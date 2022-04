Voltalia SA : Revenus du T1 2022 : +54% à 98,3 millions d’euros

English French

Revenus du T1 2022 : +54% à 98,3 millions d’euros

Excellent premier trimestre

Ventes d’énergie : +10%. Ressources éoliennes et solaires globalement plus faibles mais impacts positifs des nouvelles capacités et des taux de change

Services : x2.2. Forte croissance des services aux clients tiers sur tous les continents



Capacité en exploitation et en construction

2 GW en exploitation et en construction (+40%) avec plus de 0,8 GW en construction (85% en solaire)





Ambitions 2023 confirmées

2,6 GW en exploitation et en construction

EBITDA normatif1 de 275 à 300 millions d’euros

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie ses revenus du premier trimestre 2022.

« Voltalia a enregistré une forte croissance au premier trimestre, avec des revenus en hausse de +54%. Nous avons maintenant plus de 2 GW de capacité en exploitation et en construction, tandis que les services aux clients tiers ont généré des revenus records », a commenté Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

Revenus du 1er trimestre 2022

En millions d’euros T1 2022 T1 2021 Variation à taux courants Variation à taux constants2 Ventes d’énergie 43,0 39,0 +10% +3% Services 67,7 30,8 x2,2 x2,2 Éliminations -12,4 -5,9 x2,1 x2,1 Revenus3 98,3 63,9 +54% +48%

REVUE DES ACTIVITÉS

Les revenus du T1 2022 ressortent à 98,3 millions d’euros, en hausse de +54% (+48% à taux de change constants). Les Ventes d’énergie et les Services ont respectivement contribué à hauteur de 44% et 56% aux revenus du trimestre.

À partir de ce trimestre, le reporting financier sur Helexia est divisé entre les Ventes d'énergie et les Services, conformément au reste de l'entreprise. Jusqu'à l'annonce des résultats de l'exercice 2021, Helexia était entièrement inclus dans les Ventes d'énergie. Les chiffres présentés dans ce communiqué de presse pour le premier trimestre 2021 ont été mis à jour en conséquence.

VENTES D’ÉNERGIE

Les revenus du T1 2022 atteignent 43 millions d'euros, en hausse de +10% par rapport au T1 2021. La croissance des revenus à taux de change constants est de +3% démontrant l'amélioration du real brésilien par rapport au T1 2021. Le taux moyen EUR/BRL s'établit ainsi à 5,88 au T1 2022 contre 6,59 au T1 2021.

La production trimestrielle s'est élevée à 0,7 TWh contre 0,8 TWh en 2021, reflétant la baisse des ressources éoliennes et solaires et l'augmentation de la capacité installée en exploitation à 1 161 MW (+8%) à fin mars 2022.

Indicateurs opérationnels

T1 2022 T1 2021 Variation Production (en GWh) 659 797 -17% Puissance installée (en MW)4 1 1615 1 075 +8% Puissance installée et en construction (en MW)6 2 001 1 420 +41% Facteur de charge éolien au Brésil 33% 44% -11pts Facteur de charge éolien en France 27% 27% - Facteur de charge solaire en France 14% 12% +2pts Facteur de charge solaire en Egypte et en Jordanie 22% 25% -3pts

Par pays :

Au Brésil, la production diminue de -21% en raison de la baisse des niveaux de ressources par rapport à l'année dernière. La perte de production de VSM2, en raison de sa vente en novembre 2021, est compensée par la production de VSM3, qui a été entièrement mise en service en avril 2021 ;

En France, la production est en hausse de +5% au premier trimestre et bénéficie de la production des centrales mises en service en 2021, notamment les centrales de Cacao, Sarry, Laspeyres et Cabanon. La production de Cacao, la centrale biomasse en Guyane, est en hausse de x2,4, tandis que Sarry, le parc éolien en Bourgogne Franche-Comté, est en hausse de x3,1. Helexia poursuit sa croissance en France, en hausse de +12% par rapport à l'année dernière ;

Dans les autres pays, grâce à l’apport de Helexia, la production de Voltalia fait plus que doubler en Italie et au Portugal. Voltalia bénéficie de la mise en service de la centrale solaire de Stavria en Grèce, avec une production en hausse de +37% dans le pays, et de la mise en service de la centrale de stockage par batteries de Hallen au Royaume-Uni, où la production est en hausse de +26% dans le pays. En Égypte et en Jordanie, la production est stable par rapport à l'année dernière.





