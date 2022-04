English Finnish

20.4.2022 KLO 8.30



Liisa Hurme on nimitetty Orionin toimitusjohtajaksi 1.11.2022 alkaen

Orion Oyj:n hallitus on nimittänyt Liisa Hurmeen (s. 1967) Orion Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Orion-konsernin johtoryhmän puheenjohtajaksi 1.11.2022 alkaen. Hänen edeltäjänsä Timo Lappalainen jatkaa toimitusjohtajana 1.11.2022 saakka.

Liisa Hurme on koulutukseltaan biokemian tohtori. Hurme on tehnyt vuodesta 1999 alkaen pitkän uran Orionin palveluksessa lukuisissa eri johtotehtävissä. Johtoryhmän jäsen hän on ollut vuodesta 2008. Tällä hetkellä hän johtaa Orionin Operatiivisia toimintoja sekä toimii Orionin tytäryrityksen Fermion Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Aiemmin hän johtanut muun muassa Orionin suurimpia tulosyksiköitä, Erityistuotteita vuosina 2014–2018 ja Alkuperälääkkeitä vuosina 2008–2013.

Orion Oyj tiedotti 17.9.2021 Orionin toimitusjohtajan seuraajasuunnitelmasta sekä Timo Lappalaisen ilmoituksesta käyttää mahdollisuuttaan jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana. Lappalainen täyttää 60 vuotta lokakuussa 2022.

”Aloitimme uuden toimitusjohtajan rekrytointiprosessin heti Lappalaisen viimesyksyisen ilmoituksen jälkeen ja olemme arvioineet huolellisesti kansainvälisesti niin ulkoisia kuin sisäisiä ehdokkaita tehtävään. Liisa Hurme on erinomainen valinta Orionin toimitusjohtajaksi. Hänessä yhdistyvät Orionin liiketoimintakokonaisuuden vahva osaaminen, kyky jatkaa Orionin strategista kehittämistä sekä ratkaisukeskeinen ja ihmisläheinen johtamistyyli. Aiemman kansainvälisen lääkealan ja biotieteiden työkokemuksensa ja luonnontieteellisen koulutuksensa ansiosta Liisa Hurme ymmärtää lisäksi syvällisesti lääkealalle tärkeää tutkimusta ja tuotekehitystä”, kertoo Orionin hallituksen puheenjohtaja Mikael Silvennoinen.

”Haluan myös kiittää Timo Lappalaista hänen pitkästä ja menestyksekkäästä kaudestaan Orionin toimitusjohtajana. Yhtiö on vakiintunut sinä aikana kansainväliseksi korkean teknologian lääkeyritykseksi ja onnistunut pitämään vahvan markkinajohtajan aseman Suomessa. Arvostan hänen tuloshakuista ja innovaatioihin kannustavaa asennettaan, joka on tuonut menestystä myös Orionin osakkeenomistajille”, Silvennoinen toteaa.

Liisa Hurme on erittäin motivoitunut edessä olevasta mahdollisuudesta. ”Tartun syksyllä innolla uusiin tehtäviin kasvustrategian ohjaamiseksi ja kiitän hallitusta sen minuun osoittamasta luottamuksesta. Pystyn hyödyntämään uudessa tehtävässäni osaamiseni, verkostoni ja sen monipuolisen kokemuksen, jota minulle on eri tehtävissä Orionissa kertynyt. Tulen tekemään kaikkeni yhdessä orionilaisten kanssa, jotta pysymme sillä uralla, jolla Orion on menestynyt jo yli sadan vuoden ajan”, Hurme kertoo.

Orion Oyj:n toimitusjohtaja Timo Lappalainen jää pois Orion-konsernin johtoryhmästä ja sen puheenjohtajan tehtävistä uuden toimitusjohtajan aloittaessa tehtävässään eli 1.11.2022. Lappalainen on hallituksen käytettävissä neuvonantajan tehtävässä maaliskuun 2023 loppuun asti, minkä jälkeen hän jää eläkkeelle.

