Les « défenseurs du climat », Mark Ruffalo, Adam McKay, Christiana Figueres et Zamzam Ibrahim, font équipe avec Benevity pour renforcer le soutien aux organisations à but non lucratif engagées dans la lutte pour le climat

Selon les données de Benevity, les organisations à but non lucratif engagées dans la lutte pour le climat n'ont reçu que 3,2 % de l'ensemble des dons en 2021, malgré l'urgence climatique



Benevity s'engage à verser jusqu'à 1 million de dollars en fonds de contrepartie pour aider la population à « investir dans la planète »

CALGARY, Alberta, 22 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity Inc ., un fournisseur mondial de premier plan de logiciels mondiaux destinés aux entreprises, a annoncé aujourd'hui avoir réuni certains des défenseurs les plus médiatisés et passionnés au monde en faveur de la durabilité et de la justice climatique afin de renforcer le soutien aux organisations à but non lucratif engagées dans la lutte pour le climat. Dans le cadre de la campagne, Mark Ruffalo , acteur primé aux Emmy Awards®, défenseur et cofondateur de The Solutions Project et Christiana Figueres , co-animatrice du podcast sur le climat, Outrage+Optimism et ancienne secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, partagent leurs propres listes d'organisations à but non lucratif engagées dans la lutte pour le climat à fort impact, et encouragent les autres à investir dans des causes environnementales par le biais de dons.

L'initiative soutient le thème « Investir dans notre planète » de la Journée de la Terre 2022 et se concentre sur le pouvoir des dons caritatifs en tant que moyen destiné à résoudre les problèmes environnementaux et aider les organismes à but non lucratif à atténuer la crise climatique afin de contribuer à préserver et protéger la santé de la planète et de l'humanité.

Même si le changement climatique demeure la « menace la plus pressante pour la santé des populations », affectant l'ensemble des déterminants sociaux et environnementaux, de l'air pur à l'eau potable, en passant par une nourriture suffisante et un abri sûr, les propres données de Benevity révèlent qu'en 2021, seule une infime partie de la philanthropie était destinée à résoudre les problèmes liés au climat.Sur un total de 2,3 milliards de dollars de dons via la plateforme Benevity en 2021, les causes environnementales et écologiques n'ont reçu que 3,2 % de l'ensemble des contributions, s'élevant à 72 millions de dollars. Sur les fonds donnés, 41 % provenaient de dons faits par des particuliers et 59 % de financements directs d'entreprises ou de contrepartie. Ces chiffres mettent en évidence une opportunité significative pour la philanthropie des entreprises et des citoyens d'être utilisée comme un moyen d'atténuer les changements climatiques et les catastrophes, tout en protégeant notre planète grâce à la conservation et la promotion.

Afin d'encourager davantage les investissements au profit de la planète, Benevity et son propriétaire majoritaire ont engagé 1 million de dollars en fonds de contrepartie pour des campagnes axées sur l'action climatique. Les montants de contrepartie sont versés par Hg, un investisseur de premier plan en logiciels et services, et ses partenaires. Pour chaque dollar donné par le public via le Community Impact Portal (portail d'impact communautaire) de Benevity à cette campagne, Benevity ajoutera un autre dollar, à hauteur de 250 000 dollars jusqu'au 6 mai. Benevity s'associe à des organisations à but non lucratif et à sa communauté grandissante de plus de 850 entreprises clientes afin de tirer parti des dons des employés et des clients en tant que moyen puissant de donner vie à leurs initiatives ESG (environnement, social, gouvernance) tout au long de l'année. Des informations détaillées sur les Défenseurs du climat et les dons sont disponibles ici.

Aux côtés de Mark Ruffalo et Christiana Figueres figurent Adam McKay , scénariste, réalisateur et producteur primé aux Oscars, notamment du film « Don't Look Up : Déni cosmique » récemment, et un ardent défenseur de l'urgence d'une action collective pour le climat, et Zamzam Ibrahim , vice-président de l'Union des étudiants d'Europe, cofondateur de Students Organising for Sustainability UK et un défenseur de premier plan en Europe de la lutte pour le climat et contre l'injustice raciale. Chacun des défenseurs du climat a dressé une liste de dons personnalisés d'organisations pour le climat à fort impact qui travaillent dans de nombreux domaines allant de l'atténuation du changement climatique à la justice climatique, à la conservation et les droits fonciers des autochtones. Au total, jusqu'à 20 organisations bénéficieront de cette initiative.



