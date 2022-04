ALSTOM SA: Alstom remporte le plus important contrat pour la livraison de tramways nouvelle génération à Melbourne, dans l’État de Victoria en Australie.

English French

Alstom remporte le plus important contrat pour la livraison de tramways nouvelle génération à Melbourne, dans l’État de Victoria en Australie.

Un accord-cadre avec le ministère des Transports de Victoria d’une valeur d’environ 700 millions d’euros pour la fourniture de 100 tram way s nouvelle génération à plancher bas.

Le véhicule léger sur rail Flexity 2 est adapté aux exigences spécifiques du client pour le réseau de tramways de Melbourne.

21 avril 2022 – Alstom, leader mondial de la mobilité intelligente et durable, a signé un contrat-cadre avec le ministère des Transports de Victoria, en Australie, pour la fourniture de 100 tramways nouvelle génération (TNG) à plancher bas Flexity destinés au plus grand réseau urbain de tramways du monde. S’élevant à environ 700 millions d’euros, le contrat comprend la fourniture du matériel roulant et la maintenance pendant 15 ans, ce qui en fait le plus gros contrat de tramways en Australie et dans l’hémisphère sud.

La livraison des tramways Flexity 2 devrait commencer en 2025. L’introduction du parc de TNG à plancher bas permettra le retrait progressif d’autres tramways à plancher haut du réseau de Melbourne, garantissant ainsi la conformité aux normes d’accessibilité aux transports pour les personnes à mobilité réduite ou handicapées et rendant le réseau de transport moderne, inclusif, sûr et fiable pour tous les passagers. Le nouveau parc permettra d’augmenter la capacité du réseau pour répondre à la croissance démographique prévue.

« Nous sommes très heureux d’avoir remporté ce contrat important pour le réseau de tramways de Melbourne. Il s’agit d’une validation forte de notre engagement à fournir des solutions de mobilité qui répondent aux exigences spécifiques de nos clients. Le contrat attribué par le ministère des Transports de l’État de Victoria est une grande reconnaissance de notre force et de nos résultats dans la mise en œuvre de nos solutions innovantes au niveau local. Le projet permettra de trouver un équilibre entre la croissance de la demande de transport de passagers et la nécessité d’une mobilité durable », a déclaré Ling Fang, président de la région Asie-Pacifique d’Alstom.

« Nous sommes ravis de continuer à soutenir le plan d’investissement du gouvernement de l’État de Victoria et d’en faire partie, afin de fournir des solutions de mobilité sûres, efficaces et modernes pour répondre à la croissance future de l’État. Les tramways sont un mode de transport essentiel à Melbourne. La réalisation locale de ce projet offrira une expérience complète aux passagers tout en garantissant l’avenir de la fabrication et des chaînes d’approvisionnement de l’un des plus anciens centres de fabrication de matériel roulant d’Australie, à Dandenong, pour la prochaine décennie, confirmant ainsi que Victoria est le premier État australien en matière de fabrication de matériel ferroviaire », a déclaré Mark Coxon, directeur général d’Alstom Australie et Nouvelle-Zélande.

Démontrant un fort engagement en faveur de la localisation, le contrat comprend 65 % de matériel local, les TNG étant fabriqués sur le site d’Alstom à Dandenong, dans l’État de Victoria. De plus, le contrat de maintenance comprend quant à lui 85 % de matériel local. Ce contrat apportera une stabilité à long terme à l’industrie ferroviaire locale et aux chaînes d’approvisionnement de Victoria.

Récompensés pour leur conception, les tramways Flexity se caractérisent également par leur technologie innovante et leur excellence environnementale. Ils ont été les premiers du secteur à allier la technologie du plancher bas à 100 % avec des bogies conventionnels. Le concept modulaire associé à des sous-systèmes fiables et éprouvés fait des tramways Flexity la solution idéale pour les clients, quels que soient leurs besoins (climats tropicaux ou hivernaux, capacités plus ou moins importantes). Grâce à une expérience de plus de 30 ans, plus de 8 000 trams Alstom ont été commandés ou sont déjà en service commercial dans 70 villes à travers le monde.

Dans le cadre de ce contrat, le véhicule Flexity a été adapté pour répondre aux spécifications du réseau de tramways de Melbourne, ce qui permet une intégration parfaite dans le vaste réseau sans qu’il soit nécessaire de mettre en place une infrastructure coûteuse ou une nouvelle signalisation ou de moderniser l’alimentation de traction. Les tramways intégreront également des modules de stockage d'énergie embarqués. Les tramways présentent une identité unique bien adaptée aux besoins d’exploitation et à l’expérience des voyageurs, et s’appuient sur la longue expérience opérationnelle de Flexity à Melbourne. Conçus dans un souci de sécurité et de confort des passagers, chacun des nouveaux tramways dispose de zones polyvalentes offrant un large espace pour les poussettes, les vélos et les fauteuils roulants. Les véhicules, entièrement climatisés et dotés d’un rendement énergétique élevé, ont été conçus pour optimiser le niveau sonore et garantir un espace intérieur silencieux durant son fonctionnement.

Cette commande vient s’ajouter au parc de matériel roulant déjà important d’Alstom à Victoria, qui comprend 141 tramways Flexity et Citadis, 106 trains de banlieue X’trapolis et 95 trains régionaux Vlocity, d’autres étant à livrer.

Alstom, Citadis, Flexity et X’trapolis sont des marques déposées du groupe Alstom.





À propos d’Alstom



Ouvrant la voie de la transition énergétique, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui constituent des fondations durables pour l’avenir du transport. Son portefeuille de produits comprend notamment des trains à grande vitesse, des métros, des monorails et des trams ainsi que des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l’infrastructure, des solutions de signalisation et des solutions de mobilité numériques. Alstom compte 150 000 véhicules en service commercial à travers le monde. Avec l’intégration de Bombardier Transport le 29 janvier 2021, le chiffre d’affaires combiné du nouveau Groupe a atteint 14 milliards d’euros pour la période de 12 mois close le 31 mars 2021. Basé en France, Alstom est désormais présent dans 70 pays et emploie plus de 70 000 personnes dans le monde. www.alstom.com







Alstom fournit des solutions d’infrastructures durables à l’Australie depuis plus d’un siècle et, dans le pays, est le seul fabricant complet de trains et tramways. Alstom emploie approximativement 1 650 collaborateurs sur plus de 25 sites comprenant des centres d’ingénierie, des installations de fabrication, des bureaux d’exécutions de projets ainsi que des dépôts et ateliers de maintenance. Alstom s’engage à soutenir les marchés ferroviaires de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande à travers l’application de technologies récentes, innovantes et éprouvées qui sont conçues pour apporter à nos clients un coût de cycle de vie optimal tout en offrant aux passagers une meilleure expérience sans interruption.