”Aika Orionissa on ollut hienoa erityisesti upeiden orionilaisten vuoksi, joiden kanssa olen saanut työskennellä. On myös ollut palkitsevaa todistaa tutkimuksen ja tuotekehityksemme innovaatioita, joista uusin, darolutamidi, lisää monien eturauhassyöpäpotilaiden elämänlaatua. Missiomme ― hyvinvoinnin rakentaminen ― onkin motivoinut minua monella saralla kaikkina Orion-vuosinani. Olen vakuuttunut, että Liisa Hurmeella on hänen monipuolisen osaamisensa ja kokemuksensa myötä erinomaiset edellytykset jatkaa kasvustrategiatyötä, jota olemme yhdessä kollegoina kehittäneet. Toivotan Liisalle kaikkea hyvää hänen tulevassa roolissaan”, Timo Lappalainen sanoo.



Kutsu mediainfoon

Orion järjestää median edustajille suunnatun suomenkielisen mediainfon uuden toimitusjohtajan nimittämisestä tänään keskiviikkona 20.4.2022 klo 11.45-12.30.

Tilaisuus järjestetään Sanomatalon tapahtumatila Elielissä, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki (Sisäänkäynti Flikin tiloihin on Elielinaukion puolelta), ja siihen on mahdollisuus liittyä myös virtuaalisesti tämän linkin kautta. Tiedotusvälineiden edustajia pyydetään lisäksi lähettämään tietonsa (osallistujan nimi, sähköpostiosoite ja tiedotusvälineen nimi) etukäteen osoitteeseen corpcom@orion.fi.

Tilaisuudessa ovat läsnä Orionin hallituksen puheenjohtaja Mikael Silvennoinen, Liisa Hurme ja Timo Lappalainen. Hiljaisen kauden vuoksi Orion ei kommentoi muita kuin uuden toimitusjohtajan nimittämistä koskevia asioita.



Liisa Hurmeen CV ja valokuva ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Hallituksen puheenjohtaja Olli Huotari

Johtaja, Esikuntatoiminnot



Yhteyshenkilö:

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Silvennoinen

puhelin 050 1537

Yhteyshenkilö medialle ja haastattelupyynnöt:

Viestintäjohtaja Terhi Ormio, Orion Oyj

puhelin 050 966 4646, terhi.ormio@orion.fi

Liisa Hurmeen Curriculum Vitae



Liisa Hurme

Filosofian tohtori (biokemia)

Syntynyt 1967



Johtaja, Operatiiviset toiminnot 1.1.2019 alkaen, Orion Oyj

Fermion Oy:n hallituksen puheenjohtaja 1.1.2014 alkaen

Ura Orionissa

2019- Johtaja, Operatiiviset toiminnot

2014- Fermion Oy:n hallituksen puheenjohtaja

2014-2018 Johtaja, Erityistuotteet

2008-2013 Johtaja, Alkuperälääkkeet

2005-2007 Liiketoimintajohtaja, Urologia ja Onkologia

2004-2005 Projektijohtaja, Hormonihoidot ja Urologia -terapia-alueen lääkekehitysohjelmat

2002-2004 Portfoliopäällikkö, Portfolionhallinta-yksikkö

2001-2002 Projektipäällikkö, Projektihallinto-yksikkö

1999-2001 Tutkija ja projektipäällikkö Hormonihoidot-terapia-alueen lääkekehitysohjelmat

Aiempi ura

1995-1999 Senior Research Associate, Pharmacia & Upjohn, Diagnostics (Ruotsi), ELIAS GmbH (Saksa) ja Institute Pasteur (Ranska)

Keskeisimmät aiemmat luottamustoimet

Hallituksen jäsen: PharmaService Oy 2014-2016, Suomen Bioteollisuus ry FIB 2010-2016

Jäsen: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), Economic & Social Policy Committee 2010-2015, Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) terveydenhuoltosektorin toimikunta 2014-2015

Liisa Hurme on väitellyt tohtoriksi Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta biokemian laitokselta vuonna 1996.

