Stéphane Pinault rejoint le groupe Quodagis au poste de Directeur général

Le groupe Quodagis nomme son nouveau Directeur général pour mener à bien sa stratégie de croissance sur les prochaines années. Cette annonce s’inscrit dans un contexte de très forte accélération pour le groupe qui a su bâtir une offre unique pour accompagner au mieux ses clients dans leurs projets de transformation numérique. Dans le cadre de sa nouvelle mission, Stéphane Pinault sera en charge de faire évoluer l’organisation de l’entreprise en continu pour lui permettre de mener à bien son plan stratégique en renforçant ses parts de marché en France comme à l’international où le groupe est déjà implanté. Il veillera également à accroitre l’attractivité de la marque employeur de Quodagis pour recruter de nouveaux talents. Stéphane est directement rattaché à la Présidence représentée par Roland Mor.

Stéphane Pinault, Directeur général du groupe Quodagis « Je suis enchanté de rejoindre le groupe Quodagis qui bénéficie d’un positionnement unique sur son marché. Nous allons continuer d’investir pour faire évoluer nos offres vers de nouveaux domaines comme le Knowledge Management et la cybersécurité par exemple. Mon expérience managériale en France comme à l’international est un précieux atout qui me permettra d’accompagner efficacement Quodagis dans sa croissance et de poser des bases solides pour nous permettre de nous développer à long terme. Nous bénéficions de toutes les ressources nécessaires et pouvons nous appuyer sur des équipes engagées pour mener à bien notre projet d’entreprise. »