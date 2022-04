VALGO nomme son Vice-Président International Business Development

VALGO, groupe français engagé dans la revitalisation de friches et de sites industriels à l’échelle mondiale, fait évoluer son équipe de direction pour accompagner sa forte croissance.

Dans ce contexte, Franck Bouché, précédemment Directeur Général délégué du groupe se voit confier le poste de Vice-Président International Business Development. Cette nomination s’inscrit dans un contexte de forte accélération pour VALGO et vise à positionner rapidement le groupe comme l’acteur de référence de son marché à l’échelle mondiale. Dans le cadre de sa mission, Franck Bouché travaillera en étroite collaboration avec les différentes business unit et filiales du groupe; il encadrera la direction Technologies et Innovation tout en étant garant du bon déploiement des solutions de VALGO à l’international.

Expert reconnu sur le marché, il veille également à accompagner et à proposer des réponses opérationnelles aux grands changements liés à la loi Climat et Résilience. Enfin, il jouera un rôle clé pour promouvoir et diffuser à grande échelle des offres uniques et à forte valeur ajoutée à l’image du VALGOScan, qui combine audit et recommandations pour mener à bien un projet de revitalisation de friches industrielles.

Ingénieur diplômé Polytech et Master Administration des Entreprises à la Sorbonne, Franck Bouché peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise sur le marché de la dépollution des sols et sur sa parfaite connaissance de l’offre et de l’organisation de VALGO qu’il a dirigé pour son périmètre France jusqu’à très récemment. Depuis 2019, il est également Président de l’UPDS (Union des Professionnels de la Dépollution des Sites).

Franck Bouché, Vice-Président International Business Development de VALGO : « Notre positionnement qui s’appuie sur une approche scientifique et opérationnelle (la VALGOrisation) nous permet de connaitre chaque année une forte croissance. Notre expertise unique sur le marché nous amène à intervenir sur de nombreux projets à l’échelle mondiale. Ma nouvelle mission va consister à renforcer cette dynamique en proposant à nos clients des solutions éprouvées pour traiter efficacement le sujet de la dépollution et de la revitalisation des sols dans le monde entier. »