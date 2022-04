Heeros Oyj: Eero Saarisen tittelin muutos Heeroksen johtoryhmässä

HEEROS OYJ Yhtiötiedote 21.4.2022 klo 15.30

Eero Saarisen tittelin muutos Heeroksen johtoryhmässä

Heeroksen johtoryhmässä R&D-organisaation johtamisesta vastaavan Eero Saarisen rooliksi on tänään vahvistettu Director, R&D.

Saarinen on toiminut samassa roolissa interim-statuksella Heeroksen johtoryhmässä 1.1.2022 alkaen.

Lisätietoja:

Heeros Oyj,

toimitusjohtaja Mikko Pilkama, puhelin 040 828 3717

Sähköposti: mikko.pilkama@heeros.com

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin 050 520 4098

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.heeros.com/sijoittajille

Taloushallinnon pilvipalveluiden edelläkävijänä Heeroksen missiona on rakentaa helppoa ja sujuvaa taloushallinnon tulevaisuutta. Heeros perustettiin vuonna 2000 ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS. www.heeros.fi