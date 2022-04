Ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S den 21. april 2022

English Danish

På bankens ekstraordinære generalforsamling d.d. blev forslagene ifølge dagsordenen endelig vedtaget.

Forslagene om vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen under dagsordenens pkt. a.1 – a.7 (mulighed for elektronisk generalforsamling og elektronisk kommunikation med aktionærer) samt forslaget under dagsordenens pkt. b vedrørende generalforsamlingens bemyndigelse til bestyrelsen til brug for vedtægternes registrering blev alle vedtaget.

Erhvervsstyrelsen anmodes herefter om registrering af det vedtagne.

Jyske Bank

Kontaktperson: CFO, Birger Krøgh Nielsen, telefon +45 89 89 64 44.

