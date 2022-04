English Swedish French German Italian Dutch

Bezoek JLT Mobile Computers op LogiMAT 2022,

Hal 8/Stand A15, 31 mei - 2 juni 2022, Stuttgart, Duitsland

Afbeelding verkrijgbaar bij monika@prismapr.com

Onderschrift: De JLT klant Fresh waardeert de JLT6012™ heftruckcomputers omdat ze bestand zijn tegen de zwaarste omstandigheden op de magazijnvloer zodat de werkzaamheden vlot kunnen blijven verlopen.

JLT Mobile Computers versterkt de merkaanwezigheid op LogiMAT 2022 met het presenteren van ultra-betrouwbare heftruckcomputers voor Windows en Android

De one-stop-shop leverancier van robuuste vaste en draagbare Android en Windows computers, software, accessoires en diensten omarmt de live terugkeer van Duitslands toonaangevende logistieke evenement als een opportuniteit om zich onder haar eigen logo te presenteren.

Växjö, Zweden, 21 april 2022 * * * JLT Mobile Computers, een toonaangevende ontwikkelaar van betrouwbare computeroplossingen voor veeleisende omgevingen, verwelkomt de live terugkeer van LogiMAT 2022 door haar merkaanwezigheid te versterken op Duitslands belangrijke logistieke beurs. Voor het eerst zal JLT zijn uitgebreide portefeuille van high-end vaste en draagbare Android en Windows computers, software, accessoires en diensten onder haar eigen JLT-logo presenteren (hal 8/stand A15). Net als voorgaande jaren zullen de producten van JLT ook tentoongesteld worden op de stand van haar lokale partner ecovium (hal 8/stand D61).

Symbolisch voor JLT’s snelle herstel van de Covid pandemie onderstreept de uitgebreide aanwezigheid van LogiMAT het doel van het bedrijf om zijn groeipad voort te zetten door zijn verkoop-, partner- en klant-ondersteuningskanalen op de belangrijke en kwaliteit gedreven Centraal-Europese markt te versterken.

“Ik denk dat ik namens de hele industrie spreek als ik zeg hoe geweldig het is om LogiMAT dit jaar als een live-evenement terug te zien,” zegt Per Holmberg, CEO van JLT Mobile Computers Group. “De beurs is al lang een belangrijke datum in JLT’s jaarlijkse evenementkalender en een belangrijk platform om via ons regionale partnernetwerk onze robuuste apparaten aan de industrie te presenteren. Ik ben enorm trots dat we dit jaar onze betrokkenheid naar een hoger niveau tillen met onze directe aanwezigheid om ons hoogwaardige product- en serviceaanbod te presenteren dat perfect past bij deze kwaliteitsbewuste markt.”

Strevend naar uitmuntendheid in alles wat het doet, ontwikkelt en produceert JLT robuuste computers volgens de hoogste kwaliteitsnormen in zijn Zweedse faciliteiten. Het bedrijf past dezelfde kwaliteitsprincipes toe op zijn groeiende netwerk van zorgvuldig geselecteerde en grondig geëvalueerde lokale verkooppartners. Als een one-stop-shop leverancier van robuuste IT-oplossingen met meer dan 25 jaren ervaring in het ondersteunen van apparaat implementatie en het levenscyclusbeheer, komt JLT tegemoet aan de vraag van behoeften van logistieke klanten, terwijl het zich blijft concentreren op zijn unieke specialiteit: heftruckcomputers die ultieme betrouwbaarheid en duurzaamheid garanderen in de zwaarste logistieke omgevingen.

Een voorbeeld van JLT’s robuuste heftruckcomputers en een hoogtepunt op de LogiMAT stand (A15, hal 8) is de alom geprezen JLT6012™ series van logistieke computers. Naast de populaire Windows versie (JLT6012™) omvat de serie nu ook de nieuwe op Android 10 gebaseerde JLT6012A™ terminal (zie de professionele recensie) die voldoet aan de snelgroeiende vraag naar Android besturingssystemen voor werkzaamheden in materiaalbehandeling, logistiek en leveringsketens. Uitgerust met ongeëvenaarde functionaliteit introduceert de JLT6012 serie een flexibel platform voor de ontwikkeling van innovatieve hardware, software en diensten voor de behoeften van vandaag en morgen. De verwerkings- en draadloze connectiviteitsprestaties zijn uitstekend, de onderhoudskosten minimaal, slijtagegevoelige componenten zijn gemakkelijk te onderhouden en het groeiende aantal softwarefunctionaliteiten, waarvan het merendeel ontwikkeld door JLT’s eigen toegewijde software-afdeling, kunnen op afstand worden geüpgraded.

Bovendien hebben de JLT6012 heftruckcomputers, ondanks hun robuustheid van industriële kwaliteit, een moderne look en feel, met een gebruiksvriendelijke interface die voldoet aan de esthetische verwachtingen van de hedendaagse werknemers. Voor grotere projecten kan na evaluatie de serie ook worden aangepast aan specifieke operationele vereisten.

Klanten door heel Europa heen – van Fresh, de Scandinavische leverancier van ventilatiesystemen, tot het wereldwijde staalbedrijf SSAB – waarderen de unieke robuustheid van de JLT6012 serie om hun betrouwbare werking in mindere optimale omstandigheden.

“Bij SSAB zijn wij trots op onze toewijding aan niet alleen prestaties maar ook aan duurzaamheid,” zegt Klas Lundåsen, IT-technicus bij SSAB Common IT Service. “Dat geldt niet alleen voor onze gespecialiseerde producten en diensten, maar ook voor de producten van derden die we in onze organisatie gebruiken. Onze relatie met JLT begon in 2003 en hun computers zijn sindsdien zonder minimale uitval in gebruik. De nieuwste aanwinst van JLT6012 computers sluiten daar naadloos bij aan, ze zijn ontwikkeld om lang mee te gaan.”

Bezoek www.jltmobile.com of klik hier om tijdens LogiMAT 2022 in Stuttgart in JLT’s stand A15 in Hal 8 een meeting met Danny Dierckx, European Channel & Solution Director, te boeken om meer te weten te komen over JLT en waarom klanten over de hele wereld vertrouwen op onze robuuste hardware, software en diensten.

Over JLT Mobile Computers

Betrouwbare prestaties, zonder hinder. JLT Mobile Computers is een toonaangevende leverancier van robuuste mobiele computers en oplossingen voor veeleisende omgevingen. Met meer dan vijfentwintig jaar ervaring in ontwikkeling en productie slaagden wij erin de nieuwe standaard te stellen voor robuuste computers. Daarbij wordt een uitmuntende kwaliteit gekoppeld aan deskundige dienstverlening, ondersteuning en oplossingen; deze garanderen een probleemloze bedrijfsvoering voor klanten op het terrein van opslag, transport, fabricage, mijnbouw, havens en landbouw. JLT opereert wereldwijd vanuit kantoren in Zweden, Frankrijk en de Verenigde Staten, ondersteund door een uitgebreid netwerk van lokale partners. Het bedrijf werd opgericht in 1994; aandelen staan sinds 2002 genoteerd aan de Nasdaq First North Growth Market onder het symbool JLT. Eminova Fondkommission AB treedt op als gecertificeerd adviseur. Meer informatie vindt u op www.jltmobile.com.

