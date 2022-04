FPInnovations et Groupements forestiers Québec reçoivent 6,7 M$ du MEI pour stimuler la transformation numérique du secteur forestier

English French

MONTRÉAL, 20 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupements forestiers Québec, force incontournable dans la foresterie québécoise avec plus de 26 000 propriétaires de forêts privées et FPInnovations, organisme privé sans but lucratif spécialisé dans la création de solutions favorisant la compétitivité du secteur forestier canadien à l’échelle mondiale, reçoivent un total de 6 678 540 $ dans le cadre de l’Offensive de transformation numérique (OTN), une initiative stratégique pilotée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI), afin d'accélérer le virage numérique des entreprises de l'ensemble des secteurs d'activité et des régions du Québec.



L’investissement du MEI dans la transformation numérique supporte les efforts de Groupement forestiers Québec dans la modernisation et l’optimisation des opérations forestières en forêt privées et permettra à FPInnovations de poursuivre le développement et la mise en œuvre des solutions et des technologies qui créent de la valeur économique et qui améliorent la compétitivité et l’efficacité du secteur forestier. L’ensemble de cette transformation aura également un impact significatif sur la réduction de la consommation énergétique donc des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Le financement du MEI alimentera deux volets distincts sous le thème de la valorisation des données et optimisation des opérations en milieu industriel du secteur forestier :

TRANSITION NUMÉRIQUE DES OPÉRATIONS FORESTIÈRES:

Ce volet permettra à FPInnovations et à Groupements forestiers Québec de sensibiliser et accompagner les entrepreneurs forestiers dans l’implantation de solution de suivi et de diagnostic de performance à distance. Cette solution génèrera un flux continu de données qui permettra aux entrepreneurs d’augmenter l'efficacité de leurs équipements et la rentabilité de leurs opérations.

L'accompagnement des producteurs forestiers en forêt privée dans leur transition numérique sera notamment piloté par les Groupements forestiers Québec, en collaboration avec FPInnovations.



L’OPTIMISATION DES ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS DE SÉCHAGE POUR LES PRODUITS DU BOIS :

Ce volet permettra à FPInnovations de sensibiliser et démontrer le potentiel de la transformation numérique aux scieurs québécois en créant un nouveau système de suivi du procédé de séchage qui sera implanté chez Clermond Hamel – entreprise québécoise de sciage, de séchage et de rabotage – et qui servira de vitrine technologique en tant que système pilote. Ce système – développé en partenariat avec SPN Consultants qui contribuent avec une technologie numérique éprouvée – permettra d’améliorer la productivité et la qualité afin d’augmenter l’efficacité des procédés, par conséquent, réduire la consommation énergétique donc l’empreinte carbone.

FPInnovations salue les efforts du ministère de l'Économie et de l'Innovation qui visent à soutenir davantage les entreprises de l’industrie forestière souhaitant développer leurs stratégies d'affaires et leurs démarches de transformation numérique afin d'accélérer leur croissance et d'accroître leur compétitivité.

« Le financement du ministère de l'Économie et de l'Innovation vers la transformation numérique du secteur forestier montre l’engagement du gouvernement envers ce secteur qui est en pleine évolution et qui est un pilier de notre économie québécoise maintenant et pour le futur. FPInnovations est fier d’être un acteur majeur dans ce virage numérique qui propulsera l’industrie encore davantage, notamment vers une meilleure efficacité économique et énergétique, donc une réduction des émissions de carbone. »

Stéphane Renou, président et chef de la direction, FPInnovations

« Militant depuis plusieurs années pour le déploiement de moyens permettant à ses groupements membres et aux propriétaires de boisés qu’ils représentent d’apporter leur pleine contribution au développement du Québec, Groupements forestiers Québec (GFQ) ne peut que se réjouir de cette annonce. En joignant leurs expertises afin de favoriser la transition numérique, Groupements forestiers Québec (GFQ) et FPInnovations verront à optimiser les opérations en forêt privée, ce qui contribuera aussi à répondre à l’enjeu primordial de la main-d‘œuvre. »

Rénald Bernier, Président, Groupements forestiers Québec

« Nous sommes heureux que FPInnovations ait sélectionné la technologie de SPN pour ce projet de valorisation de données ayant comme objectif l’optimisation des opérations de séchage. Nous sommes fiers de participer à cette initiative fort prometteuse à l’économie de cette industrie. »

Jean Nehmé, Chef de la direction, SPN Consultants

« Je crois énormément aux initiatives comme celles annoncées aujourd’hui, qui prennent en compte les besoins réels des entreprises et qui offrent un accompagnement aux entrepreneurs pour qu’ils puissent amorcer leur transformation numérique. On doit multiplier ce genre de projets partout au Québec, et c’est ce qu’on va continuer de faire avec l’OTN. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Nous devons miser sur le virage numérique des entreprises. Il y a des PME qui sont prêtes depuis longtemps à s’insérer dans une économie plus ouverte sur le numérique. Il y en a d’autres qui comprennent qu’elles doivent faire un pas de géant pour relever ce défi. Pour les unes comme pour les autres, avec l’OTN, nous serons présents en vue de leur fournir un accompagnement et un soutien en matière de transformation numérique. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles

