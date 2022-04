Le golf de la société Younan reçoit la plus haute distinction

LOS ANGELES, 21 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Grande Maison Younan Collection, une division de Younan Company, est établie en France depuis 2016, avec pour objectif de construire l’une des entreprises d’hôtellerie de luxe les plus dynamiques en Europe, imprégnée de la riche histoire et de la beauté de la France, qui attirent tant de personnes de tous horizons.



Les propriétés qui composent La Grande Maison Younan collection sont soigneusement choisies pour leur histoire et leur cadre. Faisant partie intégrante du patrimoine français et portugais, les hôtels 4 et 5 étoiles sont situés dans la vallée de la Loire, la Nouvelle Aquitaine, le Loiret, en France, ou dans la station balnéaire de Figueira da Foz, au Portugal.

À proximité de nombreuses attractions touristiques, ces propriétés offrent des services raffinés à leurs visiteurs, dont quatre magnifiques parcours de golf: Golf de Vaugouard, Golf du Petit Chêne, Golf des Forges et Golf d'Avrillé.

Pensés par des architectes de renom, les parcours de golf de la Grande Maison Younan Collection séduisent golfeurs amateurs et expérimentés. S’intégrant parfaitement dans le cadre naturel des domaines, ils offrent des moments de détente sportive et de plaisir avec des équipements de pointe.

C'est donc sans surprise que Golf Magazine – le magazine le plus populaire de la presse golfique française - a classé le Golf de Vaugouard, parcours de l’hôtel 4 étoiles de la Younan Collection, le Domaine de Vaugouard, numéro 4 sur les vingt parcours de golf 18 trous de la région Centre-Val de Loire.

Zaya S. Younan, Président & Directeur général de Younan Company et de La Grande Maison Younan Collection, déclare : "Je suis très heureux et honoré de ce classement qui récompense un parcours de golf exceptionnel au potentiel énorme, grâce à sa beauté naturelle et à sa magnifique situation géographique.

Nous menons actuellement des investissements très ambitieux sur la propriété du Golf de Vaugouard. Je ne doute pas que le Golf de Vaugouard sera non seulement le golf 18 trous préféré du Val de Loire dans le classement de l'année prochaine, mais aussi au niveau national!"

Fondé en 1987, le Golf de Vaugouard accueille les golfeurs amateurs et confirmés sur son parcours de 18 trous en pleine nature, avec l'énorme avantage d'être accessible toute l'année et situé à seulement 1 heure au sud de Paris. Très boisé et vallonné avec des obstacles bien placés et une rivière, son parcours demande stratégie et sérénité, tout en offrant une difficulté différente à chaque saison.

Outre quatre parcours libres et deux parcours couverts, le domaine comprend également des courts éclairés par des projecteurs pour les joueurs de tennis, un centre équestre, une salle de sport, des saunas, une piscine extérieure chauffée, un restaurant de gastronomie française, un bar et bien d'autres commodités.

Construit au XVIIIème siècle, le Domaine de Vaugouard était autrefois le théâtre des grandes expéditions de chasse du Duc d'Orléans, le fils aîné du roi Louis Philippe I. Aujourd'hui Hôtel 4 étoiles et Spa, le Domaine de Vaugouard accueille ses hôtes pour un séjour relaxant et sportif dans la vallée de la Loire, ce qui en fait une destination idéale pour une courte escapade.

À propos de Younan Company

Younan Company est une société internationale de capital-investissement spécialisée dans l'acquisition et la gestion de divers actifs et sociétés dans le domaine de la consommation de luxe. La stratégie de la société consiste à constituer un portefeuille de produits et de propriétés de luxe, ainsi que de sociétés et de services liés au style de vie. Aujourd'hui, Younan Company est reconnue comme une marque de luxe mondiale avec plus de 3,2 milliards de dollars d'actifs sous gestion par le biais de ses filiales Younan Properties et La Grande Maison Younan Collection. Younan Collection possède et gère des hôtels et resorts de luxe en France, notamment le Château de Beauvois, Hôtel Saint-Martin, le Château Le Prieuré, Alexandra Palace, le Domaine de Vaugouard, et le Château de la Perrière, ainsi que l'hôtel Malibu Foz Hotel and Beach Resort situés à Figueira da Foz, au Portugal, le cigarettier El Septimo Geneva SA,, quatre golfs français dont le Golf des Forges, le Golf du Petit Chêne, le Golf d ’Avrillé et le Golf de Vaugouard,, deux vignobles à Saint-Émilion dont le Château La Croix Younan et le Château Zaya, et l'agence de design MPA Studio de Création à Paris.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7264b2aa-543b-45ac-b887-eb9e351360e6

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e1087e54-54a8-48ed-be3d-82bc42654326