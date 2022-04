Aktian rahastoja palkittiin Refinitiv Lipper Fund Awards 2022 -vertailussa

Finnish Swedish English

Aktia Varainhoito on voittanut Refinitiv Lipper Fund Awards 2022 -vertailussa parhaan palkinnon niin pohjoismaisiin yrityksiin sijoittavien osakerahastojen kuin euromääräisiin yrityslainoihin sijoittavan korkorahaston osalta. Nämä palkinnot jaetaan riskipainotetun kolmen, viiden ja kymmenen vuoden tuoton perusteella.

Aktia Corporate Bond+ -rahasto on voittanut Refinitiv Lipper Fund Awards 2022 -vertailussa parhaan rahaston palkinnon Bond EUR Corporates -sarjan Best Fund Over Past 10 years -luokassa. Aktia Nordic -rahasto on voittanut parhaan rahaston palkinnon Equity Nordic -sarjan Best Fund Over Past 5 years -luokassa, ja Aktia Nordic Micro Cap -rahasto Equity Nordic Small and Mid-Cap -sarjan Best Fund Over Past 5 years -luokassa. Lisäksi Aktia Korkosalkku -rahasto on voittanut parhaan rahaston palkinnon Bond Global EUR -sarjan Best Fund Over Past 5 years -luokassa.

”Hoidamme rahastojamme aktiivisesti tavoitteena tarjota asiakkaille pitkällä aikavälillä hyvää riskikorjattua tuottoa. Aktian kokenut salkunhoito on Suomen parhaiten resursoituja ja erittäin osaava. Arvostetut Refinitivin Lipper Fund -palkinnot ovat jälleen yksi osoitus, että olemme oikealla tiellä tekemisessämme”, kertoo Aktian salkunhoidon johtaja Andreas Bergman.

Aktia Varainhoito on panostanut jo pitkään vahvaan salkunhoitoon. Useat palkinnot vahvistavat sen, että Aktia on kansainvälisestikin arvioituna erittäin osaava varainhoitaja sekä korko- että osakepuolella.

”Menestys on vahva osoitus salkunhoitomme tuloksellisuudesta, joka näkyy ennen kaikkea asiakkaidemme sijoitusten kehityksessä. Meille on erityisen tärkeää, että panostamme salkunhoitoon ja voimme tarjota jatkossakin ensiluokkaisia tuotteita ja ratkaisuja asiakkaillemme”, Bergman jatkaa.

Refinitiv Lipper on johtava kansainvälinen ja puolueeton rahastoanalyysien ja -vertailujen tuottaja. Arvostettuja Refinitiv Lipper Fund Awards -palkintoja jaetaan vuosittain parhaimmille rahastoille ja varainhoito- sekä rahastoyhtiöille ympäri maailmaa.

Lisätietoja:

Katja Korsinkin, viestintäpäällikkö puh. 050 411 3036, katja.korsinkin@aktia.fi

Andreas Bergman, salkunhoidon johtaja puh. 0102476535 andreas.bergman@aktia.fi

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 900 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.12.2021 olivat 15,5 miljardia euroa ja taseen arvo 11,7 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.