Savosolar Oyj

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 21.4.2022 klo 17.30 (CEST)

Savosolarin hallitus muuttaa hallituksen kokoonpanoa koskevaa ehdotustaan 26.4.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

Savosolar Oyj:n (”Savosolar”) hallitus muuttaa 1.4.2022 Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle tekemäänsä ehdotusta koskien hallituksen kokoonpanoa seuraavasti:

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan suostumuksensa mukaisesti uudelleen nykyiset jäsenet Feodor Aminoff, Eero Auranne, Mikael Lemström ja Ari Virtanen sekä uutena jäsenenä Eljas Repo. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ehdotetun uuden hallituksen jäsenen tiedot ovat nähtävissä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://savosolar.com/fi/sijoittajille/yhtiokokous-2022/.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com



Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Savosolar Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 21.4.2022 klo 17.30 (CEST) edellä mainitun henkilön toimesta.



