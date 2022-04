English French

Atos nommé numéro 1 mondial des services de sécurité managés sur la base de son chiffre d’affaires d’après le classement Gartner®

De numéro deux en 2020 à numéro un aujourd’hui dans le domaine des services de sécurité managés

Évaluation basée sur le chiffre d’affaires 2021 des services de sécurité managés

Focus important sur le segment des services de détection et de réponse managés





Paris, le 21 avril 2022 – Atos annonce aujourd’hui avoir obtenu le titre de numéro un dans le domaine des services de sécurité managés (MSS, Managed Security Services) sur la base de son chiffre d’affaires MSS 2021, d’après le dernier rapport de Gartner1. Numéro deux en 2020, Atos occupe désormais la première place du classement Gartner. Avec une croissance de 20,9 %, Atos réalise le chiffre d’affaires le plus élevé parmi les fournisseurs du marché.

D’après Gartner, le marché MSS a enregistré une augmentation de 9,8 % en 2021, atteignant un chiffre d’affaires de 13,9 milliards de dollars. Dans ce contexte, Atos place la cybersécurité au cœur de sa stratégie et ce, depuis de nombreuses années, en intégrant les meilleures technologies de ses partenaires à ses produits de sécurité éprouvés, l’objectif étant de fournir les services de sécurité managés les plus avancés et les plus complets qui soient.

Fort d’un réseau mondial de plus de 6 500 experts dédiés, de 16 centres de sécurité nouvelle génération (SOC, Security Operation Centers) disponibles 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/an ainsi que d’autres centres de distribution majeurs, répartis stratégiquement à travers le monde pour une couverture totale en continu, Atos offre un portefeuille complet de solutions de sécurité numériques avancées. Dernièrement, Atos a inauguré un nouveau centre de sécurité de dernière génération en Bulgarie afin de consolider son important réseau SOC à l’échelle mondiale.

Les services de détection et de réponse managés (MDR, Managed Detection and Response) jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les cybermenaces avancées. La solution MDR avancée d’Atos, dotée de la plateforme de nouvelle génération basée sur l’IA « Alsaac », permet de fournir des informations sur les menaces, de détecter et d’endiguer les menaces, de surveiller la sécurité, d’analyser les incidents et d’apporter une réponse complète aux incidents pour relever les nouveaux défis du monde actuel. Dans un souci d’innovation continue, Atos a récemment lancé une nouvelle version dédiée à la souveraineté des données dans le cadre de son service MDR afin de garantir que les données des clients restent dans la même zone géographique. Quant à la version cloud-native classique de son service MDR, elle est désormais 100 % neutre en carbone.

« Aujourd’hui, les entreprises cherchent un partenaire de choix en matière de services de sécurité managés, capable de les aider à faire face aux cybermenaces, toujours plus nombreuses et complexes. Notre position de leader des services de sécurité managés témoigne de la confiance que nos clients accordent à nos services de cybersécurité partout dans le monde. Nous sommes fiers d’avoir obtenu le titre de numéro un mondial et remercions l’ensemble de nos clients et partenaires pour leur soutien sans faille. Nous continuerons à développer notre présence mondiale et à renforcer le portefeuille de sécurité numérique d’Atos, à la fois de manière organique et par le biais d’acquisitions, afin que nos clients bénéficient de technologies et de services éprouvés de premier plan pour se protéger contre les cybermenaces », a déclaré Jean-Philippe Poirault, VPE, Responsable Big Data et Cybersécurité d’Atos, en commentant les résultats du classement de Gartner. « À l’heure de l’économie numérique, les données constituent un atout clé. Il est donc essentiel de les protéger. En tant que leader, Atos est sans nul doute un partenaire de choix en matière de protection des données. »

Pour les clients de Gartner, le rapport « Market Share: Managed Security Services, Worldwide, 2021 » est disponible ici : https://www.gartner.com/document/4013505?ref=solrAll&refval=322446632.

Pour en savoir plus sur la suite complète des services de sécurité managés d’Atos, rendez-vous sur atos.net.