SERVICES

Les revenus du T1 2022 (internes et externes) atteignent 67,7 millions d’euros, multipliés par 2,2 par rapport au T1 2021. Les revenus avec les clients tiers et les revenus internes sont multipliés par 2. L’analyse par segment montre une forte croissance dans les segments Développement, Construction et Fourniture d’équipements :

Le segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements affiche des revenus de

60,8 millions d’euros, en progression de x2,4 par rapport au T1 2021 à taux de change courants et constants. Au cours du trimestre, les revenus du Développement augmentent grâce à la contribution du Brésil, tandis que les revenus de la Construction et Fournitures d’équipements profitent de grands contrats signés en 2021 notamment au Portugal et au Kenya, et d'une série de plus petits contrats au Portugal, en Italie et au Zimbabwe. Helexia connaît une forte croissance des services de construction particulièrement en France et au Portugal. Dans l'ensemble, les revenus externes des segments pour les clients tiers sont multipliés par 2,4 tandis que les revenus internes sont multipliés par 2,5 ;

60 % des revenus du segment.

Les éliminations des revenus des services fournis en interne accompagnent l'augmentation de l'activité interne et sont en hausse de x2,1 par rapport au T1 2021, à 12,4 millions d’euros contre 5,9 millions d’euros l'an dernier.

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS

Premiers mégawattheures pour SSM1&2, le plus grand projet solaire de Voltalia7

Voltalia annonce la mise en service progressive de SSM1&2, un projet de 320 mégawatts dans le complexe de Serra Branca au Brésil. SSM1&2 a débuté sa mise en service début avril 2022. Au 19 avril 2022, 31 000 panneaux photovoltaïques sont en opération pour une capacité de 18 mégawatts. La capacité totale de 320 mégawatts sera atteinte d’ici le 30 juin prochain.

Voltalia remporte un projet solaire flottant de 33 mégawatts au Portugal8

Voltalia a remporté son premier projet de centrale solaire flottante au Portugal d'une capacité totale d’au moins 33 mégawatts, soutenu par un contrat de vente d'électricité de 15 ans. Cette nouvelle centrale solaire flottante sera installée près du barrage de Cabril, à Sertã. Sa capacité sera comprise entre 33 et 40 mégawatts, selon l'optimisation finale. S'étendant sur 33 hectares, la centrale produira de l'électricité verte pour un volume équivalent à la consommation de plus de 70 300 habitants.

Helexia, filiale de Voltalia, a annoncé l’acquisition de Cap Sud9

Helexia a annoncé l’acquisition de Cap Sud. Fondé en 2006. Cap Sud est spécialisé dans le développement, la construction et l’exploitation de centrales photovoltaïques en toitures de bâtiments agricoles, dont l’énergie est, soit utilisée par les agriculteurs, soit vendue sur le réseau. Cap Sud détient à ce jour 344 toitures agricoles photovoltaïques représentant une capacité en exploitation d’environ 35 mégawatts.

Lancement de la construction du projet solaire innovant à Montclar, France10

Voltalia a démarré la construction du projet Montclar, une centrale solaire de 3,7 mégawatts, située en France dans la commune homonyme, dans le département des Alpes de Haute Provence – région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le projet Montclar est situé sur 4,2 hectares, dispose de 8 600 panneaux solaires et permettra de fournir en électricité verte plus de 2 500 habitants du département. Le projet bénéficie d’un contrat de vente d’électricité d’une durée de 20 ans.

Lancement de la construction de SSM3-6, au sein du complexe de Serra Branca au Brésil11

Voltalia a lancé la construction de la centrale solaire SSM3-6 (Solar Serra do Mel 3, 4, 5 et 6). D’une puissance de 260 mégawatts, la centrale commencera à produire au cours du premier semestre 2023. 80 % du potentiel de 2,4 gigawatts de Serra Branca sont désormais en construction ou en exploitation. La centrale SSM3-6 est adossée à un contrat de vente d’électricité de 14 ans avec Copel, une utility brésilienne et partenaire historique de Voltalia.

AMBITIONS 2023 CONFIRMÉES

L’ambition de 2,6 GW en exploitation ou en construction d’ici fin 2023 est confirmée. Voltalia dispose en effet de 2 GW de capacité en exploitation ou en construction. Par ailleurs, les contrats de Ventes d’énergie déjà attribués et qui ne sont pas encore en construction représentent environ 0,7 GW.

En 2023, l'EBITDA normatif devrait atteindre la fourchette de 275 à 300 millions d'euros.

