CGG : CGG Annonce la Finalisation de la Cession-bail de son Siège Social pour un Montant de 59 250 000€

CGG Annonce la Finalisation de la Cession-bail

de son Siège Social pour un Montant de 59 250 000€

PARIS, France – 20 avril 2022

CGG annonce ce jour la finalisation de l’opération de cession-bail « Sale et lease back » de son siège social Galiléo situé à Massy, France pour un montant de cinquante-neuf millions et deux cent cinquante mille euros.

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 300 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

