Samsung Canada redéfinit la santé et le bien-être holistiques avec de nouvelles fonctionnalités enrichies

MISSISSAUGA, Ontario, 20 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samsung Canada encourage les utilisateurs à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être avec des outils de suivi de la santé avancés offerts au Canada via l’application Samsung Health Monitor. Conçue pour offrir de meilleures conditions de vie au quotidien, la montre de la gamme Galaxy Watch4 est désormais équipée pour catégoriser et effectuer le suivi d’un vaste éventail de nouvelles offres en matière de santé et de bien-être.



Les fonctions de pointe offertes comprennent une technologie de capteurs bioactifs et un moniteur de sommeil et d’oxygène sanguin en continu, qui proposent certaines des capacités les plus perfectionnées de Samsung à ce jour, en matière de bien-être. Les informations du capteur bioactif qui mesure la fréquence cardiaque et une analyse d’impédance bioélectrique peuvent être consultés dans l’application, de sorte que les utilisateurs peuvent surveiller leur fréquence cardiaque et leur taux d’oxygène sanguin1.

De plus, de nouvelles fonctions de suivi de la tension artérielle2 et d’électrocardiogramme (ECG)3 , qui, ensemble, sont les premières au Canada, seront disponibles sur l’application Samsung Health Monitor par l’intermédiaire des montres de la gamme Galaxy Watch44 , complétant ainsi une gamme élargie d’outils de suivi de la santé physique et du bien-être général.

" Les besoins de l'utilisateur de montre intelligente d'aujourd'hui sont en constante évolution. Avec cette nouvelle mise à jour logicielle, Samsung donne accès à des données et à des renseignements significatifs pour aider les Canadiens à faire progresser leurs objectifs en matière de santé et de bien-être ", a déclaré Raj Doshi, chef des activités mobiles, Samsung Canada. "Nous sommes ravis de présenter ces nouvelles fonctionnalités et innovations dans le cadre de notre plus large engagement de redéfinir le bien-être holistique." Cette offre a été combinée aux fonctions lancées précédemment, notamment l’outil de mesure de la composition corporelle5, qui permet aux utilisateurs de comprendre leur état général de bien-être et de forme physique, grâce à des mesures clés comme la masse musculaire squelettique, le métabolisme basal, le pourcentage d’eau corporelle et le pourcentage de graisse corporelle. Qu’un utilisateur cherche à bouger ou qu’il se concentre sur un parcours de progression unique, les données de l’application Samsung Health Monitor, ainsi que les conseils et rappels pratiques, leur permettent de prendre des décisions éclairées au sujet de leur bien-être.

Dotée d’un ensemble de fonctions avancées pour répondre à vos exigences et à votre style de vie, la montre Galaxy de la gamme Watch4 se révèle être une compagne puissante qui est conçue pour vous garder sur le bon chemin tout en affichant de l’élégance partout où vous allez. De plus, la continuité de l’appareil Galaxy permet aux utilisateurs d’accéder à leurs informations sur leur bien-être général sur différents appareils, notamment certains téléphones intelligents et tablettes Galaxy.

Mesure de la tension artérielle

La montre de la gamme Galaxy Watch4 mesure la tension artérielle par l’intermédiaire d’une analyse des ondes pulsées, qui sont surveillées par les capteurs du moniteur de fréquence cardiaque. Les utilisateurs peuvent simplement toucher la montre pour prendre leur tension artérielle au moment qui leur convient, puis consulter leurs résultats sur l’application Samsung Health Monitor de leur téléphone intelligent Galaxy.

Surveillance par électrocardiogramme

La nouvelle fonction d’électrocardiogramme de la montre de la série Galaxy Watch4 fonctionne en analysant l’activité électrique du cœur, puis la classifie selon un rythme sinusal (un rythme cardiaque normal et régulier) ou une FA (lorsque le cœur bat de manière irrégulière)6. Les utilisateurs qui reçoivent un diagnostic de FA sont invités à consulter un professionnel de la santé qualifié pour répondre à toutes question ou préoccupation. Le fait de pouvoir surveiller la santé cardiaque sur une base régulière permet aux utilisateurs d’être mieux renseignés sur leur état de santé en général.

