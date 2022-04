Devo adquiere el principal player de automatización de seguridad basado en IA para ofrecer el "SOC autónomo"

English Spanish

La solución especializada de detección de amenazas de Kognos, junto a la plataforma de análisis de seguridad nativa en la nube de Devo, transforma petabytes de datos de seguridad en exhaustivos informes sobre los ataques



La tecnológica creada en España anuncia esta operación tras levantar una ronda de financiación de 250M de dólares y alcanzar una valoración de 1.500M de dólares en octubre del año pasado

CAMBRIDGE, Mass., April 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Devo , empresa de seguridad y análisis de datos nativa de la nube, ha anunciado hoy la adquisición de Kognos , empresa pionera en la detección autónoma de amenazas, operación de la cual no han sido desvelados detalles financieros. Rakesh Nair, actual director general de Kognos y antiguo jefe de ingeniería de Netwitness/RSA, se unirá a Devo como vicepresidente de ingeniería.

Esta adquisición combina Devo, la plataforma de registro y análisis de seguridad nativa en la nube más escalable del sector, con Kognos para ofrecer lo que la tecnológica llama el "SOC autónomo". De esta manera, Devo recopila datos procedentes de todo tipo de fuentes y a escala masiva dentro de toda la superficie de ataque, y proporciona avanzados análisis y detecciones que se incorporan directamente el motor de IA de Kognos. La tecnología de Kognos conoce las preguntas y los datos que utilizan los analistas y aplica la IA para clasificar e investigar automáticamente las alertas y crear exhaustivos informes sobre los ataques, un componente clave dentro del SOC autónomo. Esta potente combinación automatiza los aspectos más importantes del ciclo de vida de las amenazas -detección, triaje, investigación y búsqueda- eliminando las repetitivas tareas manuales que provocan el agotamiento de los analistas y la ineficacia del SOC.

"Para que los analistas tengan alguna posibilidad a la hora de seguirle el ritmo a los ciberdelincuentes actuales, tenemos que cambiar el enfoque del SOC, pasando de la criba de miles de alertas diarias a informes de ataques procesables, es decir, la secuencia completa con los pasos dados para llevar a cabo un ataque y la comprensión de su impacto", afirma Marc van Zadelhoff, CEO de Devo. "Kognos hace precisamente esto con una IA que entiende los escenarios de los ataques en tiempo real y se anticipa a las preguntas que los analistas hacen a sus datos. El emparejamiento de Kognos con Devo permite a los analistas ir más allá de centrarse sólo en las alertas y tomar medidas rápidas y decisivas contra las amenazas".

No es ningún secreto que los analistas de seguridad se enfrentan a un panorama de amenazas en rápida expansión que ha provocado su agotamiento y el aumento de las tasas de rotación: el tercer informe anual sobre el rendimiento de los SOC realizado por Devo desveló que esta realidad ha provocado que más del 60% de los encuestados se plantee cambiar de carrera o dejar su trabajo. Al construir un SOC autónomo -con visibilidad completa, automatización, análisis y acceso abierto a la experiencia y el contenido de la comunidad- los responsables de seguridad pueden retener el talento y combatir las amenazas.

"Nos propusimos dar un 'segundo cerebro' tremendamente eficiente a los analistas con el fin, no sólo de automatizar, sino de amplificar su capacidad para detectar rápidamente las amenazas más importantes que afectan a una organización", comenta Nair. "Al formar parte de Devo, conseguimos alimentar el motor de Kognos con los mejores y más completos datos y visibilidad, y dar a los clientes una optimización de sus equipos de seguridad sin precedentes y maximizar sus inversiones en seguridad".

Devo ha anunciado esta operación 6 meses después de levantar una ronda de financiación Serie E de 250M de dólares y alcanzar una valoración de 1.500 millones de dólares, lo que convierte a la compañía de origen español en la primera empresa de ciberseguridad de España en alcanzar el estatus de unicornio. Dicha ronda de financiación-la tecnológica ha recibido una financiación total de más de 400 millones de dólares- tiene el objetivo de impulsar el crecimiento en nuevas regiones y verticales, y también servirá para aumentar significativamente la inversión en la expansión del canal y la innovación de productos.

Acerca de Kognos, Inc.

Kognos, la compañía pionera en la detección autónoma de amenazas, ofrece a los analistas todo lo que necesitan saber para remediar y adelantarse a los riesgos en su entorno de forma rápida y eficaz. Kognos lleva a cabo investigaciones y búsquedas autónomas, actuando como lo haría un analista, desde el principio hasta el final, en cuestión de minutos, para eliminar el ruido de las alertas y revelar la información, la actividad y las conexiones que importan. Con las investigaciones completas de los ataques, los analistas saben exactamente cómo empezó el ataque, qué hizo y cuándo, de modo que pueden tomar todas las acciones apropiadas para hacer frente a la totalidad de la amenaza. Kognos trabaja en segundo plano proporcionando información continua sobre la actividad más reciente de las amenazas, para que los analistas puedan hacer lo necesario para mantener el entorno seguro. Con Kognos, nada se pierde, nada queda sin respuesta. Es como tener un asistente personal de inteligencia artificial que le sirve todos los detalles de un ataque en bandeja de plata: nunca más tendrá que detectar las amenazas solo. Más información en https://www.kognos.io

Acerca de Devo

Devo es la única empresa de seguridad y análisis de datos nativa de la nube que aprovecha al máximo el potencial de todos sus datos para desencadenar acciones firmes y seguras. Gracias a una escala inigualable que le permite recopilar todos los datos sin compromiso, una velocidad que le proporciona acceso y respuestas inmediatas, y una precisión que le permite centrarse en las cuestiones más importantes, Devo es el perfecto aliado para aquellas empresas que desean proteger su organización. Fundada en España en 2011 y con sede en Cambridge, Massachusetts y operaciones en Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico, Devo cuenta con el respaldo de Insight Partners, Georgian y Bessemer Venture Partners. Más información en www.devo.com

Contacto:

AxiCom para Devo Technology

devo@axicom.com

+34 646 260 354 (Marta Cuenca)

+34.608 271 853 (Iván Vicente)

+34.609 265 146 (Joselyn Constantino)

Devo Technology

Shannon Todesca

shannon.todesca@devo.com

+1 (508) 494-4607

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de AxiCom Spain S.L. Si usted no es el destinatario final por favor elimínelo e infórmenos por esta vía. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 (RGPD) le informamos de que tratamos los datos que usted nos ha facilitado para poder remitirle información para su medio de comunicación. La causa que nos legitima es su consentimiento. No se cederán datos a terceros. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional https://axicom.com/es/legals/. Si usted no desea recibir nuestra información, póngase en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a la siguiente dirección buzon@axicom.com

Por favor, tenga en cuenta el medioambiente antes de imprimir este correo.