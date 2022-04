Rackspace Technology wird zum Gewinner des „North America VMware 2022 Partner Lifecycle Services Award“ ernannt

SAN ANTONIO, April 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen im Rahmen der jährlich von VMware ausgetragenen Partner Achievement Awards zum Gewinner des North America 2022 Partner Lifecycle Services Award von VMware gekürt wurde. Rackspace Technology wurde für sein hervorragendes kundenorientiertes Engagement und den Wechsel von den klassischen projektbasierten Interaktionen zu innovativen, kontinuierlichen Partner-Kunden-Beziehungen ausgezeichnet.



„Da immer mehr Kunden auf SaaS umsteigen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die VMware-Partner Cloud-Lösungen und -Services anbieten, die dauerhafte, enge Beziehungen zu den Kunden über den gesamten Lebenszyklus hinweg aufbauen“, so Geoff Thompson, Vice President, Cloud Provider Sales, VMware. „Die Bereitstellung kundenorientierter Fachkompetenz und geschäftsorientierter Ergebnisse ermöglichen es Rackspace Technology, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, neue Geschäfte abzuschließen und als wichtiger vertrauenswürdiger Berater seiner Kunden bestehende Beziehungen zu festigen.“

Rackspace Technology gehörte zu den Launch-Partnern bei der Einführung von VMware Cloud und war einer der ersten Anbieter von VMware Managed Services mit einem Angebot für verwaltete VMware Cloud auf AWS. In den vergangenen 20 Jahren der Zusammenarbeit mit VMware zur Bereitstellung von branchenweit einzigartigen Lösungen für seine Kunden hat Rackspace Technology seine Services kontinuierlich weiterentwickelt, um den steigenden Anforderungen der Kunden Rechnung zu tragen. Heute verfügt das Unternehmen über eines der breit gefächertsten und tiefsten End-to-End-Portfolios an Managed Services für VMware: Von der Unterstützung der Kunden bei der Nutzung der leistungsstarken Funktionen von VMware mit Rackspace Elastic Engineering, dem DevOps-as-a-Service für VMware der nächsten Generation des Unternehmens zur Bereitstellung verwalteter VMware-Cloud-basierter Umgebungen mit den Vorteilen der öffentlichen Cloud bis hin zu seinen Lösungen zur Bereitstellung und Verwaltung von VMware-Umgebungen an jedem Ort, einschließlich der führenden Hyperscalers.

„Ein wichtiger Schritt, um Multicloud zu ermöglichen, besteht nicht nur darin, unseren Kunden Lösungen zu bieten, mit denen sie von überall aus auf ihre Anwendungen zugreifen können, sondern dass sie diese Workloads je nach ihren Geschäftsanforderungen auch problemlos zwischen den Clouds übertragen können“, sagte Neil Emerson, Chief Commercial Officer bei Rackspace Technology. „Durch die Partnerschaft mit VMware haben wir genau das erreicht. Unsere Kunden können problemlos zu einer Multi-Cloud-Umgebung wechseln, die auf einer konsistenten Hybrid-Cloud-Basis aufbaut.“

Das Programm „VMware Partner Achievement Awards“ wird in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen IDC durchgeführt, das die Nominierungen anhand der Kriterien für die einzelnen Kategorien geprüft und bewertet hat. Die Partner wurden für ihre Leistungen bei der Bereitstellung von VMware-Technologien und -Lösungen ausgezeichnet, die Kunden bei der Umstellung auf moderne, Cloud-orientierte Architekturen und bei der Transformation ihrer Unternehmen unterstützen. Sie wurden ausgewählt, weil sie den Kunden helfen, durch die Nutzung von VMware-Lösungen in Kombination mit Technologien der nächsten Generation eine führende Stellung in der Branche einzunehmen.

Rackspace Technology

