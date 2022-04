ORAPI: Chiffre d'affaires du T1 2022 _ Bonne dynamique

Communiqué de presse Lyon – Saint-Vulbas, le 21 avril 2022 à 18h00

CHIFFRE D’AFFAIRES DU T1 2022

Bonne dynamique

En M€ T1 2021 T1 2022 Europe 56,4 58,6 Amérique du Nord 0,4 0,5 Asie et reste du Monde 1,9 2,8 Total à PCC* 58,7 61,9 Total Périmètre courant 60,7 61,9

*à PCC (à périmètre et changes comparables) : retraité des contributions de la société PHEM, soit 2,1 M€ en 2021

ORAPI a réalisé un chiffre d’affaires sur le premier trimestre 2022 de 61,9 M€ contre 58,7 M€ au T1 2021, soit une hausse de +5,5% à PCC* et +2,0% à périmètre courant.

Cette bonne dynamique est notamment le fruit des actions commerciales intensives engagées. En attestent, le renouvellement de la confiance du contrat SNCF et la signature de contrats stratégiques tels que l’enseigne de supermarchés Grand Frais, ou encore la Préfecture de Police de Paris. Ce socle solide permet à la croissance de se maintenir malgré un impact des ventes de produits liés à la crise sanitaire moindre par rapport au 1er trimestre 2021.

Par ailleurs, dans un contexte géopolitique instable, marqué par une inflation forte des matières premières et de l’énergie, et un risque de pénurie lié aux chaînes d’approvisionnement, le Groupe a su anticiper les risques, et a pris les mesures nécessaires pour satisfaire ses clients et maintenir sa rentabilité sur le 1er trimestre 2022.

En France, le dynamisme de l’activité se confirme grâce à l’implantation solide auprès des collectivités, administrations, services publics et grandes entreprises. Malgré une baisse de 20% de la demande en produits COVID, grâce à une croissance organique saine et à la nécessaire hausse des tarifs clients, le chiffre d’affaires s’établit à 52,7 M€ contre 50,8 M€ en 2021 soit +3,8% à PCC.

En Europe (hors France), la croissance de +5,6% est tirée par une performance remarquable de l’Europe du Sud (+5,5%), conséquence des investissements industriels et commerciaux réalisés sur l’exercice. L’Europe du Nord, principalement orientée sur les marchés de l’industrie automobile et des transports impactés par la crise sanitaire, en subit toujours certains effets mais enregistre une amélioration de son chiffre d’affaires de +5,7% à PCC.

L’Amérique du Nord, au travers essentiellement de l’activité « Process & Maintenance » enregistre un chiffre d’affaires de 0,5 M€, en croissance de +11,1% à taux de change constant.

La zone Asie & reste du Monde résiste et s’apprécie à 2,8 M€, versus 1,9 M€ en 2021, soit une forte hausse de +47,2% à taux de change constant, ce malgré une exposition aux secteurs aérien et hôtelier, toujours impactés.

Prenant la pleine mesure des tensions inflationnistes et des risques de pénurie dans un contexte géopolitique incertain, ORAPI reste confiant en sa capacité

de délivrer sa feuille de route.

Sa qualité de fabricant français, son agilité commerciale et son désendettement anticipé volontaire en 2021 devraient lui permettre d’être reconnu en 2025

comme le meilleur challenger européen de l’Hygiène et de la Maintenance.

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

