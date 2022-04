Præcisering af direkte effekter afledt af situationen omkring Rusland og Ukraine

English Danish

Schouw & Co. vurderer, at koncernens EBITDA i 2022 kan blive reduceret med op til 80 mio. kr. som følge af indstillet salg til Rusland. Endvidere kan aktiver i Rusland for op til 100 mio. kr. være eksponeret for regnskabsmæssig nedskrivning.

I Schouw & Co. koncernens årsrapport for 2021, som blev offentliggjort den 4. marts 2022, blev resultat­­forventningen for 2022 udtrykt med forbehold for negative effekter afledt af situationen omkring Rusland og Ukraine.

På et bestyrelsesmøde forud for dagens generalforsamling er de direkte effekter afledt af situationen omkring Rusland og Ukraine blevet vurderet med følgende konklusion:

Kort efter offentliggørelsen af årsrapporten for 2021 valgte Schouw & Co. koncernens virksomheder at indstille salget til Rusland. Umiddelbart vurderes det ikke sandsynligt, at samhandelen med Rusland kan genoptages inden for den nærmeste fremtid, og hvis det er tilfældet, kan det manglende salg reducere årets EBITDA med op til 80 mio. kr. Det berører først og fremmest BioMar og i mindre omfang Fibertex Personal Care og Borg Automotive. De internationale sanktioner har øget risikoen omkring tilgodehavender og andre aktiver i Rusland. Det kan være et spørgsmål både om aktivernes værdisætning og om de praktiske muligheder for at føre aktiver ud af landet. Koncernen har samlet set aktiver for ca. 100 mio. kr. eksponeret i Rusland, primært relateret til BioMar. En hel eller delvis nedskrivning af disse aktiver er i sagens natur en omkostning af engangskarakter.





Schouw & Co. udsender delårsrapport for 1. kvartal 2022 torsdag den 5. maj 2022.

