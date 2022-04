Sodexo est partenaire du Campus Cyber, lieu d’expertises et de progrès en France pour lutter contre les cyber menaces

English French

Issy-les-Moulineaux, le 21 avril 2022

Sodexo est engagé auprès du Campus Cyber, sur 2 volets :

la lutte contre la cybercriminalité et la mise à disposition de son savoir-faire unique en matière de restauration et de conciergerie sur le campus de 26 000 m2 répartis sur 13 étages implanté au cœur de la Défense pour les 2 000 occupants qui y travailleront.

Sous le haut patronage du Président de la République Emmanuel Macron et inauguré en février dernier en présence de Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, Sodexo a souhaité s’associer au projet du Campus Cyber en entrant au capital dès avril 2021. Seule société de son secteur représentée au sein du Campus, Sodexo entend participer activement à la création de cet écosystème cyber en France, lieu d’échanges, d’innovation et de progrès, et continuer à anticiper au mieux les menaces numériques.

La cybersécurité, un enjeu stratégique

Au service de tous ses clients, acteurs privés et publics, et face à des risques en constante évolution, Sodexo place la protection des données au cœur de ses priorités. Le Groupe est pleinement engagé pour protéger de manière éthique les systèmes d’information de l’ensemble de ses parties prenantes : clients, consommateurs, fournisseurs, partenaires et commerçants affiliés.

« La confiance numérique ne se décrète pas, elle se construit jour après jour. Le Campus Cyber représente donc une formidable opportunité pour avancer dans ce sens, en échangeant au quotidien avec nos pairs et les plus grands experts de la cybersécurité en France. Cela permet de partager nos bonnes pratiques, de développer des synergies, d’anticiper les nouveaux risques et de nous renforcer mutuellement pour continuer à progresser » souligne Alain Rogulski, Directeur de la Cyber Sécurité, Groupe Sodexo.

C’est avec cette philosophie que les équipes IT contribuent, jour après jour, à la transformation numérique des services de Sodexo afin de mettre en œuvre les mesures de protection les plus adaptées, en étant associées en amont à la création des nouvelles offres.





Des services de restauration et conciergerie, responsables et inclusifs

Sodexo propose aux 2 000 occupants du Campus Cyber, une expérience à 360° à la pointe de l’innovation.

Six espaces de restauration sont proposés avec l’ambition d’en faire des lieux où le consommateur devient un conso-acteur pouvant profiter d’une restauration de qualité, raisonnée et respectueuse de l’environnement. Ces espaces répondent aux nouveaux besoins des clients en termes d’optimisation des espaces et des usages des consommateurs. Les résidents du Campus Cyber peuvent ainsi choisir parmi : un food court avec 6 kiosques variés en cuisine spectacle, une brasserie, un sky lounge de type bistronomique, un restaurant lieu de vie ouvert toute la journée avec un service à tables et pour des after works, un room service durant les réunions, un espace café, ou encore des frigos connectés pour le click & collect et les envies nomades.

Un programme d’animation évolutif est également prévu pour dynamiser la vie des usagers sur le campus, avec la volonté de créer une communauté avec l’ensemble de l’écosystème, permettant d’innover, d’incuber, de déployer des solutions performantes exemplaires et raisonnées comme notamment l’intégration d’une boulangerie solidaire.

Circles, services de conciergerie, d’accueil et d’animation du lieu, vient compléter la prestation Sodexo avec des services à fois connectés et variés. L’offre de services s’adapte à tous les besoins des futurs résidents du Campus Cyber : accueil personnalisé, services gain de temps (pressing, loisirs, garde d’enfants, mobilité, administratif…), prestations de bien-être et animations pour créer une expérience unique et promouvoir le lien social… Ces services sont accessibles sur place et également à distance via l’application ‘My Circles’.

L’application du Campus « My building » agrégeant tous les services du Campus, notamment les services de restauration avec SoHappy de Sodexo en plus de ‘My Circles’ pour la conciergerie et les animations, permet une expérience consommateurs simplifiée et fluide. Elle permet aux résidents de bénéficier de l’ensemble de ces services qu’ils soient sur leur lieu de travail ou à distance.

Le tout est pensé pour une consommation responsable et raisonnée où la décarbonation massive des activités d’hospitalité sur le Campus, est une priorité : gestion des déchets, tendance vers le zéro plastique, choix des fournisseurs utilisant la mobilité douce pour les approvisionnements, etc.

« Nous sommes fiers de contribuer à l’attractivité du Campus Cyber avec une restauration innovante, par la diversité des offres, engagée et responsable, mais aussi par les services et les animations qui sont proposés aux différents acteurs de ce lieu, qu’ils soient salariés de grandes entreprises, start-upers ou étudiants. Ce lieu d’échanges et de partage est un formidable vivier d’innovation où la convergence des différentes expertises nous permet d’être dans une démarche constante de progrès en matière de lutte contre la cyber-menace. » déclare Stéphane Roger, Directeur Général de Sodexo Entreprises France.