2023 Capacité 2,6 GW en exploitation ou en construction EBITDA normatif



275-300 millions d’euros « Normatif » : avec une ressource éolienne/solaire/hydraulique égale à la moyenne de très long terme et un taux EUR/BRL de 6,3

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le Conseil d’Administration a approuvé les projets de résolutions qui seront soumis à l’Assemblée Générale du 17 mai 2022.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent

souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Voltalia estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Voltalia qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à l’évolution du prix de vente de l’électricité produite par Voltalia, à l’évolution du contexte réglementaire dans lequel Voltalia évolue ainsi qu’à la compétitivité des énergies renouvelables et d'autres facteurs qui peuvent affecter la capacité de production ou la rentabilité des sites de production de Voltalia ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Voltalia auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés à la section 2.2 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2020 de Voltalia déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 19 avril 2021. Voltalia ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation.

Capacité installée au 31 mars 2022

En MW Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride12 31 mars 2022 31 mars 2021 Brésil 732,3 22,013 12,0 766,3 748,3 Egypte 32,0 32,0 32,0 Jordanie 57,0 57,0 57,0 France 64,2 95,6 4,5 164,3 159,3 Guyane française 17,114 6,8 5,4 29,3 29,7 Grèce 16,7 16,7 4,7 Royaume-Uni 39,315 39,3 7,3 Portugal 20,0 20,0 8,8 Italie 13,0 13,0 10,2 Belgique 15,0 15,0 11,6 Espagne 8,0 8,0 6,4 Total 796,5 335,7 6,8 9,9 12,0 1 160,9 1 075,3

Capacité en construction au 31 mars 2022

Nom du projet Capacité Technologie Pays Canudos 1 99,4 Eolien Brésil Cafesoca 8,0 Hydro Brésil SSM 1&2 302,016 Solaire Brésil SSM 3-6 260,0 Solaire Brésil Helexia 87,0 Solaire Brésil Helexia 5,0 Solaire Europe Carrière des Plaines 8,0 Solaire France Sable Blanc 5,0 Solaire France Montclar 3,7 Solaire France South Farm Solar 49,9 Solaire Royaume Uni Divers 12,0 Solaire Portugal Total (en MW) 840,0

Production d’electricite au 31 mars 2022

En GWh Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride17 T1 2022 T1 2021 Brésil 515,9 0,9 10,0 526,8 670,5 Egypte 17,2 17,2 17,4 Jordanie 25,6 25,6 26,6 France 38,1 23,3 0.1 61,5 60,1 Guyane française 0,9 9,4 1,6 11,9 12,5 Grèce 1,8 1,8 1,3 Royaume-Uni 1,5 1,5 1,3 Portugal 4,5 4,5 1,9 Italie 4,2 4,2 2,0 Belgique 2,1 2,1 2,3 Espagne 1,8 1,8 1,0 Total 554,0 83,8 9,4 1,7 10,0 658,9 796,9

Prochain rendez-vous : Assemblée Générale 2022, le 17 mai 2022 à 15h00

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables, Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage, Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 2 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 11,1 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de plus de 1 300 collaborateurs dans 20 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small, L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables Voltalia

1 « Normatif » signifie calculé avec un taux de change EUR/BRL moyen annuel de 6,3 et une ressource éolienne, solaire et hydraulique correspondant à la moyenne sur le long terme

2 Le taux de change moyen EUR/BRL auquel ont été arrêtés les revenus du T1 2022 ressort à 5,88 contre 6,59 au T1 2021

3 Les revenus sont nets : ils intègrent le revenu lié aux plus-values générées lors des cessions d’actifs réalisées et non la valeur totale incluant la valeur de l'actif cédé

4 En fin de période

5 Incluant 18 MW de la mise en service de SSM1&2, annoncé le 19 avril 2022

6 Comme précisé dans le rapport semestriel 2021 (note 4,5), des conditions suspensives restent à lever pour finaliser le transfert de titres des centrales jordaniennes. Elles devraient aboutir d’ici le 30 avril 2022

7 Communiqué de presse du 19 avril 2022

8 Communiqué de presse du 6 avril 2022

9 Communiqué de presse du 31 mars 2022

10 Communiqué de presse du 30 mars 2022

11 Communiqué de presse du 28 mars 2022

12 4 MW de solaire et 12 MW de thermique

13 Incluant 18 MW de la mise en service de SSM1&2, annoncé le 19 avril 2022

14 Incluant le complexe de stockage de Toco

15 Incluant le complexe de stockage de Hallen

16 Excluant 18 MW de la mise en service de SSM1&2, annoncé le 19 avril 2022

17 Incluant la production solaire d’Oiapoque

