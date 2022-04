Esker renforce son engagement dans le développement des solutions de financement de la Supply Chain, en investissant dans son partenaire américain LSQ

LYON, le 20 avril 2022 — Esker, plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance et du service clients en automatisant les cycles de gestion, annonce avoir réalisé un investissement stratégique dans son partenaire LSQ, l’un des principaux fournisseurs nord-américains de solutions technologiques de paiement et de financement des fonds de roulement. Dans un premier temps, cet investissement prendra la forme d’une obligation convertible d’une valeur de 5 millions de dollars. Il permettra de renforcer le partenariat entre LSQ et Esker et d’accélérer le développement commercial de leur solution commune de financement de la Supply Chain. Les partenaires ont convenu d'augmenter potentiellement la participation financière d'Esker dans LSQ en fonction de la progression de leurs activités communes.

Les perturbations de la Supply Chain et les incertitudes économiques accrues liées à la pandémie de COVID-19 ont révélé le besoin, pour les entreprises, de renforcer leurs écosystèmes et d’améliorer la collaboration avec leurs clients et leurs fournisseurs. À l’heure où l’interdépendance des économies mondiales et des entreprises individuelles s’intensifie, Esker est convaincue que la capacité à générer une « croissance à somme positive » sera un critère de différenciation déterminant pour la compétitivité et la performance à long terme. Par conséquent, la capacité à optimiser la gestion des flux de trésorerie et des fonds de roulement dans l'ensemble des écosystèmes d'entreprises apparaîtra comme un véritable objectif stratégique. Dès lors, Esker et LSQ anticipent une intensification de la demande pour les solutions de financement de la Supply Chain.

Esker a annoncé son partenariat commercial avec LSQ en décembre 2021. Grâce à cette alliance, les clients d'Esker pourront bénéficier de la solution LSQ FastTrack et ainsi fluidifier les paiements fournisseurs en finançant directement leurs factures (affacturage inversé) depuis la plateforme Esker ou en proposant un paiement anticipé en échange d’un escompte sur le montant total de la facture (Dynamic Discounting).

Cet outil permet aux entreprises d’optimiser leurs options de financement, de stimuler leur croissance et d’améliorer leur rentabilité depuis la solution d’Esker.

« Nous sommes ravis que notre partenariat avec LSQ franchisse un nouveau cap avec cette prise de participation. Cette initiative nous permettra de développer le périmètre opérationnel de l’équipe et de renforcer notre positionnement dans le financement de la Supply Chain, grâce à Esker Pay », explique Steve Smith, Directeur Général Etats-Unis. « Esker Pay joue un rôle central dans nos prévisions de croissance pour l’année 2022 et au-delà.»

Comme annoncé par Esker en octobre 2021, les solutions LSQ sont désormais intégrées dans l’offre Esker Pay, un portefeuille complet de solutions de paiement intégrées, enrichi par des partenariats stratégiques avec plusieurs leaders de la Fintech. Esker Pay offre aux entreprises internationales de puissantes fonctionnalités et une expérience utilisateur unifiée pour les solutions de paiement B2B, dont : les cartes de crédit virtuelles, les paiements ACH et en temps réel, le financement de la Supply Chain, les remises pour paiement anticipé ou encore les solutions d’affacturage. Avec une plateforme traitant plus de 300 milliards d’euros chaque année, Esker est idéalement positionnée pour tirer parti de ce marché et devenir un acteur clé dans la digitalisation globale de la fonction finance.

«Nous pensons que le financement de la chaîne d’approvisionnement est un enjeu majeur pour les décennies à venir. Nous souhaitons en tirer le meilleur parti sur le plan financier et opérationnel », explique Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d’Esker. « Notre partenariat stratégique avec LSQ est déterminant en nous permettant de renforcer nos offres de paiement pour nos clients et leurs fournisseurs. »



À propos de LSQ

LSQ développe des solutions de gestion du BFR depuis 25 ans, finançant plus de 25 milliards de dollars à des milliers de petites, moyennes et grandes entreprises. L'étendue et l'expertise multisectorielle de LSQ permettent d'offrir de la valeur au-delà du simple capital. De l'industrie manufacturière à l'énergie, des services publics à la haute technologie, des métiers de la santé au commerce de détail et aux services professionnels, LSQ propose une plateforme de gestion du fonds de roulement et permet d'optimiser les liquidités et les flux de trésorerie pour toutes les entreprises. Pour plus d’informations sur les solutions de gestion du BFR de LSQ, veuillez consulter www.lsq.com

À propos d’ Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Procure-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers et services clients des entreprises et renforce la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent de gagner en productivité et d’améliorer la visibilité sur son activité, tout en renforçant la collaboration avec ses clients, ses fournisseurs et ses collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext Growth à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 133,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021, dont 2 tiers à l’international.

