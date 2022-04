Aktias fonder belönades i Refinitiv Lipper Fund Awards 2022-jämförelsen

Finnish Swedish English

Aktia Kapitalförvaltning tog hem segern i Refinitiv Lipper Fund Awards 2022-jämförelsen för aktiefonder som placerar i nordiska bolag och för räntefonder som placerar i företagslån utfärdade i euro. Dessa priser delas ut utgående från den riskjusterade avkastningen under en period på tre, fem och tio år.

Fonden Aktia Corporate Bond+ belönades i Refinitiv Lipper Fund Awards 2022-jämförelsen som bästa fond i serien Bond EUR Corporates i kategorin Best Fund Over Past 10 years. Fonden Aktia Nordic belönades som bästa fond i serien Equity Nordic i kategorin Best Fund Over Past 5 years, och fonden Aktia Nordic Micro Cap i serien Equity Nordic Small and Mid-Cap i kategorin Best Fund Over Past 5 years. Ytterligare belönades Fonden Aktia Ränteportfölj som bästa fond i serien Bond Global EUR i kategorin Best Fund Over Past 5 years.

“Vi förvaltar våra fonder aktivt med målsättningen att erbjuda våra kunder en god riskjusterad avkastning på längre sikt. Aktias portföljförvaltning är en av de bäst resurserade placeringsorganisationerna i Finland med mycket erfarna portföljförvaltare. De uppskattade Refinitiv Lipper Fund Awards-prisen är ytterligare ett bevis på att vi är på rätt väg, säger Andreas Bergman, direktör med ansvar för portföljförvaltningen i Aktia.

Aktia Kapitalförvaltning har under en lång tid satsat på aktiv och stark portföljförvaltning. Flera utmärkelser bekräftar att Aktia även internationellt sett erbjuder mångsidig och professionell kapitalförvaltning på både aktie- och räntesidan.

”Framgången i jämförelsen är ett starkt bevis på hur vår portföljförvaltning presterar, och det märks framför allt i avkastningen på våra kunders placeringar. Det är särskilt viktigt för oss att vi satsar på aktiv portföljförvaltning, och att vi även framöver kan erbjuda våra kunder förstklassiga produkter och tjänster”, konstaterar Bergman.

Refinitiv Lipper är den ledande internationella och oberoende producenten av fondanalyser och -jämförelser. De ansedda Refinitiv Lipper Fund Awards-prisen utdelas årligen till de bästa fonderna och kapitalförvaltnings- samt fondbolagen världen runt.

