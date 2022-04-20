三叶草生物既往感染者保护效力数据发表在《柳叶刀-传染病学》

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--既往感染个体接种三叶草生物新冠候选疫苗对新冠肺炎的累积保护效力达94%--

--首个且唯一的新冠候选疫苗在一项随机保护效力临床试验中显示可显著降低既往感染个体再次感染任何严重程度新冠肺炎的风险--

中国上海, April 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力于开发新型疫苗和生物疗法的临床试验阶段的全球生物制药公司——三叶草生物制药有限公司（以下简称“三叶草生物”；香港联交所股票代码：02197）今天宣布了全球关键2/3期临床试验SPECTRA的更多数据。数据显示在既往感染人群中接种SCB-2019 (CpG 1018/铝佐剂)对新冠肺炎可提供更加显著的保护作用，该数据已发表在同行评审期刊《柳叶刀-传染病学》上。请点击此处查阅题为《既往暴露在新冠病毒中和接种S-三聚体(SCB-2019)新冠疫苗对再次感染风险的影响：随机、双盲、安慰剂对照的2期和3期试验》的文章。

三叶草生物全球研发总裁倪启睿（Nicholas Jackson）博士表示：“尽管过去两年疫苗接种工作取得了历史性进展，新冠肺炎仍对全球健康构成严重威胁，包括对那些既往暴露在新冠病毒中的人群。最新发表的数据突显了先前感染后接种疫苗的重要性，以及SCB-2019 (CpG 1018/铝佐剂)因其具有良好安全性和耐受性成为一款通用加强针的潜力，可用于帮助应对中国和世界其他地区应对当下和未来的疫情。”

本研究评估了SCB-2019 (CpG 1018/铝佐剂)在接种疫苗前既往感染过新冠病毒的受试者中的保护效力、安全性和反应原性。SPECTRA临床试验入组30174名受试者。在完整的分析集中，评估了14,692名基线时有证据表明曾暴露于新冠病毒的受试者，其中，7353人随机在疫苗组，7339人随机在安慰剂组。

针对既往感染新冠病毒的个体进行加强: 与既往未感染新冠病毒的安慰剂组受试者相比，既往感染新冠病毒的个体接种一剂和两剂SCB-2019 (CpG 1018/铝佐剂)显示出对预防任何新冠毒株感染引发任何严重程度的新冠肺炎的累积保护效力分别为89.7% (95% CI: 82.5 - 94.4) 和93.8% (95% CI: 88.9 - 97.0)；在既往感染新冠病毒的人群中接种SCB-2019 (CpG 1018/铝佐剂)与安慰剂组相比较，进一步明显降低了感染任何严重程度新冠肺炎的风险（一剂降低了49.9%和两剂降低了64.2%）。SCB-2019 (CpG 1018 /铝佐剂)在疫苗组和安慰剂组之间罕见的重度和严重不良事件(AEs)是相似的，显示了良好的安全性。征集性局部不良事件大多是发生在注射部位的轻微和短暂的疼痛，并在接种第二剂后发生频率下降。

综上所述，这些数据表明基础免疫接种单剂或两剂SCB-2019 (CpG 1018/铝佐剂)可增强既往暴露在新冠病毒中的个体预防新冠肺炎的保护作用。SCB-2019 (CpG 1018/铝佐剂)是首个且唯一的新冠候选疫苗在一项随机保护效力临床试验中显示出对既往感染个体预防再次感染任何严重程度新冠肺炎具有显著保护作用，这使三叶草生物有信心将新冠候选疫苗推进为一款通用新冠疫苗加强针。

关于SCB-2019 (CpG 1018/铝佐剂)

应用Trimer-Tag™（蛋白质三聚体化）技术平台，三叶草生物开发了SCB-2019抗原，它是一种基于SARS-CoV-2（新冠病毒）原始毒株S蛋白的稳定的三聚体结构融合蛋白（S-三聚体™）。三叶草生物的新冠候选疫苗是SCB-2019 (CpG 1018/铝佐剂)由SCB-2019抗原联合两种佐剂，即Dynavax（纳斯达克：DVAX）的CpG 1018佐剂及氢氧化铝（铝佐剂）组成。

关于三叶草生物

三叶草生物是一家处于临床试验阶段的全球生物制药公司，致力于开发新型疫苗和生物疗法。Trimer-Tag™技术平台是一个用于创造新型疫苗和生物疗法的产品开发平台。应用Trimer-Tag™ 技术平台，我们已成为新冠疫苗开发企业。我们研制了“SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）”，以应对由SARS-CoV-2（新冠病毒）引起的新冠大流行。

了解更多信息，请访问公司官网https://www.cloverbiopharma.com/cn 和关注公司领英LinkedIn。

三叶草生物前瞻性声明

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三叶草生物媒体联络人：

闵熙

公共事务部高级副总裁

media@cloverbiopharma.com

Naomi Eichenbaum

投资者关系副总裁

investors@cloverbiopharma.com