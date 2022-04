ALBIOMA : Information financière trimestrielle au 31 mars 2022

English French

Paris La Défense, le 21 avril 2022

Information financière trimestrielle au 31 mars 2022

Forte hausse du chiffre d’affaires du premier trimestre (+27 %) ; hors effet prix des combustibles, hausse du chiffre d’affaires de 4 %

Très bonnes performances des installations thermiques en Outre-mer

Contribution positive de la deuxième centrale de géothermie en Turquie acquise en début d’année

Au premier trimestre 2022, le chiffre d’affaires du Groupe est en forte progression (+27 % par rapport au premier trimestre 2021).

Cette hausse résulte de :

l’envolée des prix des combustibles, notamment du charbon et du fioul, dans un contexte de reprise économique post COVID associée à la diminution de l’offre depuis le début du conflit en Ukraine ; hors effet prix des combustibles, le chiffre d’affaires est en hausse de 4 % ;

la très bonne performance des installations thermiques dans les DOM ;

l’effet périmètre, lié à l’intégration de la deuxième centrale de géothermie d’Albioma en Turquie.

1er trimestre 2022 1er trimestre 2021 Variation (%) France – Biomasse Thermique 143,1 110,9 +29 % France – Solaire1 10,8 11,4 -5 % Brésil 2,5 2,6 -1 % Géothermie 3,3 0,8 NA Holding et Autres 0,3 0,4 NS Total 160,1 126,0 +27%

Incluant l’Espagne et l’Italie.

France

Biomasse thermique

Très bonne disponibilité des installations au cours du trimestre





Le chiffre d’affaires de l’activité Biomasse thermique en France est en nette augmentation de 29 % par rapport au 1er trimestre de l’exercice 2021, à 143,1 millions d’euros compte tenu de l’indexation contractuelle des prix de vente de l’électricité sur le prix des combustibles. Le cours de ces derniers a flambé, dans un contexte de reprise économique post COVID associée à la diminution de l’offre depuis le début du conflit en Ukraine.

Hors effet prix des combustibles, le chiffre d’affaires progresse de 4% du fait de la bonne disponibilité des installations ; les arrêts de maintenance effectués durant ce trimestre se sont déroulés dans de bonnes conditions.

Le taux de disponibilité s’établit à 90,5 % au 1er trimestre 2022 contre 83,3 % au 1er trimestre 2021 et la production d’électricité des installations thermiques atteint 399 GWh, à comparer à 437 GWh au 1er trimestre 2021 tenant compte de la poursuite de la baisse des taux d’appel par EDF à La Réunion en lien avec les prix élevés du charbon et du CO 2 .

Construction et développement des projets





Poursuite des travaux de conversion au 100 % biomasse de la centrale Albioma Bois-Rouge

Le chantier de conversion de la centrale de Bois-Rouge au 100 % biomasse s’est poursuivi dans de bonnes conditions début 2022. L’abandon total du charbon est prévu pour fin 2023 et les gisements locaux de biomasse disponible (bagasse, bois forestier, bois d’élagage, etc.) seront valorisés en priorité, complétés par des importations de biomasse traçable (en conformité avec le règlement bois UE) et durable (standards type FSC ou PEFC exigés de nos fournisseurs) sous forme de granulés de bois.

Conversion au 100 % biomasse de la centrale Albioma Le Gol

Le Groupe a pris note de la publication de la délibération de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) du 24 février 2022 validant l’avenant au contrat d’achat d’électricité et statuant sur le coût du projet complet de la conversion à la biomasse de la centrale Albioma Le Gol à La Réunion, ainsi que sa prolongation d’exploitation jusqu’en 2044. Cet avis favorable fait suite à la publication de l’arrêté ministériel du 17 janvier 2022 établissant le taux de rémunération des capitaux immobilisés pour la réalisation des travaux de conversion qui a été fixé suivant la proposition faite par la CRE.

Solaire

Production stable

Le chiffre d’affaires de l’activité Solaire est en baisse de 5 % à 10,8 millions d’euros. Il intègre les baisses consécutives à la révision des tarifs S06-S10.

La production atteint 28 GWh au 1er trimestre de l’exercice contre 29 GWh au 1er trimestre 2021.

Développement des projets





Le Groupe a poursuivi le développement et la construction des projets de centrales photovoltaïques sur l’ensemble des zones au cours du trimestre.

Brésil

Biomasse thermique

Intercampagne et opérations de maintenance des centrales





Pendant l’intercampagne sucrière au cours du 1er trimestre, les quatre centrales du Groupe ont réalisé leur maintenance annuelle.

L’activité enregistre un chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros (contre 2,6 millions d’euros au 1er trimestre 2021).

Turquie

Géothermie

Intégration de la centrale de Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. et production en ligne avec les attentes

Les deux centrales de géothermie du Groupe ont réalisé de bonnes performances durant ce trimestre. La production atteint plus de 45 GWh au 1er trimestre, en ligne avec les attentes. La production de la centrale de Gümüskoÿ est en augmentation de 38 % par rapport au 1er trimestre 2021.

Pour rappel, le Groupe a fait l’acquisition de la centrale de Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. le 14 février dernier.

Évolution de la gouvernance





Le 5 avril 2022, Marie-Claire Daveu a informé Albioma de son intention de remettre son poste d’Administrateur à la disposition du Conseil à compter du 31 juillet 2022, sa candidature aux fonctions d’Administrateur ayant été soumise ce jour à l’Assemblée Générale des actionnaires de la société Engie. La composition du Conseil d'Administration d’Albioma sera revue en conséquence dans les mois qui viennent.

Poursuite des discussions avec KKR





Le 9 mars 2022, Albioma a confirmé, à la suite de rumeurs de marchés, conduire des discussions préliminaires avec KKR. Elles se poursuivent actuellement.

Prochain rendez-vous : Assemblée Générale annuelle, le 25 mai 2022 à 15h00.

