4 grands défis pour gérer sa flotte mobiles efficacement

Mobilité et travail hybride sont des aspects cruciaux pour cette année, mais ils ne sont que quelques-uns des enjeux qui devront être pris en compte pour gérer ses flottes mobiles. Les DSI vont devoir prendre en compte ces éléments pour faire évoluer leur gouvernance et fiabiliser, sécuriser et mieux gérer les flottes de smartphones de leurs entreprises et organisations. Voici les quatre grands points à prendre en compte pour y arriver :

Positionner la cybersécurité au cœur des activités mobiles

Les cyberattaques se multiplient et deviennent un véritable fléau pour les entreprises. Les terminaux mobiles font partie des principales causes de fuite de données informatiques d’entreprise. Cette année, les DSI sont donc mises au défi de sécuriser de façon efficace leurs flottes de mobiles, au même titre que leurs flottes de PC. Dans ce contexte, la majorité des DSI placent la gestion des menaces de sécurité dans leurs priorités et conviennent que les appareils mobiles sont devenus le point central de leur stratégie de cybersécurité. Il est donc urgent pour les DSI et RSSI de bien comprendre les enjeux actuels de la sécurité mobile et les solutions qui s’offrent à eux et qui ne se résument d’ailleurs pas au simple MDM. MDM, MTD, BYOD, etc. sont autant de sujets à creuser, et en 2022, la sécurité mobile doit être placée au centre de la gestion des flottes de mobiles.

Prendre en compte les nouveaux enjeux et modes de travail

Mobilité, télétravail, travail hybride et turn-over élevé sont des problématiques qui n’épargnent aujourd’hui aucune entreprise. Chacune d’entre elles apporte son lot de questionnements quant à la cybersécurité mobile, la continuité de service, mais aussi quant à la gestion des flottes de mobiles au sens plus global. Les DSI doivent désormais penser la gestion des flottes de mobiles sous l’angle d’une mobilité accrue et en perpétuelle évolution. Les DSI ont la responsabilité de mettre en place des outils et des méthodes de gestion de flottes de mobiles solides, qui leur permettront en outre de garantir une continuité de services à toute épreuve, que ce soit pour les collaborateurs ou pour les clients finaux de leur entreprise.

Transformer sa flotte mobiles en un levier d’engagement RSE

Les collaborateurs sont de plus en plus engagés et attendent, par extension, davantage d’engagement de la part de leur entreprise. Les DSI devront notamment répondre à des attentes plus élevées en matière de gestion des appareils électroniques. Matériel reconditionné, réparations et recyclage des appareils mobiles sont autant de sujets que les DSI devront placer au cœur de la gestion des flottes de mobiles pour satisfaire aux exigences nouvelles des collaborateurs. En 2022, les DSI doivent donc placer les flottes de mobiles au cœur de la démarche RSE de leur entreprise et faire preuve d’innovation constante en matière de développement durable et d’économie circulaire.

Placer l’humain au cœur de la valeur

Un autre défi pour les DSI en 2022 est de remettre l’humain au centre de la valeur de l’entreprise et de la gestion de la flotte de mobiles. Aujourd’hui, la majorité des DSI ont investi déjà dans l'automatisation, qui reste un sujet phare. Mais il est surtout essentiel de se souvenir que ce désir d’automatisation de la gestion des flottes de mobiles vient initialement d’un plus profond besoin de replacer l’humain au centre de la valeur. Les DSI doivent faire en sorte que les actions réalisées par les collaborateurs (notamment les gestionnaires de flottes de mobiles) aient une réelle valeur. Ils ont la responsabilité de leur permettre de réaliser des actions et des tâches à plus forte valeur et qui ont réellement du sens. Pour l’entreprise comme pour le collaborateur.

L’année 2022 s’inscrit dans la prolongation directe des changements de 2020 et 2021. Pour les DSI, elle sera placée elle aussi sous le signe du changement, mais impliquera, en plus, une nouvelle organisation, de nouvelles procédures et des outils adaptés aux nouveaux enjeux et exigences du monde du travail. Mobilité et travail hybride ne sont que quelques-uns des enjeux qui devront être pris en compte. Des enjeux majeurs en matière de RSE et de sécurité doivent désormais également être placés au centre de la gestion des flottes de mobiles.

Sébastien REVERDY, Président de Betoobe