Disponibilité

Pour mesurer leur tension artérielle et leur fréquence cardiaque,7 les utilisateurs doivent avoir installé l’application Samsung Health Monitor sur leur appareil de la gamme Galaxy Watch4 et leur téléphone intelligent Galaxy.



La mise à jour de l’application Samsung Health Monitor Samsung Health sera disponible pour les montres de la série Galaxy Watch4 dès le 20 avril 2022.

Pour plus de renseignements, visitez la salle de nouvelles de Samsung Canada ou Samsung.ca .

1 Le logiciel de détection du taux d’oxygène dans le sang (SpO2) n’est pas destiné à être utilisé pour le diagnostic de maladies ou d’autres problèmes médicaux, ni pour les soins curatifs, l’atténuation, le traitement ou la prévention des maladies. Destinée uniquement à suivre votre état général de mieux-être et votre condition physique. La disponibilité de cette fonction peut varier selon l’appareil. Veuillez consulter un professionnel de la santé pour obtenir des conseils.

2 Pour garantir l’exactitude, les utilisateurs doivent calibrer leur appareil toutes les quatre semaines à l’aide d’un brassard pneumatique traditionnel. L’application de tension artérielle n’est pas conçue pour diagnostiquer l’hypertension ou d’autres affections, ou vérifier les signes d’une crise cardiaque. Elle ne vise pas à remplacer les méthodes traditionnelles de diagnostic ou de traitement par un professionnel de la santé qualifié.

3 L’application d’ECG ne vise pas à remplacer les méthodes traditionnelles de diagnostic ou de traitement. L’application d’ECG n’est pas destinée aux utilisateurs présentant une arythmie connue, à l’exception d’une fibrillation atriale, ni à des utilisateurs de moins de 22 ans. Les utilisateurs ne doivent pas interpréter ou prendre des mesures cliniques basées sur les résultats fournis par l’appareil sans d’abord consulter un professionnel de la santé qualifié.

4 Nécessite un téléphone intelligent Galaxy de Samsung avec Android 7 ou une version ultérieure, et l’application Samsung Health Monitor qui est offerte uniquement dans le Galaxy App Store de Samsung. En raison des restrictions des pays dans l’acquisition de l’approbation/l’inscription en tant qu’appareil médical, l’application Samsung Health Monitor ne fonctionne que sur les montres et les téléphones intelligents achetés dans les pays où le service est actuellement disponible.

5 Samsung BIA est un analyseur corporel qui utilise la technologie d’analyse d’impédance bioélectrique (AIB) pour suivre la composition corporelle en fonction du poids, de la graisse corporelle, de l’indice de masse corporelle (IMC), des muscles squelettiques, de l’eau corporelle et du taux métabolique basal. Cette fonction et le logiciel associé ne sont pas destinés à être utilisés pour le diagnostic de maladies ou d’autres conditions, ni pour la guérison, l’atténuation, le traitement ou la prévention de maladies. Si vous avez des questions sur Samsung BIA ou sur votre état de santé, contactez un professionnel de la santé. La disponibilité de cette fonction peut varier selon l’appareil.

6 L’enregistrement ECG ou l’application Samsung Health Monitor ne cherchent jamais de signes de crise cardiaque. Il n’est pas destiné à remplacer les méthodes traditionnelles de diagnostic ou de traitement.

7 Les mesures de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque ne fonctionnent qu’avec un appareil Samsung compatible sur lequel l’application Samsung Health Monitor est installée et les appareils de la gamme Galaxy Watch4 sur lesquels l’application Samsung Health Monitor est également installée.

