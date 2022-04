Gofore Oyj: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2022: Goforen kasvu jatkui ja kannattavuus parani - Orgaaninen kasvu 23%, henkilöstömäärä yli tuhannen

English Finnish

GOFORE OYJ

PÖRSSITIEDOTE

20.4.2022 KLO 9.15

SISÄPIIRITIETOA

Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2022: Goforen kasvu jatkui ja kannattavuus parani - Orgaaninen kasvu 23%, henkilöstömäärä yli tuhannen



Liikevaihto kasvoi 40% ja oli 35,4 (25,2) miljoonaa euroa. Erityisen merkittävää oli liikevaihdon orgaaninen kasvu 23%, joka oli vielä hyvää loppuvuotta 2021 nopeampaa.

Oikaistu EBITA kasvoi 46% ja oli 5,1 miljoonaa euroa. Kannattavuus parani vertailukauteen nähden ja oli 14,4% (13,9%), vaikka kannattavuutta heikensivät poikkeuksellisen kova rekrytointitahti ja koronatilanteesta johtuva normaalia korkeampi sairauspoissaolojen määrä.

Henkilöstömäärä kasvoi yhteensä 1 043 (792) henkilöön ja kokonaiskapasiteetti oli 959 (735) henkilöä. Vuosineljänneksen aikana henkilöstömäärä kasvoi 191 henkilöllä Devecto-yrityskaupan ja erittäin hyvin onnistuneen rekrytoinnin ansiosta.

Yksityisen sektorin asiakkaiden liikevaihdon erinomainen kasvu oli 61%, julkisen sektorin asiakkaiden liikevaihdon kasvu oli 30%.

Älykkäiden laitteiden ja koneiden ohjelmistokehitykseen ja -testaukseen sekä testausjärjestelmiin erikoistuneen Devecton integrointi Goforeen edennyt suunnitellusti.

Gofore julkaisee kuukausittain suppean liiketoimintakatsauksen sekä ensimmäisestä että kolmannesta vuosineljänneksestä laajan liiketoimintakatsauksen. Liiketoimintakatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja löytyy myös Goforen IR-palvelusta osoitteessa https://gofore.com/sijoita/ . Katsaus sisältää mm. markkinakatsauksen, pitkän avainlukutaulukon, tuloslaskelman ja taseen. Tämä liiketoimintakatsaus ei ole IAS 34:n mukainen osavuosikatsaus, ja luvut ovat tilintarkastamattomia.

Avainluvut

Konserni, MEUR 1-3/2022 1-3/2021 Muutos 1-12/2021 Liikevaihto 35,4 25,2 40% 104,5 Liikevaihto, viim. 12 kk pro forma 122,9 Liikevaihdon orgaaninen kasvu, % 23% 8% 13% Oikaistu EBITA 5,1 3,5 46% 14,6 Oikaistu EBITA, % 14,4% 13,9% 14,0% EBITA 4,6 3,3 38% 14,5 EBIT 3,7 2,8 31% 12,2 Osakekohtainen tulos (EPS)* 0,17 0,14 23% 0,61 Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 1 043 792 32% 852 Kokonaiskapasiteetti kauden lopussa (FTE) 959 735 30% 789



* Osakekohtainen tulos on sama laimennettuna ja laimentamattomana.

Devecto Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 3.1.2022 lähtien.

CCEA Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.3.2021 lähtien.

Qentinel Finland Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.9.2020 lähtien.

Orgaaninen kasvu määräytyy vertaamalla vuosineljänneksen konsernituloslaskelman mukaista liikevaihtoa edellisen tilikauden vastaavan vuosineljänneksen liikevaihtoon. Kasvu lasketaan vertailukelpoisella konsernirakenteella siten, että lasketaan raportointihetken konsernirakenteella ns. pro forma -liikevaihto vertailukaudelle. Pro forma -liikevaihdossa on mukana yritysostojen ja divestointien vaikutus ja se on tilintarkastamaton.