« Faire des dons à des organismes à but non lucratif axés sur l'environnement est souvent oublié en tant que moyen d'atténuer les graves effets du changement climatique et de l'injustice. Pourtant, il s'agit d'un moyen incroyablement efficace de soutenir les organisations œuvrant sur le terrain en protégeant nos terres et nos eaux, en assurant la durabilité alimentaire, en soutenant la faune sauvage, en favorisant l'équité en matière de santé, en menant des recherches, en préconisant des changements dans les politiques et réglementations, et plus », a déclaré Sona Khosla, directrice de l'impact chez Benevity. « Travailler avec des défenseurs du climat partageant la même vision, tels que Christiana, Mark, Adam et Zamzam, garantit que les entreprises et leurs employés ont davantage d'opportunités de soutenir des organisations et des communautés de confiance travaillant en première ligne pour sauver notre planète. »

« Nous avons tous entendu les sévères mises en garde provenant de la communauté scientifique sur le changement climatique et nous devons agir pour protéger notre environnement », a déclaré Nic Humphries, associé principal chez Hg. « Les dons sont un moyen crucial pour nous permettre de soutenir le travail essentiel des ONG dans la lutte contre la crise climatique et de soutenir les populations et les paysages dévastés par ses conséquences. Je suis fier de soutenir cette grande initiative visant à lever des fonds pour ces causes importantes, ainsi qu'à sensibiliser à l'importance d'investir dans notre planète. »

« Les communautés noires, autochtones et autres communautés de couleur des États-Unis et de Turtle Island sont en première ligne de la crise climatique et organisent des campagnes, développent des économies locales et montrent ce qui est possible pour les peuples et la planète lorsque nous investissons à l'avant-garde de la justice climatique. Créons l'avenir que nous voulons, ensemble, en élargissant rapidement les ressources pour les communautés qui reçoivent aujourd'hui moins de 1,5 % de la philanthropie climatique, malgré qu'elle soit la voie la plus efficace vers un monde équitable et durable. »

- Mark Ruffalo, acteur primé aux Emmy Awards®, défenseur et cofondateur de The Solutions Project

« Il est maintenant temps de tout mettre sur la table, qu'il s'agisse du simple ou au complexe, de l'individu au système. C'est une mission qui concerne tout le monde, où qu'il soit. Nous avons tous un rôle à jouer. »

- Christiana Figueres, co-animatrice du podcast climatique, Outrage+Optimism et ancienne secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

« Il est formidable de participer à cette initiative dans le cadre de laquelle Benevity soutient et promeut les ONG actives dans le domaine du climat. En plus d'exiger de nos gouvernements qu'ils en fassent davantage pour résoudre le problème le plus urgent que nous ayons connu, nous devons encourager davantage de personnes, d'entreprises et de philanthropes à soutenir les scientifiques, les militants et les organisations engagés dans la lutte pour le climat afin de nous assurer que nous réalisons le travail urgent nécessaire pour sauver la planète d'une crise vraiment catastrophique. »

- Adam McKay, scénariste, réalisateur et producteur lauréat d'un Oscar, dont les travaux les plus récents comprennent « Don't Look Up : Déni cosmique », une comédie métaphorique sur la réponse de l'humanité à la crise climatique

« La crise climatique n'est pas hypothétique, elle est bien là. Toutes les organisations caritatives que j'ai sélectionnées sont essentielles, elles reconnaissent que la solution est collective. Elles mettent en évidence les inégalités systémiques qui existent et les disparités entre les communautés. La justice climatique est fondée sur la compréhension et la reconnaissance du fait que pour construire un avenir juste et durable, il faut réunir tout le monde sous cette vision. »

- Zamzam Ibrahim, vice-président de l'Union des étudiants d'Europe, cofondateur de Student Organizing for Sustainability UK et un défenseur de premier plan en Europe de la lutte pour le climat et contre l'injustice raciale.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site https://benevity.com/press-releases/invest-in-our-planet-climate-champions

