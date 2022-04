Nr. 7 2022 Højere vækst end forventet øger profitabiliteten og EBITDA guidance til DKK 975 MIO.

English Danish

Solar overperformer grundet stærk vækst og robusthed i alle markedssegmenter.

Baseret på den foreløbige rapportering øger Solar forventningerne til EBITDA for 2022 til DKK 975 mio. fra DKK 850 mio.

Desuden opjusterer vi forventningerne til omsætningen med DKK 500 mio. til DKK 13.250 mio. sammenlignet med vores tidligere forventning på DKK 12.750 mio. som offentliggjort i meddelelse nr. 2 2022.





CEO Jens Andersen udtaler:

”De stærke vækstrater, vi så i 4. kvartal sidste år, er fortsat i 1. kvartal understøttet af ekstraordinære prisstigninger. Vores Core+ strategi overstiger fortsat vores forventninger ved blandt andet at øge vores industriforretning, som leverede en rekordomsætning i marts.

Derudover forventer vi, at den store efterspørgsel, vi har oplevet, fortsætter resten af 2022 dog på et lavere niveau. Det samme gælder prisændringer, som vi forventer vil have en samlet engangseffekt på DKK 80 mio. på EBITDA for hele 2022.”

Finansielle hovedbudskaber i Q1

Med 13,6% organisk vækst opnåede vi stærkere vækstrater end forventet på alle markeder.

Væksten var understøttet af vores fire strategiske fokusområder Koncepter, Industri, Klima & Energi samt Trade, men også af priseffekter.

Prisændringer havde en engangseffekt på ca. DKK 35 mio. på bruttofortjenesten.

Udvalgte hovedtal (DKK million) Q1 2022 Q1 2021 Omsætning 3.462 3.004 Bruttofortjeneste 800 658 EBITDA 281 204 EBITA 236 157 EBIT 222 143 Udvalgte nøgletal (%) Organisk vækst, justeret 13,6 -0,6 Bruttoavance 23,1 21,9 EBITDA-margin 8,1 6,8





Forventninger til 2022

(DKK million) Ny guidance Seneste guidance Omsætning 13.250 12.750 EBITDA 975 850

Forventninger til omsætning

Vi forventer nu en omsætning på DKK 13.250 mio. svarende til en organisk vækst på ca. 7%. Better Business-projektet er en integreret del af vores strategiske fokus i Core+ strategien og forventes at reducere omsætningen med DKK 200 mio. sammenlignet med 2021. Justeret for dette forventer vi en organisk vækst på ca. 9%.

Forventninger til EBITDA

Understøttet af stigende efterspørgsel forventer vi, at vores strategiske fokusområder vil skabe løbende forbedringer i indtjeningen og levere EBITDA på ca. DKK 975 mio., hvoraf DKK 80 mio. kan forklares med engangseffekt af prisændringer.

Generel forudsætning

Vores forventninger til 2022 forudsætter, at den russiske invasion af Ukraine og sanktioner iværksat af EU og andre internationale organer ikke får væsentlige følgevirkninger som f.eks. at føre til væsentlig reduceret markedsaktivitet.









Kontaktpersoner

CEO Jens Andersen - tlf. +45 79 30 02 01

CFO Michael H. Jeppesen - tlf. +45 79 30 02 62

IR Director Dennis Callesen - tlf. +45 29 92 18 11

Vedhæftet fil