasvas 45 miljoni euro võrra (+10%). Kodulaenude portfell kasvas 32 miljoni euro võrra (+9%), liisinguportfell kasvas 7 miljoni euro võrra (+8%) ja tarbimisfinantseerimise portfell kasvas 3 miljoni euro võrra (+4%). 2021. aasta I kvartaliga võrreldes on laenuportfell kasvanud 344 miljoni euro võrra (+50%).

2022. aasta I kvartalis püsis Coop Panga viivises olev laenuportfell kolmandat kvartalit järjest 2% tasemel. Aastases võrdluses on viivises oleva laenuportfelli maht langenud 3% tasemelt 2% tasemele.

Finantsvarade allahindluse kulu oli 2022. aasta I kvartalis 1,5 miljonit eurot, mida on 0,7 miljonit eurot (+94%) rohkem kui oli 2021 I kvartalis.

Coop Panga netotulud olid 2022. aasta I kvartalis 11,5 miljonit eurot, tõustes kvartaalses võrdluses 8% ja aastases võrdluses 29%. Tegevuskulud ulatusid I kvartalis 6,2 miljoni euroni – kvartaalses võrdluses tegevuskulud ei kasvanud, aastases võrdluses kasvasid tegevuskulud 21%.

Coop Pank teenis 2022. aasta I kvartalis 3,5 miljonit eurot puhaskasumit, mis on 6% suurem kui eelmises kvartalis ja 23% rohkem kui aasta tagasi. Panga kulude ja tulude suhe oli I kvartalis 54% ja omakapitali tootlus 12,3%.

Coop Pangal on 31.03.2022 seisuga 29 862 aktsionäri, kvartaliga lisandus 2063 (+7%) aktsionäri.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar tulemustele:



„Käesoleva aasta esimeses kvartalis ületas Coop Panga laenuportfell ühe miljardi euro piiri. See oli üks viiest eesmärgist, mille seadsime endale 2019. aasta sügisel börsile tulles ning lubasime investoritele täita hiljemalt 2022. aasta lõpuks.

Eraisikute finantseerimisel nägime tugevat nõudlust läbi kvartali ja veebruari lõpus alanud sõda Ukrainas ei ole senini eraisikute laenunõudlusele mõju avaldanud.

Ettevõtete finantseerimise suunal tegime ühe läbi aegade tugevaima kvartali. Samas näeme, et kestev sõda on avaldanud mõju ettevõtjate kindlustundele. Teadmatus tuleviku osas, toorme kättesaadavuse halvenemine, energiakandjate hinnatõus, jätkuvad tarneahelate tõrked – kõik see sunnib ettevõtjaid oma tehtud investeerimisplaane ümber hindama ja korrigeerima.

Eelnevast lähtuvalt kajastub meie kvartalitulemustes ka erakorraline provisjon sõja mõjudest tingitud võimalike laenukahjumite katteks summas 0,7 miljonit eurot.

Laenuporfelli kõrval jätkas kasvu panga hoiuste maht. Head meelt teeb just nõudmiseni hoiuste osakaalu tõus 50% peale. See viib alla meie finantseerimiskulu ning võimaldab veelgi paremini konkureerida laenuturul.

Laenuporfelli kasv tõi kaasa tulude olulise kasvu. Panga kulud jäid samas võrreldes eelneva kvartaliga samale tasemele. Nimetatud trendide tulemusena langes panga kulu-tulu suhe 54%-ni ning omakapitali omakapitali tootlus tõusis 12,3%-ni“.

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes 2022 I kv 2021 IV kv 2021 I kv Neto intressitulud 10 595 9 824 8 043 Neto teenustasutulud 796 902 648 Muud tegevustulud, neto 101 -50 202 Netotulud kokku 11 492 10 676 8 893 Tööjõukulud -3 449 -3 182 -2 879 Turunduskulud -391 -332 -306 Rent, kontorikulud ja mat. põhivara kulum -688 -980 -579 IT kulud ja immat. põhivara kulum -973 -1 013 -740 Muud kulud -698 -698 -619 Tegevuskulud kokku -6 199 -6 205 -5 123 Kasum enne allahindluste kulu 5 293 4 471 3 770 Finantsvarade allahindlus -1 494 -963 -771 Kasum enne tulumaksu 3 799 3 508 2 999 Tulumaksu kulu -299 -213 -164 Aruandeperioodi puhaskasum 3 500 3 295 2 835





Finantsseisundi aruanne, tuhandetes eurodes 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021 Raha ja raha ekvivalendid 230 938 252 799 249 416 Võlainstrumendid 4 964 5 932 3 074 Laenud klientidele 1 040 209 953 396 695 721 Muud varad 29 572 29 849 26 700 Varad kokku 1 305 683 1 241 976 974 911 Klientide hoiused ja saadud laenud 1 148 536 1 098 746 848 755 Muud kohustised 14 775 14 423 8 626 Allutatud laenud 27 111 17 064 17 111 Kohustised kokku 1 190 422 1 130 233 874 492 Omakapital 115 261 111 743 100 419 Kohustised ja omakapital kokku 1 305 683 1 241 976 974 911

Coop Panga aruanded on leitavad aadressilt: https://www.cooppank.ee/aruandlus



Coop Pank korraldab 2022. aasta I kvartali majandustulemuste tutvustamiseks veebiseminari 20. aprillil 2022 kell 10.00. Osalemiseks palume eelnevalt registreeruda aadressil: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_HhEbAs6aQwuf6EUkkRmKaQ



Veebiseminar salvestatakse ning avalikustatakse Coop Panga kodulehel www.cooppank.ee ja YouTube’i kontol.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 122 400 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Lisainfo:

Paavo Truu

Finantsjuht

Telefon: +372 516 0231

E-post: paavo.truu@cooppank.ee



Manused