Bénévoles Canada et David Johnston promeuvent l’empathie en action pendant la Semaine de l’action bénévole

L’ancien gouverneur général fait valoir l’importance du bénévolat en participant à une table ronde en compagnie de dirigeants d’organismes appuyés par des bénévoles

TORONTO, 20 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Du 24 au 30 avril 2022, Bénévoles Canada célébrera les 24 millions de bénévoles canadiens pendant la Semaine de l’action bénévole (SAB). Cette célébration annuelle permet de reconnaître et de remercier les bénévoles d’un océan à l’autre. Le thème de cette année, Le bénévolat est l’empathie en action, souligne le profond lien humain au cœur de la résilience des particuliers et des collectivités. En vue d’appuyer ces efforts, l’ancien gouverneur général David Johnston se joindra à des dirigeants d’organismes sans but lucratif, d’entreprises et du secteur public le 29 avril prochain dans le cadre d’une table ronde sur l’amélioration de l’empathie. Cet événement a pour but d’amorcer la création d’une feuille de route pour mettre l’empathie en action à mesure que le Canada se rétablit socialement de la pandémie.

L'empathie est une émotion essentielle qui aide les gens à établir des rapports avec autrui. Le bénévolat permet de développer l’empathie, de voir le monde à travers les yeux des autres et de sensibiliser les participants à diverses expériences. Il met en contact des personnes de milieux différents et aux expériences de vie variées dans des situations formelles et informelles; renforce la capacité de travailler en collaboration; et contribue à créer une société plus dynamique et inclusive.

« Pendant la Semaine de l’action bénévole, nous célébrons les contributions des millions de bénévoles canadiens, c’est-à-dire leurs actions, leur compréhension et leur préoccupation réelle pour le monde qui les entoure » affirme Dre Megan Conway, présidente et chef de la direction de Bénévoles Canada. « Faire du bénévolat et mettre l’empathie en action permet d’édifier des collectivités où les gens se sentent plus connectés et plus acceptés, ce qui contribue à créer un Canada plus fort et plus rapproché. »

Avant la pandémie, quatre Canadiens sur cinq prenaient part à différents types d’activité bénévole en tant que mentors, entraîneurs, organisateurs, militants, bâtisseurs communautaires, bailleurs de fonds, membres de conseil d’administration, soignants et bons voisins. Ces différentes façons de redonner à autrui et de faire preuve d’empathie sont à la base de collectivités bienveillantes, collaboratives et compassionnées. Plus que jamais, le Canada a besoin d’empathie en action.

À mesure que le pays se rétablit de la pandémie, il doit trouver des solutions structurelles qui appuieront les bénévoles et les organismes qui dépendent d’eux. Une stratégie nationale en matière d’action bénévole renforcerait l’infrastructure bénévole à l’échelle du Canada et permettrait de la pérenniser de manière plus inclusive et robuste, notamment par le biais de collaborations avec les gouvernements fédéral et provinciaux.

Par ailleurs, Bénévoles Canada croit au besoin de rendre le bénévolat plus accessible à chacun. Il s’efforce d’aborder les obstacles qui limitent la justice, l’équité et l’inclusion auxquels font face les bénévoles de différents milieux. Pour réfléchir honnêtement à l’empathie, il faut relever les défis réels et cachés qui limitent la pleine participation et favorisent l’exclusion au sein de nos institutions sociales et de nos collectivités. Bénévoles Canada s’est engagé à collaborer avec les Noirs, les Autochtones, les personnes de couleur et divers autres groupes en quête d’équité afin d’élargir les occasions et les horizons concernant les différentes façons de faire du bénévolat.

« Quand nous pensons à la dernière année, nous pensons à l’empathie, à la force et à la débrouillardise des bénévoles, c’est-à-dire ceux qui ont célébré les travailleurs de première ligne, offert leur aide dans leur quartier et agi sans hésiter en situation d’urgence » déclare Lisa Mort-Putland, présidente du conseil d’administration de Bénévoles Canada. « En cette Semaine de l’action bénévole, nous offrons nos remerciements les plus sincères à chaque bénévole. »

En cette semaine spéciale, les centres d’action bénévole, les organismes appuyés par des bénévoles et de nombreuses entreprises de partout au pays organiseront des événements de reconnaissance des bénévoles. Quant à Bénévoles Canada, il animera une série de discussions portant sur l’état de l’empathie au Canada. Les Canadiens sont invités à participer à cette conversation dès le 29 avril 2002 en visitant le site empathyinaction.ca.

Bénévoles Canada a été fondé pour fournir un leadership national et de l’expertise en matière de bénévolat afin d’accroître la participation, la qualité et la diversité du bénévolat. Depuis 1977, il collabore étroitement avec des centres d’action bénévole, des entreprises, des organismes sans but non lucratif, le gouvernement et des établissements d’enseignement dans le but de promouvoir et d’élargir le secteur bénévole. Ses programmes, ses recherches, ses cours de formation, ses outils, ses ressources et ses initiatives nationales alimentent un leadership qui reflète les tendances et les enjeux du paysage bénévole canadien.

