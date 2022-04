Une mise à jour importante de Partenaires Ninepoint

English French

TORONTO, 20 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (« Ninepoint ») et Bridging Finance Inc. (« Bridging Finance ») géraient auparavant conjointement le Ninepoint Bridging Income Fund LP et le Ninepoint Bridging Income RSP Fund. Ninepoint a vendu sa participation dans les deux fonds à Bridging Finance en septembre 2018, date à laquelle Ninepoint n’avait plus aucune relation d’affaires avec Bridging Finance. La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») a annoncé qu’elle allait procéder à une enquête sur Bridging Finance en mai 2021.



Récemment, Ninepoint a contacté la CVMO afin de fournir toute information supplémentaire que la CVMO souhaitait concernant sa relation passée avec Bridging Finance. Ninepoint a le plaisir d’annoncer qu’après un examen par la CVMO, elle a reçu la confirmation de cette dernière qu’elle ne fait l’objet d’aucune enquête découlant de ses transactions avec Bridging Finance.

Ninepoint continue de s’appuyer sur sa croissance robuste à travers ses offres de fonds. Les actifs sous gestion de la société ont augmenté de 20 % en 2021 et ont continué à croître cette année avec une augmentation de 9 % des actifs sous gestion depuis le début de l’année. Ninepoint est le principal innovateur canadien dans le domaine des actifs alternatifs. La société cherche à fournir des solutions innovantes dans le but d’améliorer la diversification des portefeuilles et les rendements ajustés au risque pour les investisseurs.

À propos de Partenaires Ninepoint LP

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 8,4 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des revenus alternatifs et des actifs réels, en plus d’actions nord-américaines et mondiales.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Partenaires Ninepoint LP, veuillez visiter le site Web www.ninepoint.com/fr/, ou pour toute question concernant Ninepoint, veuillez communiquer avec nous par téléphone au numéro 416 943-6707 ou 866 299-9906, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.

