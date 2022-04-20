泰瑞达实现向国民技术交付第7000台 J750半导体测试系统的里程碑

English Chinese (Simplified)

马萨诸塞州北里丁, April 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 自动化测试设备领先供应商泰瑞达（ Teradyne , Inc.，纳斯达克股票代码：TER）今天宣布向中国领先的微控制器（MCU）和安全集成电路（IC）芯片制造商国民技术股份有限公司交付第7000台行业领先J750半导体测试平台。



泰瑞达J750测试机在中国和日本制造，广泛部署于全球领先的半导体芯片制造商，提供包括晶圆测试和用于微控制器、无线设备和图像传感器等的终测方案。J750测试机在提高测试质量、缩短上市时间和降低测试成本方面均达到行业领先水平，实现了更高的吞吐量和更多同测数，缩短了单个工位测试时间并优化了并行测试效率。

国民技术高级副总裁阚玉伦表示：“国民技术股份有限公司成为中国无现金交易市场中MCU和安全半导体领域的领军企业，其中部分原因在于我们始终将质量视为第一要务。为确保我们向客户提供最高质量的产品，泰瑞达的J750测试机发挥着不可或缺的作用。凭借顶级性能，J750帮助我们确保最终产品按时按规格发货。”

泰瑞达副总裁 Regan Mills 表示：“泰瑞达进入中国市场已有20多年，我们很荣幸能够成为国民技术股份有限公司信赖的合作伙伴。我们很高兴能与国民科技这样一家极具创新力和影响力的公司分享这一里程碑，他们一直以高品质和可靠性而著称。”

可靠平台和广受好评的软件

泰瑞达的J750系列是用于汽车和消费应用的领先MCU器件测试解决方案，在图像传感器测试领域也处于世界领先地位。汽车半导体供应商依赖J750提供的可重复且可靠的器件测试结果，且利用泰瑞达的广受好评的IG-XL™软件平台，帮助验证对汽车市场至关重要的测试程序 。采用零占地设计的J7750是半导体制造商追求零缺陷和多工位测试的测试质量的黄金标准。

此外，IG-XL软件平台对于快速程序开发也发挥着至关重要的作用。该平台可自动扩展以支持多工位测试，节省大量开发时间和成本，与其他ATE软件系统相比，可将多工位测试程序开发速度提高 30%。

关于泰瑞达

泰瑞达(NASDAQ:TER)以更快的速度向市场推出诸如智能设备，救生医疗设备和数据存储系统等高质量的创新产品。其对于半导体、电子系统、无线设备等先进测试解决方案，可以确保产品按照设计标准运行。泰瑞达的工业自动化产品包括可协作的移动机器人，能够帮助各种规模的制造商提高产能并且降低成本。2021年泰瑞达的营收达37亿美元。如今，泰瑞达在全球拥有约6000名员工。更多信息，请访问teradyne.com 官网。Teradyne®是Teradyne, Inc.在美国和其他国家/地区的注册的商标。

关于国民技术股份有限公司

国民技术股份有限公司（以下简称“国民技术”）是一家中国高科技企业，是中国信息安全IC设计行业领军企业。公司20年来在商业密码学应用领域保持领先地位，拥有国家级博士后科研流动站。公司于2010年在创业板上市（股票代码：300077），是中国上市公司协会副会长单位。公司总部位于深圳，在北京、上海、武汉、西安、香港、新加坡和洛杉矶设有分支机构。我们的主要产品包括: 安全芯片、通用MCU、可信计算芯片、智能卡芯片、非接触式读卡器芯片、蓝牙芯片、RCC创新产品，广泛应用于网络安全认证、电子银行、电子认证、移动支付和移动安全、物联网（IoT）、工业网络和工业控制、智能家用电器和智能家居物联网终端、消费电子、电机驱动、电池和能源管理、智能仪表、医疗电子、汽车电子、安全与保护、生物识别、通信、传感器和机器自动化等领域。

更多信息，请联系：

Andrew Blanchard

Investor Relations, Teradyne

978.370.2425

investorrelations@teradyne.com