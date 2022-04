Der neue IBFD-Kurs „Principles of International Business Taxation“ (Grundsätze der internationalen Unternehmensbesteuerung) bietet eine perfekte Grundlage für den Einstieg in die internationale Unternehmensbesteuerung

Der neue IBFD-Kurs zu den Grundsätzen der internationalen Unternehmensbesteuerung ist ein 3-monatiger Online-Einführungskurs für Steuerfachleute, die regelmäßig mit grenzüberschreitenden Steuerfragen konfrontiert sind oder einfach ein umfassendes Verständnis der internationalen Besteuerungsgrundsätze erlangen möchten.

