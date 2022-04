CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL

DE LA TOURAINE ET DU POITOU

Société coopérative à capital et personnel variables

Siège social : POITIERS

399 780 097 RCS Poitiers

Document annuel d’information

Ce document annuel d’information est établi en application de l’article 451-1-1 du code monétaire et financier et de l’article 221-1-1- du règlement général de l’AMF.

Le Document annuel d’information ci-dessous recense les informations publiées ou rendues publiques au cours des 12 derniers mois par la Caisse régionale de la Touraine et du Poitou pour satisfaire aux obligations législatives ou réglementaires en matière d’instruments financiers, d’émetteurs d’instruments financiers et de marchés d’instruments financiers.

Dates de publication Nature des documents

1. Prospectus et notes d’opérations

Publiés sur le site de la CR Touraine et Poitou www.ca-tourainepoitou.fr et sur le site de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org)

15/07/2021 Offre publique d’achat de Parts Sociales – Visa AMF n° 21-295 du 07/07/2021

2. Communiqués

Publiés sur le site de la Caisse Régionale Touraine et Poitou www.ca-tourainepoitou.fr et sur le site de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) ou par le diffuseur agréé www.hugingroup.com

29/10/2021 Information financière du 3ème trimestre 2021 27/08/2021 Rapport financier au 30 juin 2021 02/08/2021 Information financière du premier semestre 2021 26/07/2021 Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2021 08/07/2021 Communiqué du 07/07/2021 03/05/2021 Information financière du 1er trimestre 2021 29/04/2021 Document annuel d’information 29/04/2021 Communiqué du 29/04/2021 29/03/2021 Mise à disposition du rapport financier annuel au 31 décembre 2020 29/03/2021 Rapport financier annuel 2020 26/03/2021 Descriptif du programme de rachat de CCI 2021 10/03/2021 Publication avis de convocation AGO et AGE du 26 mars 2021 08/02/2021 Information financière au 31 décembre 2020 15/01/2021 Contrat liquidité CCI semestriel au 31 décembre 2021

3. Publications effectuées au BALO

21/04/2021 Parution n°48 Sociétés commerciales et industrielles (comptes annuels) 05/03/2021 Parution n°28 Avis de convocation des actionnaires et des porteurs de parts à l’Assemblée Générale Ordinaire

