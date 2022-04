Batteripionjären Dr. Christina Lampe-Önnerud tilldelas Kungens Medalj för sina insatser inom näringslivet

STOCKHOLM, April 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cadenza Innovation, tillverkare av högpresterande litiumjonbatterier och energilagringslösningar, tillkännagav idag att grundaren och tillika VDn, Dr. Christina Lampe-Önnerud blev igår tilldelad en av Sveriges mest prestigefyllda utmärkelser – Hans Majestät Konungens medalj i 12e storleken i högblått band för framstående insatser inom svenskt näringsliv.



Prisutdelningen med Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia hölls igår på Stockholms slott. Pressmeddelandet om årets pristagare finns här.

Hans Majestät Konungens medalj, instiftades i början av 1800-talet och tilldelas svenska och utländska medborgare för särskilda förtjänster och även till befattningshavare vid de Kungliga Domstolarna. Tidigare prismottagare inkluderar Spotifys grundare och VD Daniel Ek, Hitachi Energy (tidigare ABB) EVP Johan Söderström och iZettle (förvärvad av PayPal) grundare och VD Jacob De Geer.

“Batterier är kritiska i nutida energilösningar för mobila enheter och elbilar, eftersom dessa i förlägningen möjliggör moderniseringen av elnät. Batterier och energilager är en viktig del i kampen mot de globala klimatförändringarna, vilka i sin tur utgör en av vår generations största utmaningar för framtiden”, säger Dr. Lampe-Önnerud.

“Sveriges långsiktiga satsning på utbildning och vetenskap har gjort och fortsätter att göra Sverige världsledande”, tillade hon. “Jag har haft förmånen av en gedigen utbildning som bas och samtidigt förblivit engagerad i kärnfrågor kring innovation och entreprenörskap både i Sverige och runt om i världen. Jag är mycket hedrad över detta pris från Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia och tacksam att tillhöra denna grupp av pristagare som driver Sverige framåt på ett positivt sätt.”

Vid sidan av innovation inom energiområdet är Dr. Lampe-Önnerud också mycket engagerad inom globala klimatfrågor och stöder även aktivt kvinnligt ledarskap i multipla forum. Med mer än 80 patent som bas har hon startat flertalet bolag inom batteribranschen med produkter skräddarsydda för bärbar elektronik, elfordon (EV) och industriella batterier. Dr. Lampe-Önneruds arbete har vid två olika tillfällen och för två olika teknologier uppmärksammats av World Economic Forum (WEF Tech Pioneer). Hon är invigd i Ernst & Young (EY) Entrepreneur Of The Year Hall of Fame och aktiv i EY:s årliga tävlingsprogram för Entrepreneurial Winning Women och Executive Education Program. Hon finns också omnämd av Inc Magazin gällande topp-100 kvinnliga affärsgrundare. Hon mottog pris från MIT Technology Review som innovator under 35, och är för närvarande medlem i MIT:s externa ledarskapsforum och råd.

Dr. Lampe-Önnerud, född och uppvuxen i Sverige, blev tidigt inspirerad av fadern Dr. Wolfgang Lampes innovation kring elförsörjning och blev samtidigt sporrad till krävande studier av modern, lärarinnan Eva Lampe. Dr. Lampe-Önneruds stora intresse för både vetenskap och konst uppdagades tidigt men Christina valde slutligen en vetenskaplig karriär med mycket musik vid sidan om. Med grundutbildning i kemi och matematik och med efterföljande doktorsexamen i kemi från Uppsala Universitet fortsatte hon med post-doktorala studier vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston, USA. Därifrån inledde hon en karriär inom affärsvärlden som tagit henne världen runt.

Dr. Lampe-Önnerud valdes in i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien 2010, mottog priset “Årets Svenska Kvinna” från Swedish Women’s Educational Association International (SWEA) och är sedan 2013 Hedersambassadör för Dalarna.

Christina träffade sin man, Dr. Per Önnerud, som tonåring i Ludvika där de båda växte upp. Idag tjänstgör han som teknisk chef på Cadenza Innovation och är också en internationellt känd batteriexpert. Paret har två barn, Anna-Maria och Mattias.

