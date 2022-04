English French

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

L’ORÉAL ANNONCE LE LANCEMENT D'UN NOUVEAU CIRCULAR INNOVATION FUND POUR DÉVELOPPER ET AMPLIFIER DES SOLUTIONS CIRCULAIRES INNOVANTES PARTOUT DANS LE MONDE

Géré par Cycle Capital et Demeter, le Circular Innovation Fund, spécialisé dans l’investissement à impact,

vise à accélérer la croissance des innovations circulaires

Clichy, le 21 avril 2022 – Conscient de la pression croissante sur les ressources naturelles et de l'urgence à développer des solutions d'économie circulaire, L'Oréal annonce la création du Circular Innovation Fund à l'occasion de la Journée de la Terre. En tant qu'investisseur principal, L'Oréal contribue à hauteur de 50 millions d'euros à ce nouveau fonds de 150 millions d'euros dans le cadre de son programme de développement durable L'Oréal pour le Futur. Géré par Demeter et Cycle Capital, pionniers et principaux gestionnaires de capitaux dédiés aux technologies propres, le fonds bénéficiera également d'un large éventail d'investisseurs, dont l'investisseur stratégique Axens, des family offices tels que Haltra et Claridge, ainsi que des investisseurs privés et des gestionnaires

Le Circular Innovation Fund soutiendra des start-ups et des entreprises d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie développant une utilisation circulaire des ressources dans des secteurs aussi variés que les nouveaux matériaux de la bio-économie, les solutions circulaires pour l’emballage, le recyclage et les déchets, la logistique et les procédés éco-performants.

En tant que fonds d’investissement à impact, le Circular Innovation Fund met en place une méthodologie de mesure d’impact solide, fiable et innovante. Face aux horizons d’investissement des entreprises du portefeuille, cette méthodologie s’appuie sur les vérifications nécessaires et la surveillance continue de critères de performance non-financiers clés, tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de l’exploitation des ressources et de la diversité.

Les projets soutenus par le Circular Innovation Fund visent par exemple des entreprises telles que la start-up de mode circulaire For Days, un service amorçant une révolution circulaire en recyclant les vieux vêtements des consommateurs avec le Take Back Bag et en offrant un riche catalogue d’habillement 100 % issus du recyclable circulaire et éco-conçus.

Un deuxième projet, Aphea.Bio, dont la mission est « Applied Nature for better Agriculture », développe de nouveaux produits biologiques agricoles de qualité supérieure pour réduire ou remplacer l’épandage de produits chimiques.

« L'Oréal est à l’initiative de ce fonds et son premier investisseur avec 50 millions d’euros. Je suis convaincu que la finance peut jouer un rôle déterminant dans l’atténuation des impacts du changement climatique et peut être un vecteur de progrès sur ce sujet. Nous pensons que l’investissement d’impact est une des manières dont nous pouvons contribuer à stimuler l’innovation dans le domaine de l’économie circulaire, dans le cadre du programme L’Oréal pour le Futur. L’investissement à impact est une parfaite illustration de la finance durable, à savoir la capacité de conjuguer création de valeur financière et création de valeur environnementale et sociale », a déclaré Christophe Babule, Vice-Président Exécutif et Directeur Général Administration et Finances du Groupe L’Oréal.

« Sous la pression du changement climatique ressentie par les organisations et les individus, les stratégies d’investissement durable vont s’amplifier. Cette collaboration stratégique entre des investisseurs d’impact et des institutions établies intervient à un stade charnière, où nous devons précisément repenser notre mode de consommation des biens à l’échelle mondiale. Le Circular Innovation Fund peut nous amener à changer radicalement notre façon d’extraire, de fabriquer, de consommer et d’éliminer les biens et les matériaux. Ensemble, nous pouvons générer de la valeur pour le marché, avec des retours à la clé, et, plus important encore, créer du sens et de nouvelles technologies axées sur l’innovation, développées par de talentueux entrepreneurs, qui ont le potentiel pour atténuer la crise environnementale à laquelle est confrontée l’Humanité » ajoute Andrée-Lise Méthot, Fondatrice et Associée Directeure de Cycle Capital et Stéphane Villecroze, Cofondateur et Managing Partner de Demeter.

« Le dernier rapport du GIEC l’a confirmé : ’C’est maintenant ou jamais’ que nous pouvons agir pour éviter le pire en termes de changement climatique. En tant que leader, nous agissons sur deux dimensions stratégiques et complémentaires. D’une part, nous réduisons l’impact de nos activités en sourcant nos ingrédients de manière durable et en utilisant de plus en plus de matériaux recyclés. D’autre part, nous contribuons à relever les plus grands défis environnementaux les plus urgents auquel le monde doit faire face, comme l’érosion de la biodiversité, la gestion des déchets, et la pollution plastique. C’est pourquoi, en plus d’être le premier investisseur à la tête du nouveau Circular Innovation Fund, nous continuons cette année d’investir en faveur de la régénération de la biodiversité, à travers un nouveau projet ambitieux et innovant porté par la French Tech » a commenté Alexandra Palt, Directrice Générale Responsabilité sociétale et environnementale du Groupe et Directrice Générale de la Fondation L’Oréal.