Toimitusjohtaja Mikael Nylund:

“Orgaaninen kasvumme kiihtyi edelleen alkuvuonna verrattuna hyvään viime vuoden loppuun. Tätä ajoi vahvana jatkunut asiakaskysyntä ja erittäin hyvä onnistumisemme rekrytoinnissa. Myös henkilöstön vaihtuvuus näyttäisi merkkejä pienenemisestä verrattuna hankalaan viime vuoteen. Myynti jatkoi kasvuaan erityisesti yksityisen sektorin parissa, mutta myös julkisella sektorilla jatkoimme hyvää etenemistä. Huomattavaa on myös se, että pystymme jatkuvasti laajentamaan isoja asiakkuuksiamme ja syventämään näitä hyviä suhteita.

Asiakkuuksien syventämisessä tärkeää on meidän kasvava kyvykkyytemme. Alkuvuoden tärkeä prioriteetti, viime tammikuussa hankkimamme Devecton integrointi Goforeen, eteni suunnitelmien mukaan. Yrityskaupan mahdollistama älykkään teollisuuden aluevaltaus on kasvullemme merkittävä asia! Lisäksi olemme saaneet jälleen kerran huomata, että Gofore on yritys, johon yrityskaupan kohteen on helppo integroitua. Mikä tärkeintä, olemme yhdessä Devecto-tiimin kanssa keskittyneet yhteisten asiakkuuksiemme hyvään haltuunottoon.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on aiheuttanut meillekin huolta, ja toivomme inhimillisen kärsimyksen nopeaa päättymistä. Goforella ei ole liiketoimintaa Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Konfliktista on kuitenkin mahdollisesti odotettavissa epäsuoraa vaikutusta asiakkaiden liiketoimintariskien kautta.

Koronaviruspandemia on haastanut meitä viime aikoina melko vähän, sillä koko henkilöstömme on tottunut hybridityöhön. Sairauspoissaoloja on ollut alkuvuonna tavallista enemmän, mutta virus ei ole vaarantanut palvelukykyämme tai kasvuamme.”

Liiketoiminnan kehitys kuukausittain 2022



Kuukausi



Liikevaihto,

MEUR 1 Pro forma LTM liike-vaihto 2 Henkilöstön määrä 3 Työpäivien

lukumäärä

Suomessa Kokonais-

kapasiteetti,

FTE 4 Alihankinta, FTE 5 Maaliskuu 13,3 (9,7) 122,9 1043 (792) 23 (23) 959 (735) 155 (118) Helmikuu 11,3 (8,1) 120,3 1015 (736) 20 (20) 942 (698) 153 (111) Tammikuu 10,8 (7,5) 118,5 993 (727) 20 (19) 917 (697) 147 (109)



Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. Devecto Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 3.1.2022 lähtien.

1) Liikevaihto, miljoonaa euroa (liikevaihto vuonna 2021) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.

2) Yhtiön liiketoimintakatsauksissaan käyttämä viimeisen kahdentoista kuukauden (LTM) pro forma -liikevaihto kertoo katsaushetken konsernirakenteen mukaisen liikevaihdon. Pro-forma -liikevaihtoluvussa on mukana yritysostojen ja mahdollisten divestointien vaikutus. Pro-forma -liikevaihtoluku on tilintarkastamaton.

3) Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä.

4) Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Goforen hankkimien yhtiöiden henkilöstön kapasiteetti on huomioitu yhtiöiden hankintahetkestä alkaen.

5) Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on huomioitu yhtiöiden hankintapäivästä alkaen.

Taloudellinen tiedottaminen

Goforen seuraava taloudellinen tiedotus on puolivuotiskatsaus kaudelta tammi-kesäkuu 2022 maanantaina 15.8.2022, mitä ennen Gofore julkaisee kuukausittaisia liiketoimintakatsauksia, mahdollisimman pian lukujen valmistuttua seuraavan kuukauden alussa.

Lisätietoja:

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com





Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yli 1 000 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 104,5 milj. euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.

Liite