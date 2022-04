Opjustering af forventet resultat pr. aktie til 44-50 kr. i 2022

English Danish

Resultat pr. aktie er 12,1 kr. i 1. kvartal 2022. Resultat før skat forventes at udgøre i underkanten af 1,1 mia. kr. i 1. kvartal 2022 og er påvirket af tiltagende udlånsvækst til især erhvervskunder samt et generelt højt aktivitetsniveau. Kursreguleringer er svagt positive, og tilbageførte nedskrivninger er moderate. Resultat før skat har i gennemsnit været 1.028 mio. kr. de seneste 8 kvartaler.

Resultat pr. aktie i 2022 forventes nu at være i intervallet 44-50 kr., svarende til et resultat efter skat på 3,0-3,4 mia. kr. De senest udmeldte forventninger var 40-46 kr., svarende til et resultat efter skat på 2,7-3,1 mia. kr. Der forventes en uændret tilgang til kapitaludlodning.

Udvikling i antallet af udestående aktier

Antallet af aktier i omløb er siden sammenlægningen med BRFkredit i 2014 nedbragt med 31%, og i samme periode er der udbetalt kontant udbytte på ca. 2,5 mia. kr.

År Resultat pr. aktie

(kr.) * Udbetalt udbytte pr. aktie (kr.) Gns. antal aktier i omløb (mio. stk.) Antal aktier i omløb ultimo (mio. stk.) 2022 44-50 - 67,2 ** 65,8 ** 2021 42,41 - 70,7 67,8 2020 *** 19,76 - 72,9 72,6 2019 29,00 - 78,8 74,8 2018 28,15 11,74 84,3 81,5 2017 34,66 10,85 88,0 85,7 2016 33,49 5,25 92,4 89,2 2015 26,07 - 95,0 94,7 2014 35,07 - 88,1 95,0

(*) Nævneren er gennemsnitligt antal aktier i omløb i den pågældende regnskabsperiode.

(**) 1. kvartal 2022.

(***) 2020 var påvirket negativt af et ledelsesmæssigt skøn på 1 mia. kr. og stop af aktietilbagekøbsprogram planlagt i perioden 1. april - 31. juli 2020 pga. COVID-19.

Venlig hilsen

Jyske Bank

Kontaktperson: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44.

