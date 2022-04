Le nouveau cours sur les principes de la fiscalité internationale des entreprises de l'IBFD constitue une base idéale pour commencer votre carrière dans le domaine de la fiscalité internationale des entreprises

English French German

AMSTERDAM, 21 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --

Apprentissage par modules et sessions en direct

Le cours en ligne, qui débutera le 16 mai 2022, se compose de neuf modules. Le premier est consacré à l'interprétation et à l'application des conventions fiscales, vous permettant de comprendre des concepts explorés plus tard dans le cours tels que les activités commerciales transfrontalières et l'attribution des bénéfices des établissements permanents.

Les deux sessions en direct, d'une heure chacune, sont animées par des experts de renom tels que Bart Kosters et Francesco de Lilo et vous permettront de discuter des réponses d'études de cas avec nos spécialistes et d'interagir avec d'autres participants.

Quelles compétences obtiendrez-vous ?

En suivant le programme, vous serez en mesure d'/de :

Identifier les problèmes potentiels liés aux transactions transfrontalières

Définir les dispositions de conventions de prévention des doubles impositions

Décrire les conséquences des conventions fiscales dans des cas réels

Expliquer le fonctionnement et l'impact des conventions fiscales pour les entreprises

Parler en toute confiance des questions fiscales internationales avec toutes les parties concernées

Démontrer une connaissance adéquate des questions fiscales internationales

Clement Jongejan, chef de produit, a déclaré : « Ce cours est l'introduction parfaite aux principes fiscaux internationaux. En seulement 3 semaines, il vous fournit toutes les connaissances essentielles dont vous avez besoin pour profiter d'une longue et fructueuse carrière. »

Gagnez des points CPE

En consacrant un minimum de 15 heures d'étude, le cours vous permettra de remporter 16 points CPE.

Inscrivez-vous au programme avant le 13 mai et bénéficiez d'une remise de 20 % !

Inscrivez-vous à l'adresse suivante https://www.ibfd.org/shop/principles-international-taxation-online-course

Coordonnées : Phil Windus, coordonnateur principal du marketing : p.windus@ibfd.org.

À propos de l'IBFD

L'IBFD est un leader mondial en matière d'expertise fiscale internationale, qui apporte depuis longtemps son soutien et sa contribution à la recherche fiscale et aux activités universitaires. En tant que fondation indépendante, l'IBFD s'appuie sur son réseau mondial d'experts en fiscalité et sur son Knowledge Centre pour servir les entreprises classées au palmarès Fortune 500, les gouvernements, les cabinets de conseil internationaux et les conseillers fiscaux.