Mise à jour à propos du Fonds L’Oréal pour la Régénération de la Nature

Premier fonds d’investissement d’impact de L’Oréal, doté de 50 millions d’euros, le Fonds L’Oréal pour la Régénération de la Nature, a été lancé en juin 2020. L’Oréal a fait équipe avec Mirova, pionnier de la gestion d’actifs en investissement dans le capital naturel. Il intervient en amont pour catalyser des modèles financiers innovants et évolutifs basés sur des crédits carbone et des services écosystémiques leviers de création de valeur. Le Fonds soutiendra des projets en faveur de la restauration des forêts, des mangroves, des zones marines et des terres dégradées.

L’an dernier, L’Oréal a débuté par un projet d’investissement au Royaume-Uni, baptisé Real Wild Estates Company (RWEC). Il vise à restaurer jusqu’à 50 000 hectares de sols dégradés à travers le Royaume-Uni, et plus largement en Europe.

Cette année, le Groupe investit dans Rize, une start-up technologique française créée en 2020 et classée parmi les 40 start-up les plus prometteuses de Station F. Sa mission consiste à accélérer la transition vers l’agriculture bas-carbone en facilitant l’accès des agriculteurs à des financements carbone. Rize a développé une solution digitale complète et unique pour accompagner les agriculteurs de la phase de diagnostic de leur exploitation à la commercialisation des crédits carbone générés, et qui comprend une assistance technique à la transformation des pratiques et au suivi d’impact.

Le Fonds L’Oréal pour la Régénération de la Nature investit dans cette start-up, avec l’ambition de :

régénérer plus de 2,5 millions d’hectares de terres agricoles ;

capturer 4 millions de tonnes de CO 2 et

et soutenir 75 000 agriculteurs en France et en Europe.





À PROPOS

Le Circular Innovation Fund

Le Circular Innovation Fund est un fonds de capital-risque mondial en phase de croissance exclusivement axé sur l'innovation circulaire. Il s’agit d’une joint-venture entre les deux leaders de la gestion de capital spécialisée dans les technologies propres – Cycle Capital (basé à Montréal) et Demeter (basé à Paris). Le fonds investit dans des entreprise en croissance d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie développant de nouveaux matériaux révolutionnaires, des emballages circulaires, des innovations en matière de recyclage et de déchets, de logistique, ainsi que des procédés et méthodes de conception et des modèles d’activité éco-performants.

Pour en savoir plus : circularinnovationfund.com

Le Fonds L’Oréal pour la Régénération de la Nature

Le Fonds L’Oréal pour la Régénération de la Nature est un fonds d’investissement d’impact doté de 50 millions d’euros opéré par Mirova, la société de gestion d’actifs affiliée à Natixis Investment Managers et dédiée à l’investissement durable. Il a pour ambition de soutenir des projets de conservation ou de restauration des habitats. Plus spécifiquement, le portefeuille comprendra des projets visant à soutenir la régénération des sols dégradés et des mangroves, ainsi que la restauration des zones marines et des forêts. Au-delà de la restauration écologique, ces projets aideront aussi à répondre aux besoins sociaux des communautés alentours, à travers le développement de moyens de subsistance durables (agriculture et pêche durables, éco-tourisme, commercialisation de crédits carbone). Elles vivront dans un environnement plus sain, bénéficieront de nouvelles opportunités économiques et seront plus résilientes au changement climatique.

À l’horizon 2030, le Fonds L’Oréal pour la Régénération de la Nature aura contribué à restaurer un million d’hectares d’écosystèmes dégradés.

À l’horizon 2030, le Fonds aura contribué à capturer 15 à 20 millions de tonnes de CO 2 .

. Il aura créé des centaines d’opportunités d’emploi.





L'Oréal

Depuis plus de 110 ans, L’Oréal, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille international de 35 marques et d’ambitieux engagements en matière de Développement durable, énoncés dans notre programme L’Oréal For The Future, nous offrons à chacun et chacune, partout dans le monde, le meilleur de la qualité, de l’efficacité, de la sécurité, de la sincérité et de la responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.

Avec 85 400 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e-commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, salons de coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 32,28 milliards d’euros. L’Oréal s’appuie sur 20 centres de recherche répartis dans 11 pays et une équipe de Recherche et Innovation dédiée de 4 000 chercheurs et plus de 3 000 professionnels de la tech, pour inventer la beauté du futur et devenir une puissance de la Beauty Tech.

Plus d’information sur https://www.loreal.com/fr/mediaroom/

« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

Le Circular Innovation Fund de L’Oréal est un Fonds d’Investissement Alternatif au sens de l’article L. 214-24 III du Code monétaire et financier et établi en tant que Fonds Professionnel Spécialisé sous forme de Société de Libre Partenariat tel que l’entend l’Article L. 214-162-1 et seq du Code monétaire et financier. Le Circular Innovation Fund est ouvert à la souscription et/ou à l'acquisition pour les investisseurs ayant la qualité d'investisseurs professionnels au sens de l'article L. 533-16 du Code monétaire et financier.

Le Fonds L’Oréal pour la Régénération de la Nature est un autre fonds d’investissement alternatif au sens de l'article L. 214-24 III du Code monétaire et financier et est constitué sous la forme d'une société par actions simplifiée à capital variable. Le Fonds L’Oréal pour la Régénération de la Nature exclusivement dédié à L'Oréal et à ses affiliés et ne sera pas commercialisé auprès de tiers ni souscrit par des tiers. Le Fonds L’Oréal pour la Régénération de la Nature est une société par actions simplifiée à capital variable, fermée aux nouvelles souscriptions. Mirova est la société de gestion. L'approbation de l'autorité de tutelle n'est pas requise pour ce fonds. Mirova est une société de gestion de portefeuille réglementée par l'AMF sous le n°GP 02-014.

