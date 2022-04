HEXO fournit une mise à jour sur le plan stratégique; annonce des changements pour rationaliser les activités en vue de dégager un flux de trésorerie positif de ses activités

English French

GATINEAU, Québec, 21 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp. (TSX : HEXO; NASDAQ : HEXO) (« HEXO » ou la « Société »), producteur majeur de produits de cannabis de haute qualité, a fourni aujourd’hui une mise à jour sur son plan stratégique annoncé précédemment qui vise à consolider sa position de principale société de cannabis au Canada dans le secteur des marchés du cannabis récréatif, avec pour objectif de dégager un flux de trésorerie positif de ses activités. La Société annonce qu’elle fermera son usine de Belleville et transférera ses activités vers d’autres sites pour rationaliser davantage ses activités et tirer parti des efficiences de production.



« Après un examen approfondi des capacités du site, nous avons déterminé que cette cessation des activités et cette transition constituaient une occasion d’optimiser davantage notre réseau », a déclaré le directeur principal de l’exploitation par intérim de HEXO, Charles Bowman. « Notre décision vise à tirer parti d’autres sites qui possèdent les infrastructures et les capacités nécessaires pour améliorer les débits de production tout en réduisant les coûts de manière importante dans l’ensemble de notre réseau. Il s’agit d’une étape essentielle pour HEXO alors que nous continuons de progresser pour dégager un flux de trésorerie positif de nos opérations. »

Dans le cadre de la transition, toute la machinerie et tout l’équipement de fabrication qui se trouvent actuellement dans l’usine de HEXO à Belleville seront transférés vers d’autres sites. Un plan a été établi pour faciliter cette transition et veiller à ce que celle-ci n’ait pas de répercussions sur la production ou les expéditions. Il est prévu que la transition sera achevée d’ici la fin de juillet 2022.

« Je souhaite remercier nos partenaires et nos employés de Belleville pour leur apport inestimable à la croissance et au succès de HEXO », a déclaré le président-directeur général de HEXO, Scott Cooper. « Il s’agit d’une décision qui a été difficile à prendre, mais essentielle à l’exécution de notre plan stratégique, et nous croyons qu’elle nous positionne favorablement pour une croissance rentable. »

HEXO travaille en étroite collaboration avec les employés pour réduire les répercussions de cette décision et elle offre notamment des services d’orientation professionnelle et d’autres services de transition. Environ 230 employés seront touchés par cette annonce. Les activités de Truss Beverage Co. ne sont pas visées par cette transition et seront maintenues à l’usine de Belleville.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelle information ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison.

Le présent communiqué de presse doit être lu conjointement avec le rapport de gestion et les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la Société au 31 octobre 2021 et pour le trimestre clos à cette date, avec les notes y afférentes. Des renseignements supplémentaires sur HEXO sont disponibles sur le profil de la Société sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov, y compris la notice annuelle de la Société pour l’exercice clos le 31 juillet 2021 datée du 29 octobre 2021.

À propos de HEXO

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques, dont HEXO, Redecan, UP Cannabis, Namaste Original Stash, 48North, Trail Mix, Bake Sale, REUP et Latitude, ainsi que le marché médical au Canada, en Israël et à Malte. La Société dessert également le marché du Colorado grâce à sa stratégie Powered by HEXO® et à Truss CBD USA, une coentreprise avec Molson Coors. Compte tenu des récentes acquisitions de Redecan et de 48North par HEXO, celle-ci occupe la première place parmi les sociétés du secteur des produits du cannabis au Canada sur le plan des marchés du cannabis récréatif. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site hexocorp.com.

