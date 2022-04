Vincit Oyj

Yhtiötiedote 21.4.2022 kello 14:05

Vincit Oyj luopuu toistaiseksi ohjeistuksesta, uusi ohjeistus julkaistaan kolmannen vuosineljänneksen aikana

Vincit Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous on tänään päättänyt hyväksyä Vincit Oyj:n ja Bilot Oyj:n sulautumisen. Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 1.7.2022. Sulautumisen hyväksymisestä johtuen Vincit luopuu 3.2.2022 julkaistusta vuoden 2022 ohjeistuksesta. Sulautumisen vaikutukset sisältävä päivitetty ohjeistus vuodelle 2022 julkaistaan kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Tilinpäätöstiedotteella 3.2.2022 julkaistu ohjeistus:

Vuonna 2022 Vincitin liikevaihdon kasvun arvioidaan olevan välillä 12 % ja 18 % vertailukelpoisin valuuttakurssein verrattuna vuoden 2021 liikevaihtoon. Arvioidun kasvun saavuttaminen edellyttää onnistumisia rekrytoinneissa sekä kumppaniverkoston laajentamisessa. Oikaistun liikevoiton (liikevoitto ennen liikearvon poistoja) arvioidaan olevan välillä 9 % ja 13 % liikevaihdosta.

Pitkittynyt koronapandemia lisää epävarmuutta markkinoilla, mutta se on myös lisännyt yritysten tarvetta kehittää toimintaansa, mikä tarjoaa kasvumahdollisuuksia digitaalisia palveluita tarjoaville toimijoille. Kasvava inflaatio voi tuoda uuden epävarmuustekijän asiakaskysyntään.

Vincit Oyj:n ja Bilot Oyj:n hallitukset allekirjoittivat 3.2.2022 yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella. Yhdistyminen edellyttää muun muassa yhdistymisen hyväksymistä kahden kolmasosan äänten ja osakkeiden enemmistöllä Vincitin ylimääräisessä ja Bilotin varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli kaikki täytäntöönpanon edellytykset täyttyvät ja täytäntöönpano toteutuu odotetun aikataulun mukaisesti heinäkuussa 2022, tulee Vincit julkaisemaan päivitetyn ohjeistuksen vuoden 2022 näkymistä kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Julius Manni, puhelin: 050 424 3932

Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi