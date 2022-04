Persbericht Biocartis Group NV: Biocartis kondigt presentatie aan van eerste prospectieve data uit valideringsstudie Merlin Test door partner SkylineDx op EADO 2022 conferentie

English Dutch

PERSBERICHT : 21 april 2022, 07:01 CEST

Biocartis kondigt presentatie aan van eerste prospectieve data uit valideringsstudie Merlin Test door partner SkylineDx op EADO 2022 conferentie

Mechelen, België, 21 april 2022 – Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘Biocartis’), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag aan dat zijn partner SkylineDx nieuwe data zal presenteren waaruit blijkt dat zijn Merlin Test in staat was om prospectief meer dan 37% van de operaties te vermijden in een niet-interventionele studie voor nieuw gediagnosticeerde melanoompatiënten1. De abstractpublicatie krijgt een specifiek daaraan gewijde mondelinge presentatie tijdens het 18e congres van de ‘European Association of Dermato-oncology’ (EADO) in Sevilla, Spanje (21-23 april 2022).

De Merlin Test identificeert melanoompatiënten met een laag risico op nodale metastase, die daardoor veilig kunnen afzien van een ‘sentinel lymfeklier biopsie’ (SLNB of ‘sentinel lymph node biopsy’) operatie. Dit is een invasieve chirurgische ingreep die wordt gebruikt om de uitzaaiing van de kanker te bepalen voor stadiëringsdoeleinden. In ongeveer 80% van de operaties is de uitslag van de biopsie negatief voor metastase en heeft deze geen verdere gevolgen voor het patiënttraject. De Merlin Test geeft een meer gepersonaliseerd inzicht in de metastatische neiging van de tumor, en hoe patiënten met een laag-risico tumor de operatie kunnen vermijden2.

Vier medische melanoomcentra uit Nederland leiden deze prospectieve, multicenter studie die momenteel nog loopt. De studie werd gestart tijdens de eerste golf van de COVID-19 pandemie om chirurgische triage op SLNB mogelijk te maken en om de implementatie van de Merlin Test in de klinische praktijk te evalueren. De resultaten van deze prospectieve studie bevestigen de performantie van eerder gepubliceerde Europese en Amerikaanse retrospectieve valideringsstudies in de alledaagse praktijk.

Op 22 april 2021 kondigden Biocartis en SkylineDx een partnerschap aan met het oog op de ontwikkeling van de nieuwe eigen test van SkylineDx, de Merlin Test, op het snelle en gebruiksvriendelijke moleculaire diagnostiekplatform Idylla™ van Biocartis. In de VS is de Merlin Test reeds beschikbaar als een interne laboratoriumtest in het CAP/CLIA-laboratorium van SkylineDx in San Diego (Californië, VS). Volgens de voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst zal SkylineDx de ontwikkeling van de Merlin Test op Idylla™ leiden, terwijl Biocartis de commercialisering in Europa zal leiden via zijn groeiende Idylla™ netwerk. Voorafgaand aan de lancering van de Merlin Test op Idylla™ zal Biocartis ook de testkit-versie van de Merlin Test voor in vitro diagnostisch gebruik in Europa commercialiseren.

Herman Verrelst, Chief Executive Officer van Biocartis, reageerde: “De presentatie van deze nieuwe prospectieve data op de EADO-conferentie is een geweldige manier om onze gezamenlijke commerciële activiteiten met SkylineDx te starten, waarbij vooral gecentraliseerde gespecialiseerde laboratoria in Europa worden aangesproken."

“EADO 2022 zal de eerste Europese conferentie zijn waar we samen aan deelnemen met onze samenwerkingspartner Biocartis”, bekommentarieerde Dharminder Chahal, CEO van SkylineDx. “We zijn enthousiast dat we in ons eerste gezamenlijke optreden nieuwe prospectieve data kunnen laten zien die de wetenschappelijke soliditeit en klinische relevantie van onze Merlin Test verder versterken.”

De commerciële lancering van de testkit versie van de Merlin Test voor in vitro diagnostisch gebruik in Europa is gepland in de tweede helft van 2022.

Over Biocartis

Biocartis (Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx) dat diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het eigen Idylla™ MDx platform is een volledig geautomatiseerd, staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een voortdurend uitbreidend testmenu dat tegemoetkomt aan belangrijke onvoldane klinische behoeften, met een focus in oncologie, het snelst groeiende segment van de wereldwijde MDx-markt. Vandaag biedt Biocartis tests aan in het domein van melanoom, colorectale (darm)kanker en longkanker, alsook tests voor COVID-19, griep, RSV en sepsis. Meer informatie op www.biocartis.com. Volg ons op Twitter: @Biocartis_.

Over de Merlin Test

De Merlin Test maakt gebruik van het CP-GEP model, een krachtig algoritme dat het risico op metastase in de sentinel lymfeknopen van een patiënt berekent. Het model kan het risico op individuele basis berekenen door een combinatieanalyse van 8 genen uit de primaire tumor van de patiënt, de tumordikte en de leeftijd van de patiënt; en is onafhankelijk gevalideerd in verschillende cohorten. Verder klinisch onderzoek en valideringsstudies over het voorspellend gebruik van het CP-GEP-model is de belangrijkste focus van het Merlin Study Initiative, ontwikkeld onder de vleugels van het Falcon R&D-programma. Meer informatie (inclusief referenties) op www.falconprogram.com.

Over SkylineDx

SkylineDx is een biotechnologiebedrijf dat zich richt op onderzoek en ontwikkeling van moleculaire diagnostica voor oncologie en ontstekingsziekten. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Rotterdam (Nederland) en verder een field medical en scientific affairs team in de VS en een CAP/CLIA gecertificeerd laboratorium in San Diego (Californië). SkylineDx gebruikt zijn expertise om de kloof te overbruggen tussen academisch ontdekte genexpressie signatures en commercieel beschikbare diagnostische producten met een hoge klinische bruikbaarheid, om professionals in de gezondheidszorg te helpen bij het nauwkeurig bepalen van het type of de status van een ziekte, of het voorspellen van de respons van een patiënt op een behandeling. Op basis van de testresultaten kunnen professionals in de gezondheidszorg de behandeling afstemmen op de individuele patiënt. Meer informatie over SkylineDx op www.skylinedx.com.

1 Stassen R.C. et al, ‘Use of CP-GEP to identify primary cutaneous melanoma patients with a low risk for SN metastasis in a prospective multicenter Dutch study during COVID-19’, voor het eerst gepresenteerd tijdens EADO 2022, 21-23 april 2022 (Sevilla, Spanje). Vind de link hier

2 Bellomo et al., ‘Model combining tumor molecular and clinicopathologic risk factors predicts sentinel lymph node metastasis in primary cutaneous melanoma’. JCO Precision Oncology (2020)