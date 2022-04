Boskalis verwerft groot exportkabelcontract

English Dutch

Papendrecht, 20 april 2022



Boskalis heeft een groot contract verworven voor het transport en de installatie van de exportkabels voor een groot offshore windpark. De waarde van dit contract voor Boskalis wordt als “substantieel” beschouwd (1).



Het contract omvat het transporteren van de exportkabels waarbij Boskalis gebruik zal maken van zijn eigen zware-ladingschepen. Voor de installatie van drie 275kV AC-exportkabels met een gecombineerde totale lengte van meer dan 200 kilometer zal een van de N-klasse kabellegschepen voor ten minste negen maanden werkzaam zijn. De voorbereidende werkzaamheden zullen in de tweede helft van 2023 van start gaan, gevolgd door de kabelinstallatie-werkzaamheden in 2024.

De succesvolle staat van dienst van Boskalis op het gebied van offshore windparken kent zijn oorsprong in Europa en heeft zich de afgelopen jaren uitgebreid naar Azië en de Verenigde Staten. De strategie van Boskalis is erop gericht om in te spelen op de belangrijkste macro-economische factoren en het faciliteren van de energietransitie. Met dit project en via zijn opdrachtgever bevordert Boskalis de energietransitie middels de ontwikkeling van duurzame energie.

(1) Voor Boskalis heeft een "substantieel" contract een waarde tussen de EUR 150-300 miljoen https://boskalis.com/ir/ir-policy.html

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 600 schepen en vaartuigen en meer dan 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